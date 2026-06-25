¿Por qué San Pedro es considerado el patrono de los pescadores?. (Foto: Andina/Archivo)

Cada 29 de junio, San Pedro vuelve al centro de la vida costera de Perú porque la tradición católica lo reconoce como patrono de los pescadores, una condición ligada a su antiguo oficio junto al mar y a una devoción que, además de lo religioso, organiza la identidad social y cultural de numerosas comunidades del litoral.

Esa vigencia se expresa en celebraciones que combinan ritos antiguos con formatos actuales en los que se realizan procesiones con botes en el mar cargando su imagen, misas, la “bajada al mar”, concursos gastronómicos, ferias y más.

¿Por qué San Pedro es patrón de los pescadores?

El vínculo entre la figura de San Pedro y los pescadores se debe a su rol descrito en la Biblia como un hombre dedicado a la pesca que decidió convertirse en el apóstol de Jesús y se convirtió en uno de sus seguidores más cercanos hasta el momento de la crucifixión y posteriormente como figura máxima de la Iglesia.

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Ese origen explica por qué pueblos costeros de Perú y otros países de América Latina le atribuyen una función de amparo sobre el trabajo en el mar a la que distintas comunidades a encomendarle protección y prosperidad.

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En Lima, sobre todo en localidades como Chorrillos, Pucusana y el Callao, la celebración conmemorativa al santo incluye procesiones por mar en las que la imagen del santo es llevada en bote por pescadores. El objetivo de ese recorrido es bendecir las faenas y agradecer por las capturas del año, además de pedir abundancia para la temporada siguiente.

San Pedro como parte de la identidad peruana

La presencia de San Pedro en espacios públicos, muelles y mercados de pescado no se limita a una práctica devocional. También funciona como reconocimiento visible del trabajo de los pescadores y de la actividad pesquera como parte de la identidad nacional.

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Esa dimensión explica que las celebraciones sean organizadas de manera conjunta por autoridades locales y la Iglesia católica. Los actos religiosos y culturales buscan preservar el patrimonio inmaterial de las comunidades pesqueras y sostener una tradición que sigue activa en el litoral.

Día del Papa

La Iglesia católica ha perdurado en parte gracias al legado de estos dos apóstoles. Pedro es visto como el símbolo de la unidad y la fidelidad a Jesús, inspirando a otros cristianos a seguir su ejemplo.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Por su parte, el apostol San Pablo, con su labor misionera, llevó el evangelio más allá de Jerusalén, haciendo que el mensaje de Dios resonara en todos los rincones del Imperio Romano y más allá.

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El día del papa se celebra cada 29 de junio y este feriado no es exclusivo de Perú. La festividad de San Pedro y San Pablo se celebra en muchos países cristianos, tanto católicos como ortodoxos, siendo reconocida como una de las fechas más importantes del calendario litúrgico.

Por ejemplo, Inglaterra, entre otros países, también conmemora esta fecha según sus propias tradiciones religiosas, subrayando la influencia universal de estos dos santos en la historia del cristianismo.