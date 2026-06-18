San Pedrito 2026: Chimbote espera 120 mil visitantes y busca posicionarse como destino turístico

Chimbote se prepara para recibir a unos 120 mil visitantes durante la Festividad de San Pedrito 2026, una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas del litoral peruano. La programación oficial fue presentada en Lima por la Municipalidad Provincial del Santa y la Diócesis de Chimbote, durante una ceremonia realizada en el auditorio de PromPerú.
La edición de este año se desarrollará del 19 al 30 de junio y contempla más de 130 actividades religiosas, culturales, gastronómicas, artísticas y turísticas. Con esta agenda, las autoridades locales buscan reforzar el posicionamiento de Chimbote como destino turístico y dinamizar la actividad económica en hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y emprendimientos vinculados a la festividad.
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Durante la presentación también se lanzó la ruta turística “San Pedrito te espera”, una propuesta orientada a ofrecer a los visitantes una experiencia más amplia de la ciudad, con recorridos por sus principales atractivos naturales, su gastronomía marina, su cultura pesquera y las expresiones de fe vinculadas al santo patrón.
Una festividad ligada a la identidad pesquera de Chimbote
La Festividad de San Pedrito fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2018 por el Ministerio de Cultura, al ser considerada una manifestación del culto religioso de los pescadores tradicionales y una de las expresiones más emblemáticas de la identidad histórica y cultural de Chimbote.
El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Felipe Mantilla Gonzáles, sostuvo que esta celebración forma parte del patrimonio espiritual, cultural e histórico de la ciudad. “Hoy venimos a compartir una tradición viva que une generaciones y que cada año fortalece nuestra identidad. San Pedrito es el alma de Chimbote; representa la fe de nuestros pescadores, la esperanza de nuestras familias y el símbolo de una ciudad que ha sabido levantarse frente a las dificultades”, expresó.
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El párroco de la Parroquia San Pedro, Eduardo Pimentel Carranza, recordó que la devoción a San Pedrito tiene más de dos siglos de historia. Según explicó, la imagen recibe su diminutivo por su tamaño pequeño y preside las celebraciones desde hace 252 años.
Gastronomía, turismo y economía local
La programación de San Pedrito 2026 incluirá actividades religiosas, ferias, presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y espacios orientados a promover la identidad chimbotana. Uno de los ejes será la difusión de la cocina marina local, considerada parte central de la experiencia turística de la ciudad.
La directora de Promoción de Turismo de PromPerú, María del Sol Velásquez García, destacó que la Festividad de San Pedrito constituye una de las expresiones culturales más emblemáticas del litoral peruano y un símbolo de la identidad chimbotana. También reconoció el trabajo articulado de la Municipalidad Provincial del Santa, la Diócesis de Chimbote, la Cámara de Comercio y Producción del Santa y las instituciones involucradas en la organización de la festividad.
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El alcalde Mantilla Gonzáles sostuvo que la ruta “San Pedrito te espera” busca mostrar una nueva imagen de Chimbote como ciudad turística. “Queremos mostrar al Perú y al mundo nuestros recursos turísticos, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y el espíritu acogedor que caracteriza a nuestra gente. Esta ruta representa una oportunidad para que la festividad se convierta también en un motor de desarrollo económico para la ciudad”, afirmó.
Según la autoridad local, la iniciativa permitirá generar mayores oportunidades para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, artesanos, emprendedores y familias vinculadas al sector turismo.
“Estamos construyendo una nueva imagen para Chimbote: una ciudad que recibe visitantes, genera movimiento económico y se posiciona como un destino turístico competitivo a nivel nacional”, enfatizó.
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La presentación también incluyó una muestra de platos y bebidas típicas de Chimbote, como parte de la promoción gastronómica que acompañará las actividades festivas de junio.
¿Cómo llegar a Chimbote desde Lima?
Para quienes viajen desde Lima, Chimbote se ubica a poco más de 420 kilómetros por carretera y el trayecto se realiza principalmente por la Panamericana Norte. El viaje en bus suele tomar entre 6 y 7 horas, dependiendo del servicio elegido, el tráfico y la temporada.
La ciudad cuenta con conexiones terrestres desde terminales de Lima Norte y Lima Centro, con salidas hacia Chimbote y Nuevo Chimbote. Durante fechas de alta demanda, como la Festividad de San Pedrito, se recomienda comprar pasajes con anticipación y verificar horarios disponibles con las empresas de transporte.
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En cuanto al hospedaje, las tarifas pueden variar según ubicación, tipo de alojamiento y anticipación de la reserva. En plataformas de viaje, los precios referenciales parten desde alrededor de S/85 por noche, mientras que hoteles de categoría media pueden ubicarse por encima de los S/130 por noche. Para la semana central de San Pedrito, la recomendación es reservar con anticipación, porque la demanda suele concentrarse entre el 19 y el 30 de junio.
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