Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendia en Canta y genera alarma en la población

Incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE.

Un camión que transportaba cédulas y actas electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió en la provincia de Canta, región Lima, durante el repliegue de material tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El incidente fue reportado la tarde de este jueves 25 de junio en el distrito de Huaros, en la carretera Canta-Lima, según informaron ciudadanos a través de RPP. Las llamas consumieron las ánforas y documentos utilizados en los comicios del pasado domingo 12 de abril, mientras los vecinos intentaban alertar a las autoridades y rescatar parte del material.

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La ONPE confirmó que el vehículo transportaba “material proveniente de las ODPE de Huánuco y Pasco hacia los almacenes de Lurín”. La entidad indicó que “no se reportaron daños personales” y que ya se encuentran “recabando información sobre el siniestro para difundir un pronunciamiento”.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el avance del fuego desde la parte posterior del camión rojo hacia la cabina, lo que complicó los esfuerzos para salvar los documentos. Las causas del incendio permanecen en investigación, según detalló la ONPE, que en paralelo aclaró detalles sobre la naturaleza del material perdido.

Incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE.

Documentos afectados y precisiones oficiales

La noticia generó inquietud en la opinión pública, dado el contexto político polarizado y la proximidad de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, la ONPE aseguró que los documentos destruidos “eran restos electorales de la primera vuelta, ya contabilizados y procesados en el sistema oficial”. Esta precisión busca frenar la desinformación detectada en redes sociales, donde circularon versiones sobre un presunto impacto en el resultado electoral.

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El representante de la Gerencia Electoral de la ONPE, Gustavo García, explicó que “las cédulas y actas trasladadas eran restos electorales que debían ser almacenados hasta la proclamación del nuevo presidente y luego destruidos en un acto público”.

García recordó que, tras la modificación normativa, “ahora deben conservarse hasta la proclamación para garantizar transparencia”. Antes, la destrucción del material se realizaba inmediatamente después del conteo.

Fuentes de la ONPE resaltaron a Exitosa Noticias que “la rápida propagación de las llamas destruyó gran parte del material, pero este ya había sido registrado oficialmente, por lo que no afectaría el cómputo ni la validez de los resultados”. El traslado formaba parte de un procedimiento logístico habitual tras las elecciones, según indicó la entidad.

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Proclamación del nuevo presidente del Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, confirmó que la proclamación oficial del nuevo presidente del Perú se realizará entre el 3 y el 7 de julio, una vez culminada la revisión de actas observadas y recursos de apelación.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, subrayó: “En las próximas horas ya los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”.

La ONPE, mientras tanto, continúa con la actualización del conteo conforme recibe las resoluciones y actas saneadas. El caso del camión incendiado en Canta ilustra la vulnerabilidad del transporte de material electoral en zonas alejadas y la importancia de la comunicación oficial para evitar especulaciones.

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