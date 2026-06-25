Minsa recomienda frutas, verduras y menos ultraprocesados para prevenir el cáncer de colon

Para personas de 50 a 70 años, el Minsa sugirió solicitar una prueba anual de sangre oculta en heces por su impacto en la detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó aumentar el consumo de frutas y verduras, beber agua con frecuencia, evitar productos ultraprocesados —como embutidos, galletas rellenas, bebidas energéticas o snacks— y dejar de fumar, además de no consumir alcohol, como medidas para reducir el riesgo de cáncer de colon.

“Si tienes entre 50 y 70 años de edad, debes acudir al establecimiento de salud y pedir una prueba de sangre oculta en heces. Es muy importante hacérsela una vez al año, porque si se detecta en fase temprana la posibilidad de curación de este tipo de cáncer es mayor al 90 por ciento”, señaló el doctor Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan) del Minsa.

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Palacios recordó que esta enfermedad oncológica es la cuarta más frecuente en el país y el tercer cáncer más mortal del mundo, pese a que es prevenible y curable si se identifica en su etapa inicial.

Entre las señales de alerta, el Minsa advirtió sobre la presencia de sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso sin causa aparente, anemia y cambios en los hábitos de evacuación al ir al baño, como diarrea y estreñimiento. También se considera síntoma la sensación de que el intestino no se vacía por completo.

La recomendación incluyó evitar ultraprocesados específicos y dejar de fumar, además de no consumir alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del control preventivo, el especialista pidió considerar los antecedentes familiares. En ese sentido, recomendó consultar si padres, abuelos, hermanos o primos han padecido cáncer colorrectal o enfermedades inflamatorias intestinales, debido a que ese historial puede elevar el riesgo.

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El médico explicó de forma técnica que el Test de Sangre Oculta en heces Inmunobioquímico (FIT) es una prueba sencilla para detectar rastros de sangre no visibles. Según detalló, este examen está disponible en los establecimientos del primer y segundo nivel de atención del Minsa.

De acuerdo con el protocolo indicado, si el resultado del FIT es positivo, el profesional de salud referirá al paciente a un establecimiento que cuente con el servicio de gastroenterología para una evaluación. El objetivo es confirmar el diagnóstico mediante una colonoscopia e iniciar el tratamiento de manera oportuna.

Como parte de estas acciones, el Minsa ofrece orientación gratuita a través de la Línea 113 Salud para llamadas desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional. Para acceder a la información, se debe marcar la opción 3.

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Una alimentación rica en verduras y frutas contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cáncer en Perú

Más de 40.800 peruanos murieron en 2025 por distintos tipos de cáncer, según datos del Primer Observatorio Oncológico de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC). La plataforma digital, de acceso libre, consolida y analiza información oficial para ofrecer un panorama integral y actualizado de la enfermedad en el país.

El informe precisó que en 2025 se registraron 40.830 fallecimientos, equivalente a unas 3.000 muertes mensuales, con una tasa de 119 por cada 100.000 habitantes. El Observatorio señaló que la patología se consolidó como la principal causa de muerte en el Perú, por encima de enfermedades cardiovasculares, y que la tasa subió 24% frente a 2019.

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La herramienta también mostró brechas territoriales: en algunas regiones la mortalidad duplicó la media nacional y hubo diferencias en años de vida perdidos por fallecimientos prematuros. Además, detectó desigualdad en la ejecución del gasto regional destinado a prevención y control.

Por sexo, en mujeres lideraron colon (16,7), cuello uterino (13,2) y mama (13,1); en hombres, próstata (16,9), colon (15,3) y estómago (13,7). En prevención, ENDES reportó baja cobertura de despistaje en 2025: Papanicolaou 39,5 %, examen físico de mama 17,5 % y mamografía 10,5 %.