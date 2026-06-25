Minsa recomienda frutas, verduras y menos ultraprocesados para prevenir el cáncer de colon

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó aumentar el consumo de frutas y verduras, beber agua con frecuencia, evitar productos ultraprocesados —como embutidos, galletas rellenas, bebidas energéticas o snacks— y dejar de fumar, además de no consumir alcohol, como medidas para reducir el riesgo de cáncer de colon.
“Si tienes entre 50 y 70 años de edad, debes acudir al establecimiento de salud y pedir una prueba de sangre oculta en heces. Es muy importante hacérsela una vez al año, porque si se detecta en fase temprana la posibilidad de curación de este tipo de cáncer es mayor al 90 por ciento”, señaló el doctor Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan) del Minsa.
PUBLICIDAD
Palacios recordó que esta enfermedad oncológica es la cuarta más frecuente en el país y el tercer cáncer más mortal del mundo, pese a que es prevenible y curable si se identifica en su etapa inicial.
Entre las señales de alerta, el Minsa advirtió sobre la presencia de sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso sin causa aparente, anemia y cambios en los hábitos de evacuación al ir al baño, como diarrea y estreñimiento. También se considera síntoma la sensación de que el intestino no se vacía por completo.
Además del control preventivo, el especialista pidió considerar los antecedentes familiares. En ese sentido, recomendó consultar si padres, abuelos, hermanos o primos han padecido cáncer colorrectal o enfermedades inflamatorias intestinales, debido a que ese historial puede elevar el riesgo.
PUBLICIDAD
El médico explicó de forma técnica que el Test de Sangre Oculta en heces Inmunobioquímico (FIT) es una prueba sencilla para detectar rastros de sangre no visibles. Según detalló, este examen está disponible en los establecimientos del primer y segundo nivel de atención del Minsa.
De acuerdo con el protocolo indicado, si el resultado del FIT es positivo, el profesional de salud referirá al paciente a un establecimiento que cuente con el servicio de gastroenterología para una evaluación. El objetivo es confirmar el diagnóstico mediante una colonoscopia e iniciar el tratamiento de manera oportuna.
Como parte de estas acciones, el Minsa ofrece orientación gratuita a través de la Línea 113 Salud para llamadas desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional. Para acceder a la información, se debe marcar la opción 3.
PUBLICIDAD
Cáncer en Perú
Más de 40.800 peruanos murieron en 2025 por distintos tipos de cáncer, según datos del Primer Observatorio Oncológico de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC). La plataforma digital, de acceso libre, consolida y analiza información oficial para ofrecer un panorama integral y actualizado de la enfermedad en el país.
El informe precisó que en 2025 se registraron 40.830 fallecimientos, equivalente a unas 3.000 muertes mensuales, con una tasa de 119 por cada 100.000 habitantes. El Observatorio señaló que la patología se consolidó como la principal causa de muerte en el Perú, por encima de enfermedades cardiovasculares, y que la tasa subió 24% frente a 2019.
PUBLICIDAD
La herramienta también mostró brechas territoriales: en algunas regiones la mortalidad duplicó la media nacional y hubo diferencias en años de vida perdidos por fallecimientos prematuros. Además, detectó desigualdad en la ejecución del gasto regional destinado a prevención y control.
Por sexo, en mujeres lideraron colon (16,7), cuello uterino (13,2) y mama (13,1); en hombres, próstata (16,9), colon (15,3) y estómago (13,7). En prevención, ENDES reportó baja cobertura de despistaje en 2025: Papanicolaou 39,5 %, examen físico de mama 17,5 % y mamografía 10,5 %.
Más Noticias
Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”
Durante la pretemporada ‘crema’, un par de futbolistas captaron la atención del DT argentino y serían inicialistas en el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026
Con ambas selecciones igualadas en puntos, sudamericanos y oceánicos buscarán una victoria que les permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Revisa el horario y todos los detalles de este duelo decisivo
Presidente del IGP explica terremotos en Venezuela: “Han sido dos procesos de rotura, algo similar pasó en Pisco 2007”
El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, detalló que el episodio tuvo dos rupturas consecutivas, separadas por segundos, una mecánica poco frecuente que ayuda a entender la duración del movimiento y los daños reportados
Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”
La modelo venezolana reveló la angustia que sintió al no poder comunicarse con su padre y una de sus tías tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela
La Tinka hoy: conoce los números ganadores del sorteo del miércoles 24 de junio de 2026
El sorteo millonario volvió a generar expectativa entre los jugadores. Revisa aquí los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto acumulado para el próximo sorteo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD