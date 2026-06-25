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Iniciativa universitaria reúne en Trujillo a estudiantes y líderes de Google, MIT y TikTok en jornada de aprendizaje y networking

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) transformó un café en un espacio donde jóvenes interactuaron directamente con representantes de empresas globales

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Foto: Difusión
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La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) desarrolló en el Mallplaza Trujillo la iniciativa UTP Café, que reunió durante cinco días a estudiantes y escolares con representantes de empresas globales, egresados y profesionales, en un espacio orientado al aprendizaje y el networking.

La actividad congregó a referentes internacionales como Silvana Roldón, Head of Agencies Perú & Chile de Google; Julia Reynolds-Cuéllar, Global Alliances Lead del MIT; y Liliana Senior, Brand Partnerships Manager en TikTok, quienes compartieron sus experiencias profesionales y perspectivas sobre las tendencias que influyen en el mercado laboral.

Foto: Difusión
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Espacio de conexión con el entorno profesional

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa tiene como propósito acercar a los jóvenes a dinámicas del entorno profesional, promoviendo la interacción directa con líderes empresariales y especialistas de distintas industrias.

Durante las jornadas, los asistentes participaron en charlas, conversaciones abiertas y espacios de preguntas, donde pudieron conocer de primera mano los desafíos, aprendizajes y trayectorias de los ponentes.

“UTP Café tiene un valor incalculable para los jóvenes. Creo que ese tipo de espacios acerca a los jóvenes de Trujillo con conversaciones globales, con marcas de talla global, como por ejemplo TikTok”, señaló Liliana Senior, quien destacó la importancia de que los estudiantes se aproximen al funcionamiento del mercado laboral desde etapas tempranas.

Foto: Difusión
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Networking y vínculo con el sector empresarial

El evento también incorporó espacios orientados al networking, facilitando el contacto entre estudiantes, ejecutivos y egresados en un mismo entorno.

“Iniciativas como UTP Café hacen un diferenciador tremendo. Muchas veces existe una brecha entre la universidad y la empresa, y eventos como este acortan esa distancia de manera significativa”, afirmó Iris Nuñonca, gerente de Excelencia Operacional en Supermercados Peruanos.

La ejecutiva añadió que este tipo de experiencias permite a los estudiantes acceder a una perspectiva práctica del mercado laboral, además de contribuir a la construcción de redes de contacto.

Foto: Difusión
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Participación de egresados y experiencias profesionales

La agenda incluyó la participación de egresados de la universidad que actualmente ocupan posiciones en el sector empresarial, como Nigel Montesinos, gerente adjunto de Estrategia Tecnológica e Innovación en BCP; Infri León, jefe de Logística en Oechsle; y Karina Elizabeth Zegarra Pérez, CEO & Founder en Peruvian Veef.

Durante sus intervenciones, compartieron sus experiencias profesionales y los retos enfrentados en su desarrollo laboral, en espacios que permitieron el intercambio directo con los asistentes.

La UTP indicó que esta iniciativa forma parte de sus acciones orientadas a vincular la formación académica con el entorno profesional, mediante actividades que integran aprendizaje, interacción y contacto con referentes del sector empresarial.

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