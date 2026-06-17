Pati Lorena enfrenta a Gabriela Herrera por asegurar que Samahara Lobatón le fue infiel a Youna con Renato Rossini Jr.

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón de Gabriela Herrera.

Pati Lorena enfrentó a Gabriela Herrera por Samahara Lobatón. El origen de la controversia surgió en el espacio digital Q’Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, donde la exproductora respondió con contundencia a los señalamientos de la modelo sobre un presunto beso entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. cuando la hija de Melissa Klug aún mantenía una relación con Youna.

El cruce de declaraciones se dio luego de que Gabriela Herrera asegurara en un programa que Samahara se habría besado con Rossini Jr. en una fiesta tras culminar La Granja VIP, insinuando que este hecho ocurrió cuando ella aún estaba comprometida sentimentalmente. La bailarina también sostuvo que la propia Samahara la habría criticado en el pasado por su acercamiento con Diego Chávarri, planteando una supuesta doble moral por parte de Lobatón.

PUBLICIDAD

Pati Lorena no se guardó nada y salió en defensa de Samahara Lobatón, aclarando que tanto ella como Renato Rossini estaban solteros. Además, le recordó a Gabriela Herrera cómo empezó su relación con Diego Chávarri. YouTube/ Q'Bochinche

No le fue infiel a Youna

En su intervención, Pati Lorena negó haber presenciado el supuesto beso, pero enfatizó la importancia de aclarar los hechos y evitar especulaciones. “No, yo no los he visto chapar, pero hay una gran diferencia. Gabita, yo te tengo cariño, pero escúchame lo que te voy a decir”, inició Lorena, quien dirigió su mensaje directamente a Herrera durante la transmisión en vivo.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se habrían dado un beso durante la fiesta de la final de La Granja VIP.

Lorena explicó que, según la información que maneja, Samahara Lobatón ya no tenía una relación con Youna al momento del presunto beso con Rossini Jr. “Primero, creo que tú has estado encerrada y no te has enterado de que cuando sale Samahara del reality se entera que ya no estaba con Jona. O sea, en el caso que si ella se hubiera besado con Renato en la fiesta, los dos estaban solteros. Ya Youna había terminado a Samahara”, argumentó la panelista, resaltando que no existió infidelidad porque ambos involucrados estaban solteros.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la compañera de Lorena en el programa respaldó su versión, asegurando que Samahara Lobatón sí estaba al tanto de que ya no tenía un vínculo con Youna. “Claro que Samahara sabía que estaba soltera, sí”, comentó, reforzando la diferencia entre el caso de Lobatón y otras situaciones señaladas en el medio.

Samahara Lobatón terminó su compromiso con Youna. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Su clara defensa contra Gabriela Herrera

Pati Lorena aprovechó para marcar distancia respecto a las críticas que Gabriela Herrera hizo sobre el supuesto comportamiento de Samahara, y recordó el inicio de la relación de Herrera con Diego Chávarri. “Entonces, es una gran diferencia, mi amor, que tú digas que tiene una ostra. Porque cuando tú empezaste tu relación con Diego, Diego tenía enamorada viviendo en la casa de los dos”, sentenció Lorena, apuntando una aparente contradicción en las declaraciones de Gabriela.

PUBLICIDAD

La polémica se intensificó cuando Lorena sugirió que Herrera debería reflexionar antes de emitir juicios sobre la vida privada de otras personas. “Así que hay diferencias, Gabi. Yo te tengo cariño, pero tienes que pensar un poquito más antes de hablar y antes de tirar barro a otra persona”, concluyó la panelista durante la emisión de Q’Bochinche. Su compañera, entre risas, comentó la franqueza del mensaje, aunque aclaró el aprecio mutuo entre ambas participantes.

Gabriela Herrera no descarta una relaicón con Chávarri

La cercanía entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri durante su participación en La Granja VIP avivó los rumores de un posible romance. Tras más de tres meses de convivencia en el reality, ambos visitaron el set de Detrás de Cámaras, donde conversaron con Kurt Villavicencio y Katty Villalobos sobre su relación.

PUBLICIDAD

Chávarri elogió a la bailarina, resaltando su personalidad y la conexión que desarrollaron en el encierro: “Obviamente, es una mujer muy linda… Creo que se nos escapó de las manos. Me gusta su forma de ser, cómo es”.

Por su parte, Gabriela Herrera valoró la experiencia compartida y no descartó iniciar una relación con el exfutbolista: “Tiene que hacer méritos (…) Diego se molestaba por cosas tontas”. Las declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que la relación entre ambos evolucione más allá de la competencia televisiva.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera no descartan una relación.