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Clima en Arequipa hoy: Senamhi pronostica hasta 29 °C y temperaturas bajo cero en estas zonas

La jornada estará marcada por contrastes: mientras algunas localidades tendrán calor durante el día, otras enfrentarán frío intenso, lluvias y posibles heladas este 12 de agosto

Vista de la Catedral de Arequipa, de piedra blanca con dos torres, bajo un cielo azul claro. Detrás, el volcán Misti con su cima nevada. Árboles verdes a la derecha
La majestuosa Catedral de Arequipa se alza frente al imponente volcán Misti, capturando la belleza arquitectónica y natural de la 'Ciudad Blanca' durante un atardecer sereno. (Andina)
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El clima en Arequipa presentará condiciones variables este miércoles 12 de agosto, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Mientras algunas localidades tendrán temperaturas cercanas a los 30 °C, en las zonas altas de la región persistirán las lluvias y temperaturas bajo cero.

En Arequipa ciudad, se espera una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 11 °C. El cielo presentará nubes dispersas que irán variando a cielo nublado parcial, acompañado de viento moderado.

¿Dónde hará más calor en Arequipa?

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Caravelí y Chaparra, con máximas de 29 °C. Les siguen Aplao y La Joya, donde el termómetro llegará a 28 °C.

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En Majes, la temperatura máxima será de 26 °C, mientras que Cotahuasi alcanzará los 25 °C. En estas zonas predominarán condiciones de cielo despejado o con nubes dispersas.

En la costa, Atico y Camaná tendrán máximas de 22 °C, mientras que Mollendo llegará a 21 °C. En estos sectores se esperan nubes dispersas y ráfagas de viento.

¿Qué zonas tendrán frío y lluvias?

El panorama será distinto en las localidades ubicadas a mayor altitud. Caylloma registrará una máxima de 16 °C y una mínima de -6 °C, con cielo nublado y lluvia durante el día.

En Imata, la temperatura oscilará entre 14 °C y -5 °C. El Senamhi prevé cielo nublado parcial que variará a nubes dispersas, además de heladas hacia la madrugada.

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También se esperan lluvias en Chivay, con una mínima de -1 °C, así como en Orcopampa, donde la temperatura podría descender hasta -4 °C. En Sibayo, el termómetro llegará a 16 °C como máximo y -3 °C como mínimo, acompañado de cielo nublado y lluvias.

Por su parte, Chiguata tendrá una máxima de 19 °C y mínima de 3 °C, con cielo nublado parcial y llovizna durante la tarde.

Contrastes de temperatura en la región

El pronóstico evidencia una marcada diferencia entre las localidades de Arequipa. Mientras Caravelí y Chaparra alcanzarán los 29 °C, en Caylloma se prevé una mínima de -6 °C.

Las condiciones también variarán en los próximos días, aunque el Senamhi mantiene temperaturas bajas y precipitaciones en varias localidades de la zona altoandina.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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