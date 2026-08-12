Clima en Arequipa hoy: Senamhi pronostica hasta 29 °C y temperaturas bajo cero en estas zonas

El clima en Arequipa presentará condiciones variables este miércoles 12 de agosto, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Mientras algunas localidades tendrán temperaturas cercanas a los 30 °C, en las zonas altas de la región persistirán las lluvias y temperaturas bajo cero.
En Arequipa ciudad, se espera una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 11 °C. El cielo presentará nubes dispersas que irán variando a cielo nublado parcial, acompañado de viento moderado.
¿Dónde hará más calor en Arequipa?
Las temperaturas más elevadas se registrarán en Caravelí y Chaparra, con máximas de 29 °C. Les siguen Aplao y La Joya, donde el termómetro llegará a 28 °C.
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En Majes, la temperatura máxima será de 26 °C, mientras que Cotahuasi alcanzará los 25 °C. En estas zonas predominarán condiciones de cielo despejado o con nubes dispersas.
En la costa, Atico y Camaná tendrán máximas de 22 °C, mientras que Mollendo llegará a 21 °C. En estos sectores se esperan nubes dispersas y ráfagas de viento.
¿Qué zonas tendrán frío y lluvias?
El panorama será distinto en las localidades ubicadas a mayor altitud. Caylloma registrará una máxima de 16 °C y una mínima de -6 °C, con cielo nublado y lluvia durante el día.
En Imata, la temperatura oscilará entre 14 °C y -5 °C. El Senamhi prevé cielo nublado parcial que variará a nubes dispersas, además de heladas hacia la madrugada.
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También se esperan lluvias en Chivay, con una mínima de -1 °C, así como en Orcopampa, donde la temperatura podría descender hasta -4 °C. En Sibayo, el termómetro llegará a 16 °C como máximo y -3 °C como mínimo, acompañado de cielo nublado y lluvias.
Por su parte, Chiguata tendrá una máxima de 19 °C y mínima de 3 °C, con cielo nublado parcial y llovizna durante la tarde.
Contrastes de temperatura en la región
El pronóstico evidencia una marcada diferencia entre las localidades de Arequipa. Mientras Caravelí y Chaparra alcanzarán los 29 °C, en Caylloma se prevé una mínima de -6 °C.
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Las condiciones también variarán en los próximos días, aunque el Senamhi mantiene temperaturas bajas y precipitaciones en varias localidades de la zona altoandina.
Perú y sus 38 climas
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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