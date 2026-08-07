Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 7 de agosto de 2026

Surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel están disponibles en una estación de servicio de Lima, con el logo de Osinergmin presidiendo la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los combustibles en Perú representa una preocupación diaria para conductores, transportistas y consumidores. Durante una entrevista para 24 horas mediodía, Carlos Herrera Descalzi, el valor de la gasolina, GLP, GNV y diésel varía según el tipo de combustible, la región y la demanda del mercado local. Esta situación impacta tanto en el presupuesto familiar como en los costos del transporte público y privado.

Costo de la gasolina

En la ciudad de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,24 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se encuentra en una franja de 18,34 a 22,49 soles por galón. El diésel B5 S-50 UV, fundamental para el transporte público y de carga, presenta precios entre 20,40 y 25,99 soles por galón. Estas cifras, reportadas por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran la amplitud de costos que puede enfrentar un automovilista en la capital peruana.

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En las provincias, los precios tienden a elevarse aún más. Por ejemplo, en Cusco, el gasohol regular parte de 18,67 soles y alcanza los 21,99 soles, mientras que en Ica el valor inicial es de 17,29 soles. En Lambayeque, el gasohol premium ronda los 18,89 soles y en Tacna el diésel se ubica en 22,10 soles. Esta realidad obliga a los usuarios a comparar tarifas y planificar sus recorridos con mayor detalle para evitar pagos innecesarios.

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

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Gasohol Regular (90 octanos): S/ 17,24 – S/ 21,49 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 18,34 – S/ 22,49 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 20,40 – S/ 25,99 por galón en Lima

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el gasohol parte de S/ 18,67 y llega a S/ 21,99.

En Ica , el gasohol regular inicia en S/ 17,29.

En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 18,89

En Tacna, el diésel está en S/ 22,10

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 7 de agosto de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,89

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,27

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 17,38

Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,19

San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 19,19

Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 18,08

Rimac: el Diésel está en S/ 21,99

Comas: el Diésel está en S/ 20,79

Carabayllo: el Diésel está en S/ 19,89

Una persona utiliza la app Facilito de Osinergmin en un teléfono móvil para localizar estaciones de servicio en un mapa de Lima, dentro de un vehículo en circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar precios con Facilito?

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ofrece el portal y la app Facilito, que permite a los usuarios verificar el precio actualizado de los combustibles en cualquier estación autorizada.

Pasos para usar Facilito:

Ingresar a la web de Facilito o descargar la app oficial en dispositivos móviles.

Seleccionar el tipo de combustible: gasolina, GLP, GNV o diésel .

Ingresar la ubicación o permitir el acceso a la geolocalización.

Revisar el listado de precios por estación, ordenados por cercanía o precio.

Ventajas principales:

Actualización diaria de los precios.

Información sobre la ubicación exacta y horarios de atención.

Herramientas para filtrar por tipo de combustible y comparar entre estaciones.

Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias clave entre gasolina, GLP, GNV y diésel

Cada uno de estos combustibles responde a necesidades distintas y presenta características propias. La elección depende del tipo de vehículo, el uso y la eficiencia que se busca.

Características principales:

Gasolina: Es el combustible más común para autos particulares. Su precio suele estar por encima del GLP y el GNV, y es preferido por quienes buscan mayor potencia y rendimiento en motores convencionales.

GLP (Gas Licuado de Petróleo): Se usa tanto en automóviles convertidos como en transporte público. Es más económico que la gasolina y reduce ciertos contaminantes.

GNV (Gas Natural Vehicular): Predomina en taxis, transporte urbano y flotas empresariales por su bajo costo y menor impacto ambiental. Su instalación requiere una conversión especial en el motor.

Diésel: Lo emplean principalmente vehículos de carga pesada, transporte interprovincial y maquinaria industrial. Destaca por su eficiencia en trayectos largos y su rendimiento en motores de alto torque.

Un mapa de Perú o Lima señala la variación de precios de gasolina entre distritos, marcada con pines y etiquetas, junto a billetes peruanos y una carpeta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes usan cada tipo de combustible?

Gasolina: Autos particulares, SUV y motos.

GLP: Flotas de taxis, autos particulares convertidos y algunas unidades de transporte público.

GNV: Taxis, buses urbanos y flotas de empresas de logística.

Diésel: Camiones, buses interprovinciales, maquinaria agrícola e industrial.

Factores que afectan los precios de los combustibles

Carlos Herrera Delcasi, exministro de Energía y Minas, declaró para 24 Horas Mediodía que los precios de la gasolina, GLP, GNV y diésel fluctúan por varias razones:

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Variación internacional: El costo de referencia del petróleo y derivados en los mercados internacionales influye directamente en el precio local.

Tipo de cambio: La cotización del dólar frente al sol impacta en la importación de combustibles.

Impuestos y regulaciones: Existen tasas e impuestos específicos para cada tipo de combustible.

Oferta y demanda: La cantidad de estaciones, la demanda local y la logística de distribución modifican el precio final.

Una persona compara precios de combustibles desde su vehículo utilizando la aplicación Facilito de Osinergmin en un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos útiles para el consumidor:

El precio puede variar entre distritos y regiones, incluso en una misma ciudad.

Las estaciones con mayor volumen de ventas suelen competir con mejores precios.

Es recomendable consultar Facilito antes de cargar combustible para identificar las estaciones más económicas.

Utilidad práctica de Facilito y consejos para ahorrar

El sistema Facilito permite a los consumidores:

Comparar precios en tiempo real y evitar pagar sobreprecios.

Localizar estaciones con promociones o descuentos.

Identificar tendencias de aumento o reducción de precios.

Recomendaciones de uso:

Revisar los precios al menos una vez por semana.

Considerar la distancia hacia la estación más barata para evaluar si el ahorro compensa el viaje.

Validar que la estación esté autorizada por Osinergmin y cumpla con los estándares de seguridad.

Un grifo en Lima, Perú, exhibe los precios actualizados de gasolina y diésel, indicando valores sobre 20 en su cartel informativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cita relevante: “Facilito ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas y transparentes sobre el gasto en combustibles”, señalaron los analistas en Canal N.