Cynthia Klitbo revela el origen de su enemistad con Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México: “Me hizo la vida imposible en Perú”

Cynthia Klitbo en un set de televisión y Bárbara Torres en un retrato, figuras relacionadas con un conflicto mediático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La convivencia dentro de La Casa de los Famosos México 2026 apenas comienza, pero las primeras confesiones ya están generando polémica fuera del reality. En una de las dinámicas del programa, la actriz Cynthia Klitbo sorprendió al destapar una antigua rivalidad con Bárbara Torres, recordada por interpretar a Excelsa en la exitosa comedia La Familia P.Luche. Sin rodeos, la intérprete aseguró que la actriz argentina le hizo pasar uno de los momentos más complicados de su carrera durante una estadía en Perú, dejando entrever que la mala relación entre ambas se mantiene hasta la actualidad.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a debatir sobre el origen del enfrentamiento entre las dos reconocidas figuras de la televisión. Incluso, varios usuarios recordaron la participación de Bárbara Torres en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde protagonizó diversos enfrentamientos que dividieron las opiniones del público.

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La participante de La Casa de los Famosos México sorprendió al hablar sin filtros sobre la actriz argentina y revelar el origen de su distanciamiento. La Casa de los Famosos México.

Cynthia Klitbo no ocultó lo que piensa de Bárbara Torres

Fue durante la dinámica denominada “Conectados”, transmitida dentro del formato 24/7 del reality, cuando el nombre de Bárbara Torres apareció en la conversación entre los participantes. La reacción de Cynthia Klitbo fue inmediata y dejó claro que no guarda ningún cariño por la actriz.

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

Sin intentar suavizar sus palabras, la protagonista de varias telenovelas de Televisa respondió con total sinceridad cuando fue consultada sobre la recordada intérprete de Excelsa.

“La hubieran metido a un quirófano. No me hagas hablar. No me cae bien, está muy cucu”, expresó. La contundencia de sus declaraciones sorprendió tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa, quienes rápidamente compartieron el video en distintas plataformas digitales.

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¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

“Me hizo la vida imposible en Perú”

Luego de admitir que no simpatiza con Bárbara Torres, Cynthia Klitbo decidió explicar el motivo de su distanciamiento. Según relató, ambas coincidieron en Perú, donde vivieron una experiencia laboral que terminó deteriorando por completo la relación entre las dos artistas.

“Me hizo la vida imposible en Perú. Está muy mal, le echa la culpa a la menopausia y no hago esas mam#$%#”, sentenció. Aunque la actriz evitó revelar detalles específicos sobre el proyecto en el que coincidieron o qué situaciones provocaron el conflicto, dejó claro que aquella experiencia marcó definitivamente la imagen que tiene de la actriz argentina.

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¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

Las declaraciones generan revuelo en redes sociales

Como suele suceder con todo lo que ocurre dentro de La Casa de los Famosos México, las palabras de Cynthia Klitbo no tardaron en convertirse en tendencia.

Mientras algunos seguidores respaldaron la sinceridad de la actriz por expresar abiertamente su opinión, otros consideraron que sus comentarios podrían abrir nuevamente una polémica que parecía haber quedado en el pasado. Hasta el momento, Bárbara Torres no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las declaraciones realizadas por su colega.

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

Bárbara Torres volvió al centro de la polémica

El nombre de Bárbara Torres ya había estado ligado anteriormente a La Casa de los Famosos México. Durante la primera edición del programa, la actriz protagonizó varios momentos de tensión con otros habitantes de la casa, lo que provocó opiniones divididas entre el público.

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Su personalidad frontal y algunos enfrentamientos durante la competencia la convirtieron en una de las participantes más comentadas de aquella temporada.

Ahora, años después de esa experiencia, vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que Cynthia Klitbo revelara públicamente el conflicto que, según asegura, vivió junto a ella cuando ambas coincidieron en Perú.

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una reconocida actriz mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria artística. Debutó en la televisión durante la década de los años ochenta y, con el paso de los años, logró consolidarse como uno de los rostros más representativos de Televisa, especialmente gracias a sus memorables interpretaciones de villanas, personajes que la llevaron a convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana.

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A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones como El privilegio de amar, La dueña, Teresa, Por ella soy Eva, Mi segunda madre, Velo de novia, Cachito de cielo, Monteverde y numerosas series, películas y obras teatrales. Su estilo interpretativo, carácter fuerte y versatilidad le permitieron construir una sólida trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

En 2026, la actriz aceptó el reto de integrarse a La Casa de los Famosos México, donde desde los primeros días de convivencia ya se ha convertido en una de las participantes más comentadas gracias a su personalidad directa y a las confesiones que ha realizado frente a las cámaras.

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Cynthia Klitbo lloró de "frustración" a la hora de la comida (Televisa)

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú?

Aunque Cynthia Klitbo no reveló mayores detalles sobre el episodio al que hizo referencia, sus declaraciones estarían relacionadas con el periodo en que ambas actrices coincidieron en Perú. En 2021, la actriz mexicana llegó al país para formar parte de la serie peruana “Junta de vecinos”, producción en la que compartió elenco con Bárbara Torres.

Durante esa etapa, ambas participaron en las grabaciones y actividades de promoción del proyecto, una experiencia que, según Klitbo, terminó generando una difícil relación entre ellas.

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Bárbara Torres en Perú? La actriz revela el motivo de su enemistad. Captura: América Televisión.