Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario y Sporting Cristal chocarán en el Monumental, Perú buscará segundo triunfo con Venezuela en Mundial Sub 17 de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026
Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026
Guardar

Hoy, viernes 7 de agosto, la agenda deportiva estará cargada de partidazos: Universitario de Deportes recibirá a Sporting Cristal en el estadio Monumental, Perú saldrá por su segundo triunfo ante Venezuela por el Mundial Sub 17 de vóley, la selección masculina de vóley irá por su primer triunfo frente Bolivia por la Copa Sudamericana, y mucho más.

Los ‘cremas’ con los ‘cerveceros’ vivirán una final adelantada que podría definir su futuro en el Torneo Clausura 2026. Héctor Cúper presentará algunas sorpresas en su alineación para volver al triunfo tras la dura derrota con Cienciano en Cusco la jornada anterior.

PUBLICIDAD

Piero Quispe, Edison Flores, Bryan Reyna no serán tomados en cuenta en la lista de convocados. Y el DT podría regresar al sistema 3-5-2.

Mientras que el cuadro de Roberto Mosquera tendrá a todas sus figuras disponibles y podrá contar con su reaparicón de Juan Manuel Cuesta, quien superó lesión y podría tener minutos para potenciar la ofensiva ‘celeste’.

Los 'cremas' recibirán a los 'cerveceros' en el estadio Monumental este viernes 7 de agosto. (L1 Max)

Por otro lado, el debut victorioso de la selección peruana Sub 17 de vóley en el Mundial 2026 dejó al equipo con ánimo renovado y la mira puesta en un nuevo desafío. Tras superar con contundencia a Túnez en el primer encuentro, el plantel se prepara para enfrentar a Venezuela en la segunda fecha del Grupo B, con la expectativa de mantener su racha positiva.

PUBLICIDAD

Por su parte, el equipo venezolano viene de disputar un encuentro intenso ante México, donde cayó por 3-2 en un partido que se definió en el tie-break.

Selección peruana de vóley sub 17 – Mundial sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 6 agosto
La selección peruana juega este viernes 7 de agosto en San Felipe, Chile, desde las 13:00 horas (Perú,) con transmisión de Latina y streaming por la web, la app y Volleyball World (Volleyball World)

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / estadio IPD Huancayo de Huancayo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Partidos del Mundial Sub 17 de vóley

- Turquía vs. Estados Unidos (13:00 horas / VBTV)

- Brasil vs. Polonia (13:00 horas / VBTV)

- Perú vs. Venezuela (13:00 horas / VBTV, Latina TV)

- China Taipéi vs. Corea del Sur (13:00 horas / VBTV)

- Egipto vs. República Checa (16:00 horas / VBTV)

- Argentina vs. España (16:00 horas / VBTV)

- México vs. Filipinas (16:00 horas / VBTV)

- Puerto Rico vs. Argelia (16:00 horas / VBTV)

- Chile vs. Tailandia (19:00 horas / VBTV)

- Japón vs. Croacia (19:00 horas / VBTV)

- China vs. Túnez (19:00 horas / VBTV)

- Italia vs. República Dominicana (19:00 horas / VBTV)

Partidos de Copa Sudamericana de vóley masculino

- Venezuela vs. Paraguay (12:00 horas / YouTube CSV)

- Brasil vs. Colombia (14:30 horas / YouTube CSV)

- Bolivia vs. Perú (17:00 horas / YouTube CSV)

- Argentina vs. Chile (19:30 horas / YouTube CSV)

Partido de Bundesliga 2

- VFL Bochum vs Hertha Berlín (13:00 horas / Disney+)

Partidos de Leagues Cup

- Columbus Crew vs Pachuca (18:30 horas / Apple TV)

- Charlotte FC vs Atlas (18:30 horas / Apple TV)

- FC Cincinnati vs Pumas (19:00 horas / Apple TV)

- Tigres vs Minnesota (20:00 horas / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs FC Juárez (21:30 horas / Apple TV)

Partido de fútbol uruguayo

- Cerro Largo vs CA Juventud (17:00 horas / Antel TV, Disney+)

Partido de fútbol argentino

- Rosario Central vs Aldosivi (17:30 horas / TyC Sports)

- Independiente Rivadavia vs Estudiantes RC (19:45 horas / ESPN, Disney+)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesSporting CristalSelección peruana de vóley sub 17Mundial sub 17 de VóleySelección peruana de vóley masculinoCopa Sudamericana de vóley masculinovóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley HOY: así quedaron los encuentros

Arrancó la cita mundialista en Chile, y así le fueron a los mejores equipos del planeta en su debuts. Conoce cómo qudaron los encuentros en la jornada inaugural

Resultados de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley HOY: así quedaron los encuentros

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras vencer a Túnez por fecha 1

El equipo de Marcello Bencardino arrancó con pie derecho el campeonato Mundial con soberbio resultado frente a las tunecinas. Su siguiente rival será Venezuela, que cayó con México por el Grupo B

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras vencer a Túnez por fecha 1

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la cuarta jornada con grandes encuentros: Universitario se medirá con Sporting Cristal en el Monumental y Alianza Lima hará lo suyo con Sport Boys. Entérate cómo van los duelos

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Tras el triunfo frente Túnez, la selección peruana buscará mantener el buen momento frente Venezuela por el Grupo B. Entérate la agenda de los duelos de la segunda jornada

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Héctor Cúper y Roberto Mosquera alistan sus mejores hombres para el duelo que marcará el futuro de sus equipos en la competición: sorpresas y reapariciones se verán en el Monumental

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, aliado de Fujimori

“Haremos realidad el lema ‘Juntos brillamos más’”, promete Keiko Fujimori durante ceremonia oficial de Lima 2027

Este será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de Perú: El monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

Sunedu comunica renuncia de director denunciado por acoso sexual y reincorpora a abogada despedida tras reportar el caso

ENTRETENIMIENTO

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

Cynthia Klitbo revela el origen de su enemistad con Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México: “Me hizo la vida imposible en Perú”

Naldy Saldaña defiende a sus excompañeras y pide que cesen los ataques en redes: “Aquí el único culpable sabemos quién es”

¿Silvia Cornejo está embarazada? Magaly Medina revela imágenes que desatan rumores de un segundo hijo con Jean Paul Gabuteau

Naldy Saldaña llevará a juicio a esposa de César Sánchez por acusaciones sobre supuesto romance: “Es difamación directa a nivel nacional”

DEPORTES

Resultados de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley HOY: así quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley HOY: así quedaron los encuentros

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras vencer a Túnez por fecha 1

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026