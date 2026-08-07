Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 7 de agosto, la agenda deportiva estará cargada de partidazos: Universitario de Deportes recibirá a Sporting Cristal en el estadio Monumental, Perú saldrá por su segundo triunfo ante Venezuela por el Mundial Sub 17 de vóley, la selección masculina de vóley irá por su primer triunfo frente Bolivia por la Copa Sudamericana, y mucho más.
Los ‘cremas’ con los ‘cerveceros’ vivirán una final adelantada que podría definir su futuro en el Torneo Clausura 2026. Héctor Cúper presentará algunas sorpresas en su alineación para volver al triunfo tras la dura derrota con Cienciano en Cusco la jornada anterior.
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Piero Quispe, Edison Flores, Bryan Reyna no serán tomados en cuenta en la lista de convocados. Y el DT podría regresar al sistema 3-5-2.
Mientras que el cuadro de Roberto Mosquera tendrá a todas sus figuras disponibles y podrá contar con su reaparicón de Juan Manuel Cuesta, quien superó lesión y podría tener minutos para potenciar la ofensiva ‘celeste’.
Los 'cremas' recibirán a los 'cerveceros' en el estadio Monumental este viernes 7 de agosto. (L1 Max)
Por otro lado, el debut victorioso de la selección peruana Sub 17 de vóley en el Mundial 2026 dejó al equipo con ánimo renovado y la mira puesta en un nuevo desafío. Tras superar con contundencia a Túnez en el primer encuentro, el plantel se prepara para enfrentar a Venezuela en la segunda fecha del Grupo B, con la expectativa de mantener su racha positiva.
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Por su parte, el equipo venezolano viene de disputar un encuentro intenso ante México, donde cayó por 3-2 en un partido que se definió en el tie-break.
Partidos de Liga 1
- Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / estadio IPD Huancayo de Huancayo / L1 MAX)
- Comerciantes Unidos vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)
- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)
Partidos del Mundial Sub 17 de vóley
- Turquía vs. Estados Unidos (13:00 horas / VBTV)
- Brasil vs. Polonia (13:00 horas / VBTV)
- Perú vs. Venezuela (13:00 horas / VBTV, Latina TV)
- China Taipéi vs. Corea del Sur (13:00 horas / VBTV)
- Egipto vs. República Checa (16:00 horas / VBTV)
- Argentina vs. España (16:00 horas / VBTV)
- México vs. Filipinas (16:00 horas / VBTV)
- Puerto Rico vs. Argelia (16:00 horas / VBTV)
- Chile vs. Tailandia (19:00 horas / VBTV)
- Japón vs. Croacia (19:00 horas / VBTV)
- China vs. Túnez (19:00 horas / VBTV)
- Italia vs. República Dominicana (19:00 horas / VBTV)
Partidos de Copa Sudamericana de vóley masculino
- Venezuela vs. Paraguay (12:00 horas / YouTube CSV)
- Brasil vs. Colombia (14:30 horas / YouTube CSV)
- Bolivia vs. Perú (17:00 horas / YouTube CSV)
- Argentina vs. Chile (19:30 horas / YouTube CSV)
Partido de Bundesliga 2
- VFL Bochum vs Hertha Berlín (13:00 horas / Disney+)
Partidos de Leagues Cup
- Columbus Crew vs Pachuca (18:30 horas / Apple TV)
- Charlotte FC vs Atlas (18:30 horas / Apple TV)
- FC Cincinnati vs Pumas (19:00 horas / Apple TV)
- Tigres vs Minnesota (20:00 horas / Apple TV)
- Vancouver Whitecaps vs FC Juárez (21:30 horas / Apple TV)
Partido de fútbol uruguayo
- Cerro Largo vs CA Juventud (17:00 horas / Antel TV, Disney+)
Partido de fútbol argentino
- Rosario Central vs Aldosivi (17:30 horas / TyC Sports)
- Independiente Rivadavia vs Estudiantes RC (19:45 horas / ESPN, Disney+)
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