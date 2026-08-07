Naldy Saldaña defiende a sus excompañeras y pide que cesen los ataques en redes: “Aquí el único culpable sabemos quién es”

La cantante aseguró que nunca buscó perjudicar a sus compañeras y pidió que la justicia se concentre en el principal investigado. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, sigue generando una fuerte repercusión dentro de la industria de la cumbia peruana. Sin embargo, en medio del intenso debate y de las múltiples reacciones que ha provocado el caso, la cantante decidió enviar un mensaje que sorprendió a muchos.

Lejos de alimentar la confrontación, pidió públicamente que cesen los ataques dirigidos hacia las integrantes de la agrupación, al considerar que ellas no tienen responsabilidad en los hechos que denunció.

Desde que se difundieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local de ensayos, donde se observa al exdirector musical acercándose a la artista, las redes sociales se convirtieron en un espacio de discusión. No obstante, junto con las muestras de respaldo hacia la cantante también aparecieron comentarios dirigidos contra otras integrantes de La Bella Luz, situación que llevó a Naldy Saldaña a pronunciarse para pedir respeto y evitar que personas ajenas a la investigación resulten perjudicadas.

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Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña hace un llamado a la empatía

Durante una reciente entrevista, la intérprete de cumbia dejó en claro que nunca fue su intención perjudicar a quienes compartieron escenario con ella y lamentó que el caso haya derivado en ataques contra sus excompañeras.

Según explicó, las críticas que circulan en redes sociales están afectando a mujeres que, desde su punto de vista, no tienen responsabilidad en lo ocurrido. Por ello, pidió que el debate no se desvíe hacia quienes no forman parte de los hechos denunciados.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

“Las redes sociales están dañando a personas que quizás no tienen la culpa, eso es lo único que yo voy a pedir, que no se dañen entre mujeres, aquí el único culpable, sabemos quién es, que es este hombre, que aún considero yo, que no se ha hecho justicia en su totalidad, que es lo único que estoy pidiendo y agradecer infinitamente a todos”, manifestó.

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Con estas palabras, Naldy Saldaña dejó claro que su objetivo continúa siendo el mismo desde que hizo pública la denuncia: buscar justicia por la vía legal y evitar que otras personas sean involucradas injustamente.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante insiste en que la responsabilidad recae en César Sánchez Chavesta

Uno de los mensajes más contundentes de la artista fue que, a su juicio, la responsabilidad de lo ocurrido recae únicamente en César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, contra quien interpuso la denuncia.

Para la cantante, el foco de la investigación no debe desviarse hacia las demás integrantes de la agrupación ni hacia personas que no participaron en los hechos materia del proceso.

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Su pronunciamiento llega luego de que varios usuarios en redes sociales cuestionaran a algunas cantantes de la orquesta por no haberse pronunciado públicamente o por continuar formando parte del grupo musical.

Frente a ello, Naldy Saldaña optó por pedir prudencia y recordó que el caso se encuentra en manos de las autoridades, por lo que serán ellas las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes difundidas impulsaron la investigación

El caso tomó mayor relevancia pública tras la difusión de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local de ensayos de La Bella Luz, ubicado en San Juan de Lurigancho.

En los videos se observa el momento en que César Sánchez Chavesta aborda a Naldy Saldaña, material que posteriormente fue incorporado como parte de la denuncia presentada por la cantante.

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La difusión de estas grabaciones generó una amplia repercusión tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde el caso abrió nuevamente el debate sobre la importancia de denunciar situaciones de presunto acoso dentro de los espacios laborales.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

La Bella Luz separó al exdirector musical

Tras hacerse pública la denuncia, La Bella Luz anunció la separación indefinida de César Sánchez Chavesta mientras continúan las investigaciones.

Posteriormente, la agrupación también informó cambios en su estructura interna, luego de que Óscar Junior, hijo del fundador Óscar Custodio, asumiera la dirección de la orquesta y prometiera implementar nuevas medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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El caso también motivó el pronunciamiento de diversas autoridades. El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, inició una investigación preliminar para esclarecer los hechos denunciados, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindó acompañamiento a la cantante durante el proceso.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña asegura que seguirá buscando justicia

Aunque la controversia ha dado lugar a múltiples declaraciones y reacciones, Naldy Saldaña sostiene que su prioridad sigue siendo que el proceso legal continúe y que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

La artista reiteró que nunca buscó afectar la imagen de sus excompañeras ni perjudicar a la agrupación en su conjunto, sino exponer una situación que, según afirma, vivió personalmente.

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Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Por ello, insistió en que las críticas dirigidas hacia otras mujeres solo desvían la atención del objetivo principal y pidió al público actuar con mayor responsabilidad al momento de emitir comentarios en redes sociales.

Mientras la investigación continúa su curso, la cantante mantiene firme su posición de colaborar con las autoridades y esperar que el proceso concluya conforme a la ley. Al mismo tiempo, su llamado a detener los ataques contra las integrantes de La Bella Luz busca poner fin al hostigamiento que, según indicó, están enfrentando personas que no tienen responsabilidad en los hechos denunciados.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.