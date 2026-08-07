Campaña de salud gratis para este 08 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña ofrecerá medicina general, triaje, fisioterapia, vacunación, odontología, podología, medida de vista, pediatría y control de glucosa y hemoglobina - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de Independencia anunció una campaña de salud gratuita que se realizará este sábado 8 de agosto en el Parque José Olaya, ubicado en el eje zonal Túpac Amaru. La jornada comenzará a las 8:30 a. m. y estará dirigida a los vecinos que busquen acceder a diferentes servicios médicos sin costo.

La actividad busca acercar la atención preventiva a la población del distrito mediante evaluaciones y consultas en distintas especialidades. Los asistentes podrán acceder a servicios relacionados con la salud general, atención odontológica, cuidado de los pies, control de la visión y seguimiento de algunos indicadores importantes para detectar posibles problemas de salud.

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La jornada se desarrollará durante la mañana y permitirá que los vecinos reciban orientación y evaluaciones básicas de manera gratuita. Para quienes deseen participar, el punto de atención será el parque José Olaya, en el eje zonal Túpac Amaru.

La actividad contempla atenciones dirigidas a diferentes grupos de edad, incluida pediatría para los menores y evaluaciones generales para los adultos - Créditos: Municipalidad de Independencia.

Campaña de salud gratis

Entre los servicios que estarán disponibles durante la actividad se encuentran:

Medicina general: permitirá realizar una evaluación médica inicial y recibir orientación de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Triaje: se efectuará una valoración preliminar para conocer algunos indicadores básicos del estado de salud y determinar la atención que requiere cada persona.

Fisioterapia: brindará orientación relacionada con la movilidad, recuperación física y prevención de molestias o lesiones musculoesqueléticas.

Vacunación: permitirá acceder a vacunas disponibles durante la campaña, como parte de las acciones de prevención de enfermedades.

Odontología: ofrecerá una evaluación de la salud bucal y recomendaciones para prevenir problemas relacionados con los dientes y las encías.

Podología: estará enfocada en la revisión y cuidado de los pies, además de brindar recomendaciones para mantener una adecuada salud podal.

Medida de vista: permitirá realizar una evaluación básica de la visión para identificar posibles dificultades visuales y orientar a los pacientes sobre la atención que podrían requerir.

Pediatría: estará dirigida a los niños y permitirá realizar una evaluación de acuerdo con sus necesidades y etapa de desarrollo.

Medida de glucosa y hemoglobina: permitirá realizar controles para conocer los niveles de glucosa y hemoglobina. Este servicio se realizará en ayunas, por lo que los participantes deberán tomar en cuenta esta condición antes de acudir.

La campaña representa una oportunidad para que los vecinos de Independencia puedan acceder a controles preventivos y recibir orientación profesional sin asumir costos por estos servicios.

Las personas que quieran acceder a este servicio deberán acudir en ayunas, condición que deben considerar antes de asistir a la campaña - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Campaña veterinaria gratis

La actividad también contempla una jornada dirigida a las mascotas. La campaña veterinaria gratuita se desarrollará en el mismo lugar y horario, con servicios destinados a la prevención y al cuidado básico de los animales de compañía.

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Desparasitación interna: permitirá realizar una atención preventiva para ayudar a controlar parásitos que pueden afectar la salud de las mascotas.

Antipulgas: estará orientado a la prevención y control de pulgas, parásitos externos que pueden causar molestias y afectar el bienestar de los animales.

Registro de mascotas: permitirá registrar a los animales de compañía, facilitando su identificación y promoviendo una tenencia responsable.

La jornada busca incentivar el cuidado preventivo de los engreídos de casa y fortalecer la responsabilidad de sus propietarios. Además, este tipo de eventos permite acercar servicios básicos a las familias que tienen perros o gatos.