Naldy Saldaña trasciende fronteras: cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz y Telemundo, Univisión buscan entrevistar a la cantante

La conductora aseguró que medios de España, Colombia, Ecuador y Estados Unidos informaron sobre la denuncia de la cantante contra el exdirector musical de La Bella Luz. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia presentada por Naldy Saldaña continúa generando repercusiones dentro y fuera del Perú. Durante la edición de este 6 de agosto de Magaly TV La Firme, Magaly Medina aseguró que el caso ya cruzó fronteras y actualmente es informado por importantes medios de comunicación internacionales, los cuales han puesto el foco en la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chaveta.

Antes de abordar el tema principal del programa, la conductora inició agradeciendo la amplia audiencia que sigue diariamente el espacio a través de plataformas digitales. Magaly destacó el crecimiento del consumo de contenidos mediante dispositivos móviles, una tendencia que, según comentó, ha cambiado la manera en que el público disfruta de la televisión.

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“El día de ayer, aún no, hoy día es feriado, Ivonne no nos las ha dado, pero habían conectados a través del YouTube ciento tres mil novecientos cinco personas mirando el programa a través de sus dispositivos. A través de YouTube, no a través del televisor. Todavía no me acostumbro a que las personas no nos vean como antes en su casa, cenando y mirando el programa de las nueve y cuarenta y cinco. Bueno, ahora lo ven a través de sus dispositivos donde van, en el bus, en el taxi, eh, no sé, en, en su sitio de trabajo. Pero igual agradecemos esa amplia sintonía”, expresó.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina muestra cómo medios internacionales informan sobre Naldy Saldaña

Tras agradecer el respaldo de los televidentes, Magaly Medina pasó inmediatamente a referirse al caso de Naldy Saldaña, destacando que la denuncia ha despertado interés en diversos países y ha sido difundida por reconocidos medios internacionales.

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La conductora mencionó que diarios de gran prestigio y cadenas de televisión de distintas partes del mundo han informado sobre la situación que involucra a la cantante peruana y a la agrupación La Bella Luz, señalando que el caso ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública.

“Ahora sí. Ah, y los diarios del mundo entero y los noticieros del mundo entero han dado esta noticia. La ola de indignación, dice El País de España, en Perú por una agresión sexual contra una cantante de cumbia”, comentó.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

Según explicó, uno de los primeros medios que destacó fue el diario español El País, el cual abordó el impacto que la denuncia ha generado en el Perú y el debate que ha surgido en torno al presunto caso de agresión sexual.

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Sin embargo, precisó que no se trata del único medio extranjero que decidió cubrir la noticia. “Y no solo El País, El Mundo también”, añadió.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

España, Ecuador y Colombia informan sobre la denuncia

Durante el programa, Magaly fue repasando algunos de los titulares publicados por diferentes medios internacionales.

Respecto a Ecuavisa, señaló que el canal ecuatoriano también dedicó espacio al caso. “La cantante peruana Naldy Saldaña denuncia por agresión sexual al director de la orquesta La Bella Luz”, leyó al mostrar la publicación.

Asimismo, hizo referencia al tratamiento que dio el diario español El Mundo, resaltando que también informó sobre la denuncia presentada por la artista.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

“La cantante Naldy Saldaña denuncia un director de orquesta por tocamiento sin permiso”, mencionó.

Posteriormente, la periodista mostró la cobertura realizada por el diario colombiano El Tiempo, otro de los medios que se hizo eco de la noticia. “Naldy Saldaña, reconocida cantante peruana, denunció a director musical por presunto abuso sexual. Me sentía muy vulnerada”, leyó durante la transmisión.

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Para Magaly Medina, el hecho de que medios internacionales dediquen espacio a este caso demuestra la relevancia que ha adquirido la denuncia fuera del país y la preocupación que existe respecto a los casos de violencia y acoso dentro del ámbito laboral.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

Telemundo y Univisión buscan entrevistar a Naldy Saldaña

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante el programa fue la revelación de que importantes cadenas de televisión de Estados Unidos también están interesadas en desarrollar reportajes sobre la denuncia presentada por la cantante.

Según contó Magaly Medina, tanto Telemundo como Univisión han tomado contacto con su equipo periodístico para obtener información y establecer comunicación con la artista. “Telemundo, Univisión incluso ha contactado a nuestro reportero para que le brinde el contacto de Naldy Saldaña porque quieren hacer una nota amplia en Univisión sobre este tema”, reveló.

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Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly asegura que el caso abre el debate sobre el acoso sexual en el trabajo

Más allá del impacto mediático, Magaly Medina sostuvo que la denuncia de Naldy Saldaña ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema que considera de gran importancia: el acoso sexual en el entorno laboral.

La conductora explicó que el interés internacional no solo responde a la popularidad de la agrupación o de la cantante, sino al debate social que genera este tipo de denuncias.

“Porque quieren hacer una nota amplia en Univisión sobre este tema, que por supuesto, abre todo un debate sobre el acoso sexual en el mundo laboral”, manifestó.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

La denuncia de Naldy Saldaña continúa generando repercusiones

Desde que Naldy Saldaña denunció públicamente haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte del entonces director musical César Sánchez Chaveta, el caso no ha dejado de generar reacciones.

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En los últimos días, diversos personajes públicos, abogados, artistas y especialistas han opinado sobre la situación, mientras La Bella Luz anunció cambios internos con la designación de Óscar Junior como nuevo responsable de la agrupación.

Ahora, la repercusión también alcanza a medios internacionales que consideran que el caso refleja una problemática que afecta a miles de trabajadores en diferentes países.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.

Para Magaly Medina, la amplia cobertura demuestra que la denuncia dejó de ser únicamente una noticia del espectáculo peruano para convertirse en un tema de interés internacional.

Antes de dar paso al siguiente bloque de su programa, la periodista insistió en que prácticamente todos los noticieros se encuentran informando sobre el caso.

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“Y además las televisoras... todos los noticieros, todos, exactamente”, concluyó, resaltando el impacto mundial que ha alcanzado la denuncia de Naldy Saldaña, cuya historia continúa generando atención y alimentando el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente al acoso sexual en el ámbito laboral.

Caso Naldy Saldaña trasciende fronteras: Magaly Medina revela cobertura internacional de la denuncia contra La Bella Luz. Captura: Magaly Tv La Firme.