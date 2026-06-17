¿Ya tienes 17 años? Así puedes obtener el DNI de adulto antes de alcanzar la mayoría de edad

No es necesario cumplir o haber cumplido los 18 años para realizar el trámite del DNI para adultos. Desde los 17 años, los jóvenes ya pueden renovar su documento y acceder al DNI electrónico 3.0, según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El director de Registro de Identificación de Reniec, Juan Carlos Castro Pinto, explicó que el cambio no es automático ni se gestiona a distancia: Reniec precisó que el trámite debe hacerse de manera presencial, porque en la agencia se registran datos biométricos que forman parte de la identificación oficial, como huellas dactilares, firma y fotografía, además de permitir la actualización del domicilio si corresponde.
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Reniec recomendó realizar la renovación con anticipación para evitar demoras en gestiones y servicios que exigen identificación vigente. El nuevo documento, el DNIe 3.0, tiene una vigencia de 10 años desde la fecha de emisión y apunta a acompañar a los ciudadanos en sus primeros trámites como adultos.
Qué requisitos debes cumplir para obtener el DNI de adulto desde los 17 años
A partir de los 17 años, la renovación al DNI de adulto se realiza de manera presencial en un centro de atención de Reniec. El motivo es técnico: durante el trámite se capturan la fotografía, las huellas dactilares y la firma; además, el ciudadano puede actualizar su domicilio y otros datos.
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El costo depende del tipo de documento previo y la modalidad de pago. Reniec informó un costo promocional de S/ 30.00 para quienes tienen DNI azul y migran al DNI electrónico, con el código de tributo 02121, válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Para quienes ya cuentan con DNIe, el pago es de S/ 41.00 con el código 00525.
Hay condiciones específicas que conviene revisar antes de ir. El trámite es gratuito y presencial para personas con discapacidad permanente (con carné de Conadis). En mayores de 60 años, Reniec entrega un DNI con la indicación “No caduca”. Si el ciudadano reside en el extranjero, el trámite se realiza en el consulado peruano.
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Si se piensa aprovechar la visita para actualizar información, Reniec detalla requisitos según el cambio. Para actualizar domicilio, se debe llevar el recibo original de un servicio público o tributo municipal con máximo 6 meses de antigüedad. Para modificar el estado civil, se solicitan declaraciones juradas y, según el caso (matrimonio, divorcio o viudez), copias certificadas de actas, salvo que la información ya figure en la base de datos de la entidad.
Cómo es el proceso presencial para obtener el DNI de adulto en Reniec
El procedimiento en agencia se centra en el registro biométrico. Según explicó Juan Carlos Castro Pinto, director de los Registros de Identificación de Reniec, el ciudadano debe acercarse personalmente para que el registrador capture fotografía, huellas y firma, y para que pueda actualizarse el domicilio si corresponde.
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Antes de acudir, es clave asegurar el pago cuando aplique y conservar el comprobante. Reniec habilitó canales como el Banco de la Nación y Pagalo.pe. También se puede generar un ticket en la plataforma de recaudación de Reniec y pagar con Yape mediante la opción de servicios, ingresando el número del ticket; luego se recomienda guardar la constancia o captura de pantalla.
Aunque Reniec ofrece rutas digitales para algunos casos, la entidad remarcó que quienes “solo tuvieron DNI de menor” deben realizar el trámite de manera presencial. En la agencia, el registrador procesa la solicitud y deja constancia del inicio del trámite, que luego se puede seguir mediante la consulta de estado.
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Qué debes hacer cuando tu DNI electrónico esté listo para entrega
Tras completar la renovación, Reniec emite el DNIe 3.0 con vigencia de 10 años. El recojo también es personal: cuando el estado del trámite figure al 100%, el ciudadano puede acercarse a la agencia seleccionada sin necesidad de sacar cita, según las indicaciones de la entidad.
El momento de entrega tiene una condición clave: el ciudadano debe ingresar la clave PIN asociada a su certificado y firma digital, por lo que Reniec exige presencia física para completar el proceso de forma segura.
Como parte del circuito digital, Reniec indicó que, después de pagar, se puede descargar en el celular la App DNI Bio Facial (solo Android). En esa aplicación, el usuario se identifica con una captura de imagen y puede actualizar la foto del DNI; luego continúa el proceso dentro de la ruta de renovación. Al finalizar, Reniec envía un reporte al correo electrónico del ciudadano y habilita el seguimiento del avance hasta que el documento esté listo para recogerse.
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