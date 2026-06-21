Perú

Más de medio millón de campos de fútbol llenos de papa: la descomunal producción que Perú alcanza cada año

Mediante la industrialización, el país andino apunta a duplicar del 10% al 20% la papa procesada de forma industrial en la próxima década

Guardar
Google icon
Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)
Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) calcula que cada peruano consume en promedio 92 kilos de papa al año, una cifra que resalta la importancia de este cultivo en la dieta y la economía del país.

Con la reciente aprobación del reglamento para la industrialización del cultivo, el Estado apunta a mejorar el consumo y transformar la cadena productiva, generando más oportunidades para las más de 700 mil familias que dependen de la papa.

Producción, variedades y consumo en el país

Según datos oficiales proporcionados por Midagri a Infobae, en 2025 el Perú alcanzó una producción de 6,9 millones de toneladas de papa. Esta cifra proviene de 400.000 hectáreas sembradas (unos 571.000 campos de fútbol) y 332.000 hectáreas cosechadas, con un rendimiento nacional de 19,9 toneladas por hectárea.

PUBLICIDAD

El sector involucra a 711.313 productores distribuidos en 19 regiones, y genera cerca de 25 millones de jornales cada campaña agrícola.

papa
papa

La diversidad del cultivo es notable: existen alrededor de 3.000 variedades de papa en el país, aunque solo unas 70 cumplen los estándares para procesamiento industrial.

El grueso del consumo nacional se basa en variedades como Canchán, Yungay, Andina y Única. En regiones como Apurímac, Ayacucho, Junín y Huánuco, la papa representa hasta el 45% del valor de la producción agrícola local.

En contraste, en Lima e Ica su participación no supera el 3%. El valor bruto de la producción nacional ronda los S/ 8.200 millones.

PUBLICIDAD

Industrialización, procesamiento y oportunidades

El procesamiento industrial sigue siendo un reto: apenas el 10% de la papa producida se transforma en productos como chips, puré, papas para pollerías, vodka y gin.

La meta del sector es duplicar este porcentaje al 20% en los próximos diez años. Para pollerías, el Perú utiliza unas 300.000 toneladas de papa al año, de las cuales apenas el 8% es importada y el 92% corresponde a producción local.

snacks - papa
snacks - papa

El reglamento aprobado establece nuevas condiciones para que los pequeños y medianos agricultores puedan participar en la cadena de valor industrial. Incluye acceso a financiamiento preferencial, con créditos a tasas desde 3,5% anual para el cultivo y entre 8% y 10% para infraestructura de procesamiento.

Además, la importación de maquinaria y equipos para plantas industriales está exonerada de impuestos, mientras que algunas regiones amazónicas cuentan con beneficios fiscales adicionales.

El rol de la agricultura familiar y los desafíos hacia adelante

La política pública, según explicó Midagri a Infobae, se enfoca en la agricultura familiar y las cooperativas rurales. El objetivo es incentivar la innovación, la generación de empleo y el desarrollo de productos con alto valor agregado, como chips de papas nativas y destilados, que ya se exportan a mercados internacionales.

Este país de Europa es el mayor consumidor de papa por persona. (Foto: Agencia Andina)
Este país de Europa es el mayor consumidor de papa por persona. (Foto: Agencia Andina)

El reglamento también contempla asistencia técnica, capacitación, impulso en el uso de semillas certificadas y creación de centros de acopio, buscando articular todos los eslabones de la cadena productiva. El desafío es aprovechar la enorme diversidad genética y tecnológica de la papa peruana, incrementando el consumo interno y abriendo nuevos nichos en la exportación.

Midagri proyecta que con estas medidas, el consumo per cápita podría elevarse a 94 o 95 kilos por persona al año. El fortalecimiento de la industrialización y la inclusión de incentivos fiscales y crediticios buscan mejorar la rentabilidad del productor, reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y posicionar a la papa peruana como un producto competitivo y diverso dentro y fuera del país.

Temas Relacionados

papaMIDAGRIconsumo masivoagriculturaperu-economia

Más Noticias

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

El atacante de la selección ecuatoriana valoró el esfuerzo del equipo, pero lamentó no haber podido traducir las oportunidades en anotaciones ante su rival caribeño

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Con el 99,668% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 41.565 votos. No quedan actas pendientes: solo 346 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Choque electrizante en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre dos selecciones que empataron en el debut y están obligados a ganar. Sigue las incidencias del partido

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial no descartó formar parte del Consejo de Ministros si la lideresa de Fuerza Popular le ofrece un cargo durante su administración

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ visitarán al conjunto amazónico con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Elecciones 2026: Última audiencia de recuento de votos de los JEE será esta semana

Más de la mitad de los peruanos quieren un gabinete multipartidario en el próximo gobierno, según encuesta

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, pide perdón a su esposa en medio de escándalo de infidelidad: “No voy a perder a mi familia para nada”

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

DEPORTES

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026: “Deja de vender humo”

¿A qué hora juega Bélgica vs Irán HOY? Horario en Perú del partido por fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026