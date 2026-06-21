Más de medio millón de campos de fútbol llenos de papa: la descomunal producción que Perú alcanza cada año

Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) calcula que cada peruano consume en promedio 92 kilos de papa al año, una cifra que resalta la importancia de este cultivo en la dieta y la economía del país.

Con la reciente aprobación del reglamento para la industrialización del cultivo, el Estado apunta a mejorar el consumo y transformar la cadena productiva, generando más oportunidades para las más de 700 mil familias que dependen de la papa.

Producción, variedades y consumo en el país

Según datos oficiales proporcionados por Midagri a Infobae, en 2025 el Perú alcanzó una producción de 6,9 millones de toneladas de papa. Esta cifra proviene de 400.000 hectáreas sembradas (unos 571.000 campos de fútbol) y 332.000 hectáreas cosechadas, con un rendimiento nacional de 19,9 toneladas por hectárea.

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El sector involucra a 711.313 productores distribuidos en 19 regiones, y genera cerca de 25 millones de jornales cada campaña agrícola.

papa

La diversidad del cultivo es notable: existen alrededor de 3.000 variedades de papa en el país, aunque solo unas 70 cumplen los estándares para procesamiento industrial.

El grueso del consumo nacional se basa en variedades como Canchán, Yungay, Andina y Única. En regiones como Apurímac, Ayacucho, Junín y Huánuco, la papa representa hasta el 45% del valor de la producción agrícola local.

En contraste, en Lima e Ica su participación no supera el 3%. El valor bruto de la producción nacional ronda los S/ 8.200 millones.

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Industrialización, procesamiento y oportunidades

El procesamiento industrial sigue siendo un reto: apenas el 10% de la papa producida se transforma en productos como chips, puré, papas para pollerías, vodka y gin.

La meta del sector es duplicar este porcentaje al 20% en los próximos diez años. Para pollerías, el Perú utiliza unas 300.000 toneladas de papa al año, de las cuales apenas el 8% es importada y el 92% corresponde a producción local.

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El reglamento aprobado establece nuevas condiciones para que los pequeños y medianos agricultores puedan participar en la cadena de valor industrial. Incluye acceso a financiamiento preferencial, con créditos a tasas desde 3,5% anual para el cultivo y entre 8% y 10% para infraestructura de procesamiento.

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Además, la importación de maquinaria y equipos para plantas industriales está exonerada de impuestos, mientras que algunas regiones amazónicas cuentan con beneficios fiscales adicionales.

El rol de la agricultura familiar y los desafíos hacia adelante

La política pública, según explicó Midagri a Infobae, se enfoca en la agricultura familiar y las cooperativas rurales. El objetivo es incentivar la innovación, la generación de empleo y el desarrollo de productos con alto valor agregado, como chips de papas nativas y destilados, que ya se exportan a mercados internacionales.

Este país de Europa es el mayor consumidor de papa por persona. (Foto: Agencia Andina)

El reglamento también contempla asistencia técnica, capacitación, impulso en el uso de semillas certificadas y creación de centros de acopio, buscando articular todos los eslabones de la cadena productiva. El desafío es aprovechar la enorme diversidad genética y tecnológica de la papa peruana, incrementando el consumo interno y abriendo nuevos nichos en la exportación.

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Midagri proyecta que con estas medidas, el consumo per cápita podría elevarse a 94 o 95 kilos por persona al año. El fortalecimiento de la industrialización y la inclusión de incentivos fiscales y crediticios buscan mejorar la rentabilidad del productor, reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y posicionar a la papa peruana como un producto competitivo y diverso dentro y fuera del país.