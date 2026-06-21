El consumo de carne de cerdo en Perú marca un nuevo récord: ¿Cuánto alcanzará en 2026?

La modernización de las granjas y las mejores prácticas de crianza impulsaron la productividad y la competitividad del sector porcino.

La carne de cerdo continúa ganando terreno en la dieta de los peruanos. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el consumo per cápita de carne porcina alcanzó 11 kilogramos por habitante en 2025, y la proyección es llegar a 11,5 kilos durante este año, estableciendo un nuevo récord histórico.

Este crecimiento se consolida en el marco del Día Nacional del Chicharrón de Cerdo Peruano, celebrado cada tercer sábado de junio.

Producción porcina en crecimiento sostenido

El consumo nacional de carne de cerdo se ha triplicado en la última década, impulsado por la preferencia de los consumidores, la modernización del sector y el fortalecimiento de la cadena productiva.

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Según cifras oficiales, en 2025 la producción nacional de carne de cerdo alcanzó 289 mil toneladas, respaldada por una población porcina de 3 millones 697 mil animales.

Lima concentra el 46,1% de la producción nacional de carne de cerdo, seguida por La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco.

La modernización de las granjas y la adopción de mejores prácticas en la crianza han permitido elevar la productividad y la competitividad del sector porcino.

Lima concentra el 46,1% de la producción nacional, seguida por La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco, lo que evidencia la importancia estratégica de estas regiones en el abastecimiento nacional.

El chicharrón, motor de la cadena productiva

La celebración del Día Nacional del Chicharrón de Cerdo Peruano revaloriza uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y dinamiza la demanda de carne porcina en todo el país.

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La preparación y comercialización del chicharrón movilizan una extensa cadena productiva que involucra a productores, comerciantes, transportistas, mercados, restaurantes y pequeños emprendimientos gastronómicos.

Esta cadena genera miles de empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo económico regional y al fortalecimiento de los emprendimientos familiares y locales.

La producción nacional de carne de cerdo sumó 289 mil toneladas y la población porcina alcanzó 3 millones 697 mil animales en Perú.

Avances sanitarios y perspectivas de exportación

El MIDAGRI también destacó los avances sanitarios alcanzados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), que ha declarado 14 regiones libres de Fiebre Porcina Clásica.

Estos logros favorecen la calidad e inocuidad de la producción y son clave para ampliar el acceso de la carne de cerdo peruana a mercados internacionales, incluyendo negociaciones con China y Singapur.

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La consolidación de la carne de cerdo en la mesa peruana y el impulso de productos emblemáticos como el chicharrón reflejan el dinamismo del sector porcino, que avanza hacia nuevos récords de consumo y producción, fortaleciendo toda la cadena de valor y abriendo oportunidades para la exportación.

El SENASA declaró a 14 regiones libres de Fiebre Porcina Clásica y el MIDAGRI negocia mercados como China y Singapur para exportar carne de cerdo peruana.

¿Cómo se consume el cerdo en Perú?

La comida tradicional peruana incluye el cerdo en una amplia variedad de platos emblemáticos presentes en celebraciones, desayunos y la gastronomía regional:

Chicharrón de cerdo : Trozos de panceta o pierna de cerdo sazonados y cocidos hasta obtener carne jugosa y piel crocante. Es protagonista en desayunos y celebraciones, y se sirve tanto solo como en sándwich.

Pan con chicharrón : Sándwich muy popular que combina chicharrón de cerdo recién frito, rodajas de camote frito y salsa criolla, todo en pan francés crujiente. Es un clásico de los domingos y desayunos limeños.

Tamales de cerdo : Masa de maíz rellena con trozos de cerdo aderezados, envuelta en hojas de plátano y cocida al vapor. Se suele acompañar con salsa criolla y café.

Pachamanca : Preparación andina donde distintos tipos de carne, incluido el cerdo, se cocinan bajo tierra con piedras calientes, acompañados de papas, habas y hierbas aromáticas.

Adobo arequipeño : Guiso típico de Arequipa preparado con carne de cerdo marinada en chicha de jora, ají panca y especias, cocinado lentamente hasta quedar tierno y muy sabroso.

Cau cau de mondongo y cerdo : Variante del tradicional cau cau en la que se mezcla mondongo (callos) y carne de cerdo en un guiso de papa amarilla, ají amarillo y hierbabuena.

Seco de cerdo : Guiso de cerdo cocinado con culantro, chicha de jora y ajíes, servido generalmente con arroz y yuca.

Butifarra peruana : Sándwich preparado con “jamón del país” (fiambre de cerdo sazonado y cocido), salsa criolla y pan francés.

Carapulcra : Estofado de papa seca y carne de cerdo cocido con maní, ají panca y especias. Se sirve con arroz o sopa seca.

Chancho al palo: Corte de cerdo cocido a las brasas en un asador especial, típico de la zona central del país, especialmente en festividades y ferias gastronómicas.