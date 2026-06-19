Día del Chicharrón Peruano: el plato que mueve más de S/ 400 millones al año y sostiene a miles de productores y negocios del país

Día del chicharrón: cinco lugares para comerlo en Lima

Cada tercer sábado de junio, el calendario gastronómico peruano reserva un espacio para uno de los platos con mayor presencia en mesas, mercados y negocios familiares del país. Más allá de su valor culinario, esta preparación se vincula con una actividad económica que involucra a miles de personas en distintas etapas de producción y comercialización.

La celebración del Día del Chicharrón de Cerdo Peruano permite observar el impacto que este plato tiene dentro de la cadena porcina nacional. Productores, comerciantes, restaurantes, sangucherías y pequeños emprendimientos participan en un circuito económico que mantiene una demanda constante de carne de cerdo destinada a esta preparación tradicional.

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Datos difundidos por la Asociación Peruana de Porcicultores (ASOPORCI) muestran que el consumo de este producto gastronómico mantiene una relación directa con el crecimiento del sector porcino. La organización destaca que la actividad genera ingresos importantes y contribuye al fortalecimiento de diversas economías locales.

El chicharrón y su impacto en la economía nacional

De acuerdo con ASOPORCI, la venta de carne fresca de cerdo utilizada para la elaboración de chicharrón mueve alrededor de S/ 400 millones al año. Esta cifra refleja la dimensión económica de una actividad que involucra a numerosos actores en diferentes regiones del Perú.

La asociación señala que el beneficio alcanza a productores porcinos, comerciantes, restaurantes, sangucherías y emprendimientos relacionados con la preparación y venta de este plato. La demanda sostenida favorece el dinamismo de la cadena productiva y comercial asociada a la carne de cerdo.

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El sector reúne además a más de 600 mil productores porcinos entre pequeños, medianos y grandes. Según la organización, esta actividad mantiene una evolución positiva impulsada por el incremento del consumo de carne de cerdo en el país.

Mayor consumo impulsa cambios en la producción

El crecimiento del mercado porcino también tiene efectos sobre los sistemas de producción. Ana María Trelles, gerente general de ASOPORCI, explicó que “El crecimiento del consumo de carne de cerdo está impulsando una mayor tecnificación de los sistemas productivos y una mejora en la competitividad del sector. Además, está generando nuevas oportunidades para emprendedores, restaurantes, chicharronerías y negocios vinculados a la gastronomía”.

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La representante del gremio destacó que el aumento de la demanda abre espacios para nuevos negocios relacionados con la gastronomía y fortalece actividades económicas vinculadas a la crianza y comercialización de porcinos.

Este escenario también favorece la incorporación de mejoras en los procesos productivos, aspecto que, según ASOPORCI, contribuye al fortalecimiento de la competitividad dentro del sector.

El consumo de carne de cerdo mantiene una tendencia al alza

Información difundida por ASOPORCI indica que el consumo de carne de cerdo alcanzó en 2025 un promedio de 11 kilos por persona al año. La cifra representa un crecimiento significativo frente a los niveles registrados una década atrás.

La asociación atribuye esta evolución a cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores y al fortalecimiento de la cadena productiva. En este proceso participan el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y ASOPORCI mediante acciones coordinadas orientadas al desarrollo del sector.

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Actualmente, la carne de cerdo ocupa el segundo lugar entre las proteínas cárnicas más consumidas en el Perú. Según la organización, esta posición responde a la aceptación que el producto ha obtenido entre los consumidores y a las distintas formas de preparación presentes en la gastronomía nacional.

Campañas informativas y promoción del consumo responsable

pan con chicharrón

ASOPORCI desarrolla la campaña Come Cerdo Come Sano con el propósito de difundir información respaldada por especialistas en nutrición. La iniciativa busca brindar orientación sobre las características nutricionales de la carne de cerdo dentro de una alimentación equilibrada.

La organización también promueve acciones dirigidas a informar al público sobre el producto y a reducir percepciones erróneas relacionadas con su consumo. Estas actividades forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el conocimiento de los consumidores sobre la proteína porcina.

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En el marco de la celebración, Ana María Trelles señaló que “El Día del Chicharrón Peruano es una oportunidad para reconocer el trabajo de miles de productores y emprendedores que forman parte de esta cadena de valor, así como para celebrar una tradición gastronómica que contribuye al desarrollo económico, la identidad cultural y la seguridad alimentaria del país”.

El auténtico Chicharrón de Cerdo Peruano:

INGEDIENTES

1 k Panceta de cerdo

250 grs de manteca de cerdo o 1/2 tz. de aceite vegetal

1 cdta. orégano molido.

1 cdta. cucharadita de pimienta molida.

1 cdta. cucharada de comino.

1 cdta. sal

1 tz. de agua

PREPARACIÓN

1. Aderezar la panceta con la sal, comino, orégano y pimienta molida

2. Poner en una olla 1 taza de agua hirviendo e introducir la panceta

3. Una vez evaporada el agua, agregar la manteca o 1/2 tz. de aceite vegetal y dorar