Perú

Reservas internacionales del Perú representan el 28% de su PBI y se ubica entre las economías con mayor respaldo externo en la región

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que el nivel de reservas fortalece la capacidad del país para enfrentar choques externos y sostener la estabilidad macroeconómica, en un contexto de sólido desempeño del sector externo y superávits comerciales sostenidos

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Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este desempeño ayuda a preservar la estabilidad macroeconómica y a reforzar la confianza de los agentes económicos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este desempeño ayuda a preservar la estabilidad macroeconómica y a reforzar la confianza de los agentes económicos. Foto: RIN

Las reservas internacionales netas (RIN) del Perú alcanzaron los USD 100.214 millones al 9 de junio de 2026, cifra equivalente al 28% del producto bruto interno (PBI). Este nivel refleja la magnitud del respaldo externo con el que cuenta la economía peruana.

El volumen registrado posiciona al país entre las economías con mayor solidez en la región en relación con el tamaño de su producción. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este resultado contribuye a sostener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los agentes económicos.

Respaldo externo y posición regional

El nivel de reservas internacionales permite al Perú reforzar su capacidad de respuesta ante eventuales choques externos. En ese sentido, el MEF destacó que este indicador funciona como un soporte clave para la estabilidad macrofinanciera.

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Asimismo, el país presenta una posición favorable frente a otras economías de la región como Colombia, Chile y México, en términos de reservas respecto a su PBI. Este desempeño fortalece la percepción de resiliencia de la economía peruana.

Declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, subrayó la importancia de las reservas internacionales para el equilibrio económico del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó el papel clave de las reservas internacionales en el equilibrio de la economía del país
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó el papel clave de las reservas internacionales en el equilibrio de la economía del país. Foto: Actualidad Empresarial
“Contar con un nivel elevado de reservas internacionales fortalece la capacidad de respuesta de Perú frente a escenarios de incertidumbre externa, preserva la confianza en la economía y contribuye a generar mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento”, señaló.

El ministerio remarcó que este stock de reservas no solo cumple un rol de protección ante crisis externas, sino que también actúa como una herramienta para preservar la estabilidad macrofinanciera y sostener expectativas económicas favorables.

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Sector externo y balanza comercial

En los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la balanza comercial acumuló un superávit histórico de USD 43 mil millones. Solo en abril de 2026, el saldo positivo alcanzó los USD 3.304 millones, sumando 71 meses consecutivos de resultados favorables.

Este desempeño refleja la continuidad del dinamismo del sector externo, con un flujo sostenido de ingresos por exportaciones frente a las importaciones.

Evolución de exportaciones e importaciones

Las exportaciones peruanas alcanzaron los USD 9.329 millones en abril de 2026, con un crecimiento de 51,1% en términos nominales. Este resultado estuvo impulsado por mayores envíos de minerales, productos agrícolas, químicos y siderometalúrgicos, entre otros.

El video presenta un segmento de noticias que comienza con una presentadora en un estudio televisivo. Luego, muestra al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, exponiendo gráficos económicos. Las imágenes incluyen una carretera con tráfico nocturno, una vía inundada con vehículos y personas, un autobús de transporte público circulando por una calle urbana, y una toma de un edificio alto. Se abordan las previsiones económicas, la proyección del PBI, y la posible disminución de los precios de los pasajes ante la baja del precio del petróleo, además de los efectos del fenómeno El Niño.

En contraste, las importaciones sumaron USD 6.025 millones y crecieron 34,0%, principalmente por el aumento de compras de bienes de capital, insumos y bienes de consumo, asociado a una mayor demanda interna.

Términos de intercambio y precios internacionales

En abril de 2026, los términos de intercambio registraron un incremento de 20,9%, impulsados por el alza de los precios de exportación, que subieron 33,0%. Este comportamiento estuvo favorecido por las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, además de productos siderometalúrgicos.

El resultado fue parcialmente compensado por el aumento de los precios de importación, que avanzaron 10,0%, influenciados principalmente por el mayor costo del petróleo y sus derivados.

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