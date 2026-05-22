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El PIB de Perú creció 3,5 % en el primer trimestre de 2026

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Lima, 22 may (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Perú creció 3,5 % en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, alentado por el alza de la demanda interna (7 %) debido al incremento de la inversión bruta fija (11,9 %) y el consumo final del gobierno (7,2 %), entre otros indicadores, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El jefe del INEI, Gaspar Morán, presentó el informe técnico sobre el PIB al primer trimestre del 2026 y precisó que, en términos desestacionalizados, el índice creció 1 % respecto al trimestre inmediato anterior.

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Al analizar por sectores, el valor agregado bruto a precios constantes de 2007 de construcción creció 13,3 %, en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo del 2025, impulsado por una mayor ejecución de obras del sector privado y público.

Asimismo, la inversión bruta fija registró un crecimiento de 11,9 % por el dinamismo de la inversión privada (15,9 %), asociado a la ampliación y remodelación de viviendas, edificios no residenciales y obras de ingeniería civil; así como por el aumento de la inversión pública (0,3 %).

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En tanto, el consumo final del Gobierno creció en 7,2 % debido principalmente al incremento del gasto en personal y obligaciones sociales, y en bienes y servicios.

Las alzas fueron en administración pública y defensa (9,7 %), salud pública (6 %) y educación pública (3 %).

El INEI agregó que el consumo final privado registró un alza de 3,6 % impulsado por el incremento del empleo en 1,3 %, asociado al dinamismo del empleo urbano (1,8 %) y el crecimiento de los ingresos del trabajo (9,7 %), según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Con respecto al comercio internacional, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 1,3 %, en el primer trimestre de 2026, como resultado de las mayores ventas al exterior de productos tradicionales (1,8 %), agrícolas (54,6 %) y mineros (2,6%), pero hubo una caída de la venta de productos no tradicionales (-1,6 %).

Sobre las importaciones de bienes y servicios, éstas se incrementaron en 12,6 % debido a las mayores adquisiciones de bienes de consumo (17,7 %), bienes de capital y materiales de construcción (15,6 %), así como de materias primas y productos intermedios (9,9 %).

Por otro lado, la extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos tuvo una caída de -15,4 %, en contraste con el aumento de la extracción de minerales y servicios conexos (1,2 %).

En forma similar, el valor agregado bruto de la pesca y acuicultura cayó -9,2 % por la reducción de la pesca marítima (-5,3 %) y la pesca de origen continental (-29,7 %).

En el caso de electricidad, gas y agua, ésta subió 3,0 % debido al aumento de la producción de los subsectores electricidad y gas (3,3 %) y agua (1,3 %). EFE

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