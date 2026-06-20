Julio Velarde viajará a Suiza, a un mes de terminar su mandato frente al BCRP el 28 de julio

Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se encuentra en sus últimas semanas frente al cargo. Al menos, oficialmente.
En la última conferencia para informar sobre el avance de la inflación y otros indicadores de la economía peruana, Velarde fue claro y si bien señaló que su ratificación en el cargo depende del nuevo presidente de la República, su periodo acaba este 28 de julio.
Así, según la resolución de directorio N° 0031-2026-BCRP-N, una de sus últimas actividades será una visita a Suiza por un evento al que fue invitado. Se trata de la 25.a Conferencia Anual del Banco de Pagos Internacionales (BIS), las Reuniones Bimestrales y la 96.ª Reunión General Anual del BIS, que se celebra del 25 al 28 de junio de 2026.
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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, advirtió que el principal reto del próximo gobierno será enfrentar el impacto del Fenómeno de El Niño en la producción y la infraestructura del país.
Julio Velarde se va al BIS
"Se ha recibido la invitación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para que el Presidente del BCRP participe en la 25.a Conferencia Anual del BIS, las Reuniones Bimestrales y la 96.ª Reunión General Anual del BIS, que se llevarán a cabo en la ciudad de Basilea, Suiza, del 25 al 28 de junio de 2026″, resalta la resolución que ha emitido el BCRP.
Así, considerando que a dichas reuniones asistirán los Gobernadores de los Bancos Centrales miembros del BIS, así como representantes de organismos multilaterales, quienes examinarán la evolución económica y financiera internacional, debatirán asuntos concretos de política económica relacionados con la estabilidad monetaria y financiera internacional y evaluarán el desempeño anual del BIS, se ha aprobado la participación de Velarde en estas actividades.
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“Aprobar la misión en el exterior del Presidente, señor Julio Velarde Flores, a la ciudad de Basilea, Suiza, del 25 al 28 de junio de 2026, así como el pago de los gastos, a fin de que participe en las reuniones indicadas”, aclara la resolución.
Como se sabe, la “25th BIS Annual Conference” se centrará en el tema “Central banks and macro-financial stability in a fragmented global economy” (“Los bancos centrales y la estabilidad macrofinanciera en una economía mundial fragmentada”).
Asimismo, la resolución aprueba “el gasto que irrogue dicho viaje”. El cual contempla un total de US$ 8 mil 993,52 para que pueda ser usado para los viáticos de Julio Velarde.
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- Pasajes: US$ 6 mil 213,52
- Viáticos: US$ 2 mil 780,00.
Velarde dispuesto a evaluar permanencia
Asimsimo, en la conferencia de la inflación del BCRP, Velarde recordó que anteriormente estaba más decidido a culminar su periodo al frente del BCRP y realizar una transición ordenada.
Sin embargo, afirmó que el escenario actual lo llevaría a considerar una eventual invitación para permanecer en la institución. “Antes me inclinaba más a dejar el cargo, quedarme solo un par de meses mientras se transfería. Probablemente, con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia. Pero si me lo ofrecen, debería pensarlo, no voy a decir que no ahora ni que sí, debería pensarlo, vamos a ver”, agregó.
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Pero el titular del banco central aclaró que no puede anticipar una decisión debido a que el proceso depende del siguiente presidente, que asumirán el próximo 28 de julio. “No me corresponde, es el presidente quien nombra y el Senado el que ratifica, entonces no puedo adelantarme a eso”, concluyó.
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