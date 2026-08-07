Policía halló 558 envoltorios de droga ocultos en un coche de bebé durante operativo contra presunta venta de estupefacientes en Cajamarca

En un exitoso operativo en el sector de Morro Solar, Jaén, el Grupo Terna de la Policía Nacional desarticuló un punto de venta de drogas. Se encontraron 558 ketes de Pasta Básica de Cocaína ingeniosamente ocultos dentro de un coche de bebé. Una joven de 18 años fue detenida durante la intervención. Ahora Jaén

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La intervención policial en un inmueble de la ciudad de Jaén permitió descubrir un presunto punto de almacenamiento y distribución de droga oculto mediante un método que buscaba pasar desapercibido. La acción formó parte de un operativo desarrollado por el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de las acciones contra el tráfico ilícito de drogas en la región Cajamarca.

El caso movilizó a personal especializado luego de una intervención realizada en el sector Morro Solar. La diligencia permitió el decomiso de sustancias ilícitas y otros objetos que, según la Policía Nacional, guardarían relación con la venta de estupefacientes. El Ministerio Público participa en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Las primeras acciones policiales también incluyeron medidas de protección para una menor de edad ubicada dentro del inmueble. De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía dispuso su entrega a un familiar mientras continúan las diligencias vinculadas al caso.

La intervención dejó como resultado la detención de una joven de 18 años, quien permanece bajo investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la participación de otras personas.

Operativo permitió descubrir droga oculta en un coche de bebé

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú, los agentes del Grupo Terna realizaron la intervención luego de observar a una joven entregar una bolsa con envoltorios a un hombre a cambio de dinero. Esa situación motivó la acción inmediata de los efectivos.

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De acuerdo con la PNP, al notar la presencia policial, la sospechosa ingresó a una vivienda ubicada en el sector Morro Solar, mientras el presunto comprador escapó con dirección a la quebrada Amojú. Ante esa circunstancia, los agentes ingresaron al inmueble para efectuar el registro correspondiente.

Durante la inspección, los policías localizaron un coche de bebé que ocultaba un total de 558 envoltorios tipo “kete” con pasta básica de cocaína. El hallazgo constituyó uno de los principales resultados de la diligencia desarrollada en la ciudad de Jaén.

Incautación incluyó droga, dinero y materiales utilizados para la venta

Grupo Terna de la PNP intervino inmueble en el sector Morro Solar, Jaén. Composición: Infobae

La revisión del inmueble permitió además la incautación de varias bolsas con pasta básica de cocaína. Según la información preliminar de la Policía Nacional, el peso aproximado del estupefaciente asciende a 506 gramos.

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Los efectivos también decomisaron S/ 230 en efectivo, recortes de papel y otros elementos que, de acuerdo con la PNP, serían utilizados para la comercialización de la droga. Todo el material quedó bajo custodia para las pericias e investigaciones correspondientes.

Las sustancias y las especies incautadas fueron trasladadas junto con la detenida a la unidad especializada de la Policía Nacional, donde continúan las diligencias previstas dentro del proceso de investigación.

Menor fue puesta bajo protección por disposición fiscal

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron a una menor de 11 años. Conforme a la disposición del Ministerio Público, la niña fue entregada a un familiar para garantizar su protección mientras avanzan las investigaciones.

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La medida respondió al protocolo aplicado en intervenciones donde existen menores de edad presentes durante diligencias relacionadas con presuntos delitos. Las autoridades no informaron sobre alguna condición de investigada respecto de la menor.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del caso, identificar a los posibles involucrados y determinar el destino de la droga y de los demás elementos incautados durante el operativo realizado en Jaén, región Cajamarca.