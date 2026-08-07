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Nuevo sismo de magnitud 5.0 en Junín dejó al menos tres heridos: Indeci inicia evaluación de daños

Media hora después del evento principal se registró una réplica de magnitud 3.5. Equipos de emergencia continúan verificando el estado de la infraestructura y los servicios en la zona afectada

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae
Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae
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Un nuevo episodio sísmico volvió a generar preocupación en la región Junín. El sismo de magnitud 5.0 registrado la tarde del jueves 6 de agosto dejó, hasta el momento, tres personas heridas y ocasionó afectaciones en vías de comunicación debido a la caída de rocas y deslizamientos en distintos puntos cercanos al epicentro, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:57 horas y tuvo como epicentro el distrito de Yanacancha, en la provincia de Chupaca. Tras el evento, equipos especializados iniciaron la evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar el impacto real en viviendas, infraestructura pública y servicios básicos. El nuevo temblor ocurre apenas semanas después del fuerte sismo de magnitud 5.1 que afectó la misma zona y dejó víctimas mortales, heridos y viviendas dañadas.

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Sismo en Junín dejó tres heridos y provocó daños en carreteras de Chupaca

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Dirección Desconcentrada de Defensa Civil de Junín, el reciente movimiento sísmico dejó tres personas lesionadas: dos adultos de 49 y 63 años, además de una menor de 10 años, quien tuvo que ser trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

El reporte del Indeci también detalló que el remezón provocó desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en zonas con laderas inestables de la cordillera occidental del Valle del Mantaro, principalmente en sectores como Cuscas, Carhuapaccha, Chupuro y Pumpunya. Estas áreas fueron afectadas por movimientos del terreno asociados al impacto del evento sísmico.

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Uno de los principales daños registrados se produjo en la vía que conecta los poblados de Chocos y Chacas, donde la caída de rocas generó restricciones en el tránsito y dejó parcialmente afectada la infraestructura vial. Además, las autoridades reportaron dos hundimientos parciales de la plataforma de la carretera, por lo que continúan las inspecciones para determinar las acciones necesarias de rehabilitación.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que todavía no existe un reporte consolidado sobre posibles daños en viviendas, colegios, establecimientos de salud o redes de servicios básicos. Brigadas del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) del Indeci permanecen en la zona brindando asistencia técnica a los equipos locales encargados de la evaluación.

IGP registró réplica de magnitud 3.5 tras fuerte movimiento en Junín

Vecinos de Chupuro reportaron agua caliente, vapor y olor a azufre en el cerro Puka tras una réplica del sismo. Captura de video
Vecinos de Chupuro reportaron agua caliente, vapor y olor a azufre en el cerro Puka tras una réplica del sismo. Captura de video

Luego del sismo de magnitud 5.0, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró una réplica en la misma región. El nuevo movimiento ocurrió a las 14:32 horas y alcanzó una magnitud de 3.5, con una intensidad de II-III en la provincia de Chupaca, según los datos difundidos por el organismo científico.

El evento principal tuvo una profundidad de 9 kilómetros y fue percibido por habitantes de diferentes localidades de Junín, quienes reportaron momentos de alarma y evacuaciones preventivas. Tras el temblor, varias familias salieron de sus viviendas para ubicarse en zonas abiertas mientras esperaban información oficial de las autoridades.

Este nuevo episodio sísmico se produce después del movimiento registrado el pasado 18 de julio, cuando un sismo de magnitud 5.1 afectó la provincia de Chupaca. Aquel evento dejó seis personas fallecidas, alrededor de cincuenta heridos, viviendas dañadas y una serie de réplicas que fueron monitoreadas por el IGP durante los días posteriores.

Ante la ocurrencia de nuevos movimientos, el Indeci señaló que mantiene coordinación con autoridades regionales y municipales mediante el COEN, además de continuar con el monitoreo de la emergencia. La institución recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y conservar activas las medidas de prevención frente a posibles nuevos eventos.

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