UBS propone como consejeros a Agustín Carstens y Luca Maestri

Lukas Gähwiler, tras una extensa labor en el sector bancario, dejará el puesto de vicepresidente en el consejo de administración de UBS, según detalló el medio original. Su salida se produce en un contexto de cambios estratégicos en el máximo órgano directivo de la entidad suiza, que recientemente asumió la integración de Credit Suisse, operación en la que Gähwiler desempeñó funciones de supervisión clave para garantizar su absorción. Según comunicó UBS y publicó el medio, Markus Ronner fue designado vicepresidente del consejo en octubre pasado.

La propuesta más reciente del consejo de administración de UBS Group incluye la nominación de dos figuras internacionales con reconocida gestión en los ámbitos financiero y tecnológico: Agustín Carstens, nacionalidad mexicana y ex director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), y Luca Maestri, de Italia, quien ejerce como vicepresidente de Servicios Corporativos en Apple. De acuerdo con la publicación original, la elección de ambos candidatos será tratada durante la junta general anual del banco, convocada para el 15 de abril.

Esta renovación en la composición del consejo responde, según consignó el medio, a la decisión de William C. Dudley y Jeanette Wong de no postularse nuevamente como integrantes de la directiva. La búsqueda de sustitutos coincidió con el objetivo de robustecer el perfil del órgano rector del banco mediante la incorporación de profesionales de extensa trayectoria a nivel internacional.

Agustín Carstens, de 67 años, ejerció la dirección general del Banco de Pagos Internacionales entre el año 2017 y el mes de junio de 2025, fecha en la que cederá el puesto al español Pablo Hernández de Cos. Antes de esa gestión internacional, su carrera incluyó la gobernatura del Banco de México, cargo que ocupó desde 2010 hasta 2017, acumulando una larga experiencia en la supervisión y diseño de políticas monetarias.

Por su parte, Luca Maestri, de 62 años, se encuentra actualmente a cargo de la vicepresidencia de Servicios Corporativos de Apple. Previamente, según reportó el medio original, ocupó durante más de una década el puesto de director financiero en la misma compañía, a la que ingresó en el año 2013. Su trayectoria en la multinacional estadounidense se destaca por la gestión de recursos y la administración de sistemas financieros complejos en el entorno tecnológico global.

El presidente del consejo de UBS, Colm Kelleher, explicó en la comunicación institucional, citada por el medio, que la llegada de Carstens y Maestri otorgará al máximo órgano de gobierno del banco un conocimiento sobresaliente en materia regulatoria y una perspectiva sólida como directores financieros: “La incorporación de estos dos líderes con amplia experiencia reforzará aún más la experiencia del consejo, aportando un excelente conocimiento regulatorio y amplias competencias como directores financieros”, señaló Kelleher, según citó la fuente consultada.

A su vez, la noticia de los cambios forma parte de un proceso más amplio de renovación interna tras la salida de Credit Suisse del panorama independiente suizo, lo que ha dado lugar a una reestructuración de liderazgos en UBS. El nombramiento de Markus Ronner como vicepresidente, después del anuncio de la retirada de Lukas Gähwiler, fue informado oficialmente por el banco en octubre, reforzando la idea de una transición ordenada en los cargos ejecutivos de más alto rango.

La votación para la inclusión de Agustín Carstens y Luca Maestri como miembros del consejo será decidida por los accionistas durante la mencionada asamblea general. UBS, según la cobertura del medio, busca con estos nombramientos consolidar su estructura directiva con talento que combine visión global y conocimiento específico en ámbitos regulatorios y tecnológicos.