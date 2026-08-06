Ceviche de conchas negras de Tumbes es elegido el mejor plato con almejas del mundo por guía gastronómica TasteAtlas

El ceviche de conchas negras de Tumbes, reconocido como el mejor plato con almejas del mundo por una guía gastronómica, se presenta en un plato oscuro junto a una copa trofeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reconocimiento internacional de la gastronomía peruana suma un nuevo episodio con la aparición de una preparación tradicional del norte del país en una clasificación especializada sobre platos elaborados con almejas. La publicación coloca a una receta vinculada con la región Tumbes en el primer lugar de una selección que reúne especialidades de distintos continentes.

La clasificación corresponde a agosto de 2026 y reúne propuestas culinarias elaboradas con este molusco. La guía gastronómica TasteAtlas difundió el listado tras evaluar diversas preparaciones tradicionales, con presencia de países de Europa, América y Asia.

El resultado sitúa a una receta peruana por encima de opciones ampliamente conocidas dentro de la cocina internacional, lo que vuelve a colocar a la gastronomía nacional en un espacio de visibilidad dentro de plataformas dedicadas a la difusión de alimentos y recetas tradicionales.

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La selección también refleja la diversidad de técnicas culinarias empleadas en distintos países para preparar almejas, desde platos servidos en caldo hasta recetas con pasta o preparaciones marinas frescas, cada una con características propias según su lugar de origen.

TasteAtlas ubica al ceviche de conchas negras en el primer lugar

La guía gastronómica internacional TasteAtlas publicó su ranking de agosto de 2026 con los diez mejores platos elaborados con almejas. En esa clasificación, el ceviche de conchas negras obtuvo el primer puesto con una puntuación de 4.4 sobre 5.

Según la publicación, la preparación originaria de Tumbes superó a recetas tradicionales de Portugal, Chile, Italia, Estados Unidos, España, Japón y El Salvador. El segundo lugar corresponde a las Amêijoas à Bulhão Pato, de Portugal, con 4.3 puntos, mientras que el tercer puesto quedó para las Machas a la parmesana, de Chile, con una calificación de 4.2.

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El listado también incluye al Spaghetti alle vongole de Nápoles, el New England Clam Chowder de Estados Unidos, las Almejas a la marinera de Galicia, el Asari no sakemushi de Japón, los Fried Clams de Essex, el Californian Clam Chowder de San Francisco y el Cóctel de conchas de El Salvador.

Ceviche de conchas negras de Tumbes es elegido el mejor plato con almejas del mundo por guía gastronómica TasteAtlas

Una preparación tradicional de la región Tumbes

De acuerdo con la información difundida por TasteAtlas, el ceviche de conchas negras constituye una preparación característica del norte del Perú, especialmente de la región Tumbes. Su elaboración utiliza conchas negras frescas, un molusco que forma parte de la cocina local desde hace décadas.

La guía describe que la receta emplea carne de conchas negras, cuyos jugos reciben un proceso de limpieza antes del sazonado. Después incorpora ají limo, cebolla morada finamente picada, sal, pimienta y pasta de ajo.

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El plato permanece durante un breve tiempo en jugo de limón fresco, elemento que aporta el sabor característico de esta preparación. La receta mantiene la esencia del ceviche peruano, aunque utiliza un ingrediente distinto al pescado.

Acompañamientos tradicionales destacados por la guía

TasteAtlas también precisa que el ceviche de conchas negras suele servirse con choclo y una rodaja de camote, productos habituales en distintas versiones del ceviche peruano. Esa combinación ofrece un contraste de sabores junto al aderezo elaborado con limón y ají.

La publicación añade otras alternativas utilizadas como acompañamiento, entre ellas cancha, maíz tostado y chifles o láminas de plátano frito. Estos productos complementan la preparación sin modificar su composición principal.

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La guía menciona además que a las conchas negras se les atribuyen propiedades afrodisíacas dentro de la tradición popular. Ese aspecto forma parte de la descripción incluida en la ficha dedicada al plato dentro de la plataforma gastronómica.

Los diez platos con almejas mejor valorados

Un plato de ceviche de conchas negras de Tumbes, galardonado como el mejor del mundo por una guía gastronómica, se presenta junto a su trofeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación difundida por TasteAtlas reúne preparaciones procedentes de diferentes regiones del mundo. Después del ceviche de conchas negras aparecen las Amêijoas à Bulhão Pato de Portugal y las Machas a la parmesana de Chile.

Los siguientes lugares corresponden al Spaghetti alle vongole de Nápoles, el New England Clam Chowder, las Almejas a la marinera de Galicia, el Asari no sakemushi de Japón, los Fried Clams de Essex, el Californian Clam Chowder de San Francisco y el Cóctel de conchas de El Salvador.

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Con esa selección, la guía gastronómica presenta una relación de recetas tradicionales elaboradas con almejas, encabezada en esta edición por el ceviche de conchas negras de Tumbes, que alcanzó la mayor puntuación dentro del ranking publicado en agosto de 2026.