Lo que se sabe hasta ahora de la extraña muerte de un adolescente en comisaría de Manchay: padres denuncian sobornos y agresiones

El padre del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay denunció que efectivos policiales le habrían solicitado dinero para liberar a su hijo. Según su testimonio, uno de los agentes le pidió hasta S/2.000 y otro incluso le solicitó un pollo a la brasa mientras el menor permanecía detenido. Fuente: ATV Noticias

La muerte de un adolescente de 17 años dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, ha generado indignación y cuestionamientos sobre el accionar policial durante su permanencia bajo custodia. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, los padres del menor denuncian presuntos actos de violencia, irregularidades en la detención y hasta pedidos de dinero por parte de efectivos policiales.

Según relataron los familiares en ATV Noticias, el joven fue intervenido tras una denuncia por un supuesto robo y trasladado a la dependencia policial. Sin embargo, sostienen que nunca fueron informados formalmente sobre su detención ni sobre las condiciones en las que permanecía retenido.

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La familia afirma que, horas antes de su fallecimiento, el adolescente les manifestó que era víctima de agresiones dentro de la comisaría. Además, cuestionan que un menor de edad haya permanecido en una carceleta y exigen que se determinen responsabilidades penales por lo sucedido.

Comisaría de Manchay

Policías habrían pedido un pollo a la brasa y S/2.000 para liberar al adolescente

Según los testimonios recogidos por ATV Noticias, el adolescente fue retenido después de que lo acusaran de ingresar a una vivienda para sustraer diversos objetos. La denuncia la presentó la madre de una compañera de colegio con la que el menor mantenía una relación sentimental. Su padre, Javier Cubas, contó que el joven le relató que personal de Serenazgo lo intervino y luego lo trasladó a la comisaría bajo la acusación de robo.

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El caso tomó otro giro cuando el abogado José Palacios, policía en retiro, puso en duda el procedimiento. Afirmó que un adolescente recibe un tratamiento distinto y que no corresponde ingresarlo a un calabozo, menos si comparte ambiente con detenidos mayores de edad. También sostuvo que las autoridades debieron comunicarse de inmediato con la familia y con la fiscalía correspondiente.

La investigación busca reconstruir las últimas horas del estudiante de 17 años, quien soñaba con convertirse en arquitecto. // Video: Latina Noticias

Para los padres, el punto más delicado apareció dentro de la comisaría: denunciaron supuestos pedidos de dinero atribuidos a efectivos policiales a cambio de favorecer la liberación del adolescente. Cubas aseguró que un agente le advirtió que no entregara dinero a otros y le exigió que “dejara” una suma. “Me pidió dos mil soles”, declaró. Según su versión, otro policía, al que identificó como Cáceres, incluso le pidió un pollo a la brasa.

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Cubas describió lo que interpretó como una negociación directa. Dijo que ofreció 200 soles y que luego intentó reunir 1.500 soles, pero que el pedido se mantuvo en dos mil soles. La familia, además, sostuvo que el adolescente presentaba golpes y que su ropa estaba rota, y afirmó que dentro de la comisaría no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido.

La madre, María Bazalar, reforzó ese relato: aseguró que el adolescente llegó con un polo azul roto y un short, y que estaba “enmarrocado como si fuera un delincuente”. Añadió que, después del episodio, la familia sintió hostigamiento y temor, y denunció que algunas personas tomaron fotos durante el velorio.

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Familia acusa demoras tras encontrar al menor inconsciente en comisaría

Los padres indicaron que ubicaron al adolescente tras enterarse por vecinos de que estaba en un patrullero y que, al acudir a la comisaría, lo encontraron en condiciones que consideraron alarmantes. Señalaron que estuvo retenido casi 48 horas y que, cuando finalmente lo hallaron dentro de la carceleta, el menor estaba inconsciente.

Un estudiante de aproximadamente 16 años perdió la vida esta mañana mientras participaba en una clase de educación física en un colegio privado del distrito de Sachaca, en Arequipa. Foto: Imagen referencial/ IA generativa

La familia aseguró que exigió el traslado inmediato a un centro de salud, pero denunció demoras atribuidas a falta de llave o falta de orden para moverlo. Finalmente, dijeron, lo trasladaron a una posta cercana, donde los médicos solo certificaron el fallecimiento.

Entre los elementos que los padres cuestionaron, mencionaron la aparición de una constancia de buen trato entre las pertenencias del adolescente. Afirmaron que el documento no llevaba firma, sino una huella dactilar, lo que, según ellos, levantó dudas sobre cuándo se colocó.

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Padres aseguran que la denuncia contra el adolescente fue falsa

La familia sostuvo que el video de seguridad mostrado en el programa no correspondía al adolescente. Bazalar afirmó que no era su hijo por el rostro y por la ropa: “No es”, insistió ante las preguntas del conductor. Cubas coincidió y dijo que el menor no vestía esas prendas al momento de la detención.

Composición: Infobae Perú

En esa línea, los padres señalaron a Aída como pieza central de lo ocurrido. Cubas afirmó que la madre de la enamorada no aceptaba la relación y que por eso “le abre una calumnia”. Bazalar dijo que escuchó expresiones amenazantes atribuidas a esa mujer dentro de la comisaría y que, según su versión, la implicada habló de “hacer justicia con sus propias manos”.

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La Fiscalía de Lurín informó que abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables, dispuso el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones y la revisión de cámaras para reconstruir la secuencia de hechos desde la detención hasta el hallazgo del adolescente inconsciente.