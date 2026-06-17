Roberto Sánchez pidió mantenerse vigilantes sobre el conteo de votos: “La verdad de las urnas pertenece a todos los peruanos”

Roberto Sánchez Palomino comparte un mensaje en Twitter sobre la Ruta de la Democracia, enfatizando la defensa del voto y la confianza en los resultados electorales en Perú.

El candidato presidencial Roberto Sánchez difundió un mensaje en el que aclaró su posición frente a los recientes resultados electorales, lanzando una advertencia sobre la defensa del sufragio. La comunicación se realizó a través de su cuenta oficial en la red social X, donde insistió en que la democracia no finaliza con la emisión del voto, sino que se inicia una nueva etapa de responsabilidad para los ciudadanos.

El video es una cobertura noticiosa sobre la actividad política. Se observa a Roberto Sánchez en una reunión con observadores de la Unión Europea, con la presencia de Alexander Grey, jefe adjunto de la misión electoral. También se ve a Ernesto Zunini, secretario general del partido Juntos por el Perú, que exige anular más de 1700 mesas electorales y convoca a movilizaciones ciudadanas. El contenido se presenta como una edición central de noticias.

En su declaración, Sánchez Palomino remarcó que un voto representa mucho más que un acta, aludiendo a que cada sufragio es la voz y la esperanza de los peruanos. “Es el derecho de cada peruano y peruana a ser escuchado”, puntualizó el político. Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de alta tensión política en el país, tras el ajustado resultado electoral y las controversias sobre la transparencia del proceso.

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Anahí Durand y Roberto Sánchez Palomino participan en un encuentro político de Juntos por Perú, sentados en la mesa principal con otros miembros del partido. (Juntos por el Perú)

La Ruta de la Democracia y la vigilancia ciudadana

El exministro explicó que, ante las dudas sobre el conteo, su equipo inició lo que denominó “La Ruta de la Democracia”, una estrategia orientada a recorrer diferentes regiones del país para defender la legitimidad de los resultados y la confianza en el sistema electoral. “Cuando una elección es estrecha, contar cada voto no debilita la democracia. La fortalece. Despejar dudas no divide al Perú. Lo une”, declaró Sánchez en su mensaje.

De acuerdo con el propio candidato, esta iniciativa busca escuchar a la ciudadanía en todo el territorio nacional y garantizar que el voto de cada compatriota sea respetado. “Seguiremos adelante, firmes y vigilantes”, afirmó, insistiendo en la importancia de mantener la atención pública sobre las etapas posteriores a la jornada electoral.

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FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

La advertencia de Sánchez y el llamado a la unidad

En su comunicado, Roberto Sánchez lanzó una advertencia directa: “Defender algo que nos pertenece”, refiriéndose al respeto por el resultado de las urnas que se darían en los próximos días. Según su perspectiva, la defensa del voto debe convertirse en una causa colectiva y transversal, ya que “la verdad de las urnas pertenece a todos los peruanos”. Sánchez subrayó que “cada voto cuenta” y que la movilización social es clave en este periodo.

El dirigente reiteró que “aquí nadie se rinde”, apelando a la unidad nacional en torno al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Su mensaje circuló ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, en un ambiente de polarización política.

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La reñida contienda electoral en Perú se ilustra con un gráfico de barras, donde una lupa amplifica la mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el recuento de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto de incertidumbre y respuesta social

El pronunciamiento de Sánchez surge en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Sectores sociales y organizaciones políticas han solicitado un recuento exhaustivo de votos y una mayor fiscalización de los resultados. En ese marco, la propuesta de “La Ruta de la Democracia” adquiere relevancia como mecanismo para canalizar las inquietudes ciudadanas y exigir garantías institucionales.

El mensaje difundido en X enfatizó la importancia de que la ciudadanía permanezca “firme y vigilante”, remarcando que la participación no concluye con el acto de votar. Para Sánchez, la defensa del sufragio implica un compromiso constante con la democracia y la vigilancia del cumplimiento de la voluntad popular.

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FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Posibles escenarios tras el mensaje

La postura de Roberto Sánchez abre la puerta a nuevas movilizaciones y debates sobre el futuro inmediato del proceso electoral en Perú. Organizaciones civiles y observadores internacionales han manifestado interés en el desarrollo de los acontecimientos, atentos a la evolución de la situación y a la posibilidad de que se materialicen protestas o solicitudes formales de revisión del escrutinio.

Una imagen simbólica de Antauro Humala y Roberto Sánchez Palomino, donde la ruptura en el centro sugiere una divergencia en sus trayectorias políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el llamado a “defender algo que nos pertenece” resuena entre simpatizantes y opositores, configurando un escenario de vigilancia social y debate abierto sobre la legitimidad democrática y el papel de la ciudadanía en la defensa del voto. Además, se confirma que este viernes el líder de Juntos Por el Perú liderará una nueva movilización en Lima.

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