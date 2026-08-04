La FAA investiga la pérdida de una puerta en una avioneta tras despegar en North Las Vegas

La FAA investiga el desprendimiento de la puerta de una avioneta Diamond DA42 en pleno vuelo tras el despegue en el aeropuerto de North Las Vegas

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Un inusual incidente aéreo sacudió recientemente el aeropuerto de North Las Vegas cuando la puerta de un Diamond DA42 se desprendió en pleno vuelo pocos minutos después del despegue. El hecho, protagonizado por una aeronave de la reconocida firma Diamond Aircraft, reavivó el debate sobre la seguridad de ciertos modelos y llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a intensificar tanto sus investigaciones como las medidas preventivas en torno a este tipo de aviones.

La mañana del 3 de junio, un Diamond DA42 despegó normalmente del aeropuerto de North Las Vegas. Sin embargo, a los pocos minutos, el piloto detectó una anomalía crítica: la única puerta trasera de la aeronave se había desprendido completamente del fuselaje. El incidente fue reportado de inmediato al control de tráfico aéreo, generando una rápida coordinación entre el piloto y la torre para garantizar la seguridad del vuelo. En la grabación del diálogo, el piloto advirtió que la puerta “se rompió por completo” y enfatizó que solo contaban con esa única puerta trasera, lo que agravaba la preocupación por la integridad estructural y la seguridad de los ocupantes.

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La reacción del piloto fue clave para evitar consecuencias mayores. Al advertir la pérdida de la puerta, mantuvo la calma y se mantuvo en comunicación constante con el controlador aéreo. Este último, tras confirmar la naturaleza del problema, autorizó el aterrizaje inmediato del aparato. Según el audio obtenido por medios locales, el vuelo duró apenas seis minutos desde el despegue hasta el aterrizaje, un margen mínimo que permitió limitar los riesgos y facilitó una respuesta eficiente por parte del personal de emergencia del aeropuerto. La rápida actuación del piloto y la torre de control fue determinante para que el aterrizaje se realizara sin incidentes adicionales ni heridos.

El piloto del Diamond DA42 reportó al control aéreo que la única puerta trasera se rompió por completo pocos minutos después de despegar

Tras el aterrizaje, el personal del aeropuerto localizó y recuperó la puerta desprendida en las inmediaciones de la pista. Aunque no se precisó el lugar exacto donde fue hallada, la recuperación se realizó poco después de que la aeronave tocara tierra, lo que permitió a los investigadores contar con una pieza fundamental para analizar las causas del fallo. La FAA confirmó que la puerta fue recuperada intacta y que el estado general del avión no presentaba daños mayores, más allá de la pérdida del panel trasero.

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El incidente del Diamond DA42 no fue un hecho aislado en North Las Vegas. A comienzos de 2024, otra aeronave de la misma compañía, un “Diamond DA40 monomotor”, experimentó un problema similar en el mismo aeropuerto: la puerta se desprendió poco después del despegue, en una maniobra que involucraba a un estudiante de piloto y a su supervisor. Estos antecedentes han generado preocupación en la comunidad aeronáutica y motivaron la adopción de medidas más estrictas para evitar la repetición de este tipo de situaciones.

Frente a la reiteración de estos incidentes, la FAA había anunciado en enero la implementación de una nueva directiva de aeronavegabilidad dirigida específicamente a los modelos de Diamond Aircraft identificados con problemas recurrentes en las puertas. La medida abarcó a los modelos DA42, DA42 NG y DA42 M-NG, con el objetivo de “abordar la condición insegura de estos productos”, según la comunicación oficial. Esta decisión fue una respuesta directa a “varios informes de desprendimiento de la puerta de pasajeros del fuselaje” reportados en aeronaves de la firma.

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La FAA confirmó que la puerta fue recuperada intacta y que la avioneta no presentaba daños mayores además de la pérdida del panel trasero

La directiva establecida por la FAA exigió a los pilotos y operadores de estos aviones una serie de procedimientos adicionales para garantizar la seguridad en vuelo. Entre las nuevas obligaciones, se incluyó la consulta obligatoria del manual de vuelo, especialmente en lo relativo a las “limitaciones operativas revisadas, los procedimientos de emergencia y los procedimientos operativos normales”. Además, se dispuso la inspección repetida del pestillo de la puerta y de los ganchos de seguridad, con el fin de verificar su correcto funcionamiento, la ausencia de objetos extraños y posibles daños. Los pilotos deben comprobar que los mecanismos de cierre operen de manera adecuada antes de cada vuelo, como parte de la rutina de seguridad reforzada.

En paralelo, la FAA inició una investigación oficial para esclarecer las causas del desprendimiento de la puerta del Diamond DA42 ocurrido el 3 de junio. La agencia subrayó que la directiva surgió como resultado de varios reportes previos de incidentes similares, lo que evidenció la necesidad de adoptar acciones preventivas más contundentes. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del fallo en el vuelo de North Las Vegas, la investigación se centra en el análisis del sistema de cierre de las puertas y en la revisión de los protocolos de mantenimiento y operación de los modelos afectados.

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La FAA mantiene su compromiso de actualizar las directivas y procedimientos conforme avance la investigación y se obtengan resultados concretos sobre las causas y posibles soluciones para evitar nuevos episodios de este tipo en los aviones Diamond.