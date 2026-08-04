Simone Biles deslumbra en su llegada a Perú: "No puedo esperar para conocerlos a todos"

La gimnasta Simone Biles aparece sentada en un sofá beige en un entorno interior. Viste un chándal gris y lleva un pequeño micrófono sujeto a su prenda. El fondo incluye estanterías blancas con plantas verdes. Biles conversa, sonríe y realiza gestos con sus manos. Este video, de formato entrevista, fue grabado durante su visita a Lima, Perú, para el evento de cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2026.

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La multicampeona olímpica Simone Biles llegó a Lima y expresó su entusiasmo por conocer Perú, resaltando su expectativa de vivir una experiencia única al sumergirse en la cultura local.

La llegada de Simone Biles a la ciudad de Lima generó una notable expectativa entre aficionados y medios de comunicación. De acuerdo con Andina, la atleta estadounidense manifestó su alegría por visitar Perú por primera vez, subrayando la emoción que le produce este nuevo destino. La presencia de la gimnasta olímpica en territorio peruano marca un momento destacado para el deporte local, dado el reconocimiento internacional que ostenta.

La gimnasta estadounidense Simone Biles llega al aeropuerto en Perú. Una multitud de personas la recibe tras las barreras de seguridad, mostrando entusiasmo con carteles y teléfonos. Varios miembros del personal de seguridad acompañan a Biles en su recorrido por las instalaciones del aeropuerto. Este evento se enmarca en la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En las primeras horas tras su arribo, Biles ofreció declaraciones breves a la prensa. La deportista comentó que, a pesar de la hora avanzada, se sentía bien y lista para iniciar esta nueva experiencia. “Estoy muy emocionada de estar aquí. Mis expectativas son disfrutar, conocer la cultura y a todas las personas”, mencionó ante los periodistas, según reportó Andina.

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La atleta, considerada una de las figuras más influyentes de la gimnasia mundial, también dedicó un mensaje al público peruano. “Hola a todos. Es un placer estar en su hermoso país. Estoy ansiosa por conocerlos”, afirmó Biles, en palabras recogidas por Andina. Esta bienvenida refuerza el impacto de su visita y la proximidad que busca establecer con la comunidad local.

La multicampeona olímpica Simone Biles llegó a Lima

Expectativas de Simone Biles en su primera visita a Perú

La llegada de Simone Biles no solo representa un acontecimiento deportivo, sino también un intercambio cultural relevante. Según Andina, la gimnasta expresó su deseo de “sumergirse en la cultura peruana” y aprovechar la oportunidad para interactuar con los habitantes. Este enfoque resalta el interés de la atleta por fortalecer lazos con el país anfitrión e ir más allá de la agenda estrictamente competitiva.

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Durante el breve diálogo mantenido con la prensa, Biles hizo hincapié en la importancia de disfrutar este viaje y conocer nuevas tradiciones. El testimonio recogido por Andina subraya que la deportista prioriza el aprendizaje y la conexión personal durante su estadía. Su mensaje, dirigido a los peruanos, refuerza el carácter abierto y cercano que ha mostrado en sus diferentes visitas internacionales.

La multicampeona olímpica Simone Biles llegó a Lima

Además, la presencia de Simone Biles en Perú ha sido recibida con entusiasmo por parte de seguidores y deportistas locales, quienes ven en ella un referente de excelencia y perseverancia. La expectativa generada en torno a su visita se refleja en la atención mediática y en el reconocimiento de su trayectoria, que incluye múltiples medallas olímpicas y mundiales.

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Una figura internacional en territorio peruano

El arribo de Simone Biles a Lima, según reportó Andina, se produce en el marco de una serie de actividades en las que la atleta compartirá su experiencia con jóvenes deportistas y aficionados. La agenda de la gimnasta contempla encuentros con representantes del deporte local, así como la participación en eventos destinados a promover la disciplina y el espíritu olímpico.

La histórica Simone Biles llegará a Lima para el encendido del reloj de Lima 2027. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El impacto de la visita de Biles trasciende el ámbito deportivo, dado el reconocimiento mundial que posee la gimnasta. En sus declaraciones, la atleta reiteró su disposición a interactuar con la comunidad y a fomentar el intercambio cultural. Este tipo de iniciativas contribuye al fortalecimiento de lazos entre los países y a la promoción de valores como el respeto y la perseverancia.

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La estancia de Simone Biles en Perú se perfila como una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones de deportistas. El respaldo institucional y mediático que acompaña su visita evidencia la importancia que tiene su figura en el contexto internacional. La atención que ha despertado su presencia refuerza la relevancia del deporte como factor de integración y desarrollo.