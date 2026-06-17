Se agotaron las entradas para Inti Raymi 2026: Cusco se alista para recibir a miles de visitantes

La representación ancestral más importante del país congregará a más de 800 artistas y espera atraer a más de 300 mil viajeros durante las celebraciones jubilares de junio en la ciudad imperial. // Video: Buenos Días Perú

Cusco ya entra en la recta final de una de sus celebraciones más esperadas del año: el Inti Raymi 2026. A pocos días de la ceremonia central, la demanda por presenciar la representación de la Fiesta del Sol superó todas las expectativas y las entradas puestas a la venta para los escenarios de Sacsayhuamán y el Qorikancha se agotaron por completo, confirmando una vez más el enorme interés que despierta este evento en el Perú y en el extranjero.

De acuerdo con la información brindada por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec), en total se vendieron 4.116 entradas, distribuidas entre los dos escenarios de acceso restringido. La respuesta del público llegó antes de lo previsto y dejó sin boletos a quienes buscaban un espacio para observar de cerca una de las ceremonias más representativas del calendario cultural peruano. Mientras tanto, la ciudad se prepara para una jornada que combinará tradición, protocolo, turismo y un amplio despliegue logístico.

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Entradas agotadas, precios y los escenarios del Inti Raymi 2026

La venta total de boletos confirma el peso que mantiene el Inti Raymi como uno de los principales atractivos del turismo en Cusco. En Sacsayhuamán se habilitaron 3.766 asientos distribuidos en cuatro categorías. La zona Inti Súper VIP contó con 1.320 butacas, seguida de Chaska con 1.188, Killa VIP con 448 e Illapa con 810 espacios. Los precios variaron entre S/ 490 y S/ 850, según la ubicación y el nivel de cercanía a la escenificación principal.

En el caso del Qorikancha, se ofrecieron 350 butacas en una tribuna única, con un valor de S/ 235. Además, se comercializaron paquetes combinados que permitían el acceso tanto al Qorikancha como a Sacsayhuamán, con tarifas que oscilaron entre S/ 690 y S/ 1,030. Como ocurre cada año, el acceso a la representación que se desarrolla en la Plaza Mayor del Cusco será completamente gratuito, lo que permite que miles de personas puedan seguir parte de la ceremonia sin necesidad de adquirir entradas.

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La programación del Inti Raymi 2026 contempla tres puntos centrales. El primero será el Qorikancha, donde la actividad empezará a las 8:00 a. m., con ingreso habilitado una hora antes. Luego, la ceremonia continuará en la Plaza de Armas, donde el acto se iniciará a las 11:00 a. m. y permanecerá abierto para todo el público. Finalmente, la representación principal tendrá lugar en Sacsayhuamán desde la 1:00 p. m., escenario donde se concentra la mayor atención de turistas, autoridades y asistentes.

La elección de estos espacios no es casual. Cada uno forma parte de la ruta simbólica de la ceremonia y permite reconstruir la secuencia ritual de una celebración que mantiene viva la memoria del antiguo imperio inca. Por eso, año tras año, el interés por conseguir una entrada se mantiene alto y suele agotarse con anticipación, especialmente en las zonas de mayor demanda.

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Seguridad, sonido y expectativa por la posible presencia presidencial

La organización del evento también ha puesto el foco en los aspectos logísticos. Alonso Latorre, presidente del directorio de Emufec, informó que este año se ejecutan mejoras en el sistema de sonido, luego de los inconvenientes reportados en la edición anterior. Además, señaló que se viene coordinando de manera permanente con la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad durante las actividades del mes jubilar y, en especial, durante la ceremonia central del 24 de junio.

Según explicó, la presencia de un número importante de efectivos responde a la magnitud del evento y al volumen de asistentes que se movilizan entre los distintos escenarios. El Inti Raymi no solo convoca a visitantes nacionales y extranjeros, sino también a autoridades regionales, actores, músicos, danzantes y personal técnico que participa en la puesta en escena. En esa línea, la logística de ingreso, desplazamiento y control de accesos se vuelve una pieza clave para el desarrollo ordenado de la jornada.

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A esto se suma la expectativa por la confirmación de la asistencia del presidente de la República, José María Balcázar, cuya presencia en las actividades centrales aún está pendiente de definirse. De acuerdo con lo señalado por el representante de Emufec, la respuesta del Ejecutivo debería conocerse durante la semana previa a la ceremonia. Ese dato mantiene la atención sobre la agenda oficial que podría acompañar uno de los actos culturales más importantes del país.

Mientras tanto, Cusco vive el ambiente previo al mes jubilar con desfiles, presentaciones artísticas, música tradicional y diversas actividades culturales que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. La expectativa no se concentra únicamente en la ceremonia central, sino también en el impacto que tendrá la llegada de visitantes durante junio. Para esta temporada, se espera la presencia de más de 300 mil turistas nacionales y extranjeros, una cifra que reafirma el papel del Inti Raymi como uno de los eventos de mayor convocatoria del Perú.

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La edición 2026 del Inti Raymi también coincide con un renovado interés por la historia y el valor simbólico de esta festividad. La ceremonia, que se realiza en quechua y reúne a más de 800 artistas entre actores, bailarines y músicos, recrea antiguos rituales de agradecimiento al sol y forma parte de una tradición que se representa de manera contemporánea desde 1944. En esa línea, el evento mantiene su condición de vitrina cultural para el país y de punto de encuentro para miles de personas que llegan hasta la ciudad imperial para presenciar la escenificación en vivo.