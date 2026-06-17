Melissa Klug en contra de un posible romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: “Que se tome el tiempo de sanar”

La cercanía entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. tras el final de “La Granja VIP” ha generado una serie de rumores sobre un posible inicio de romance. Desde su participación en el reality, las apariciones públicas y la visible complicidad entre ambos captaron la atención tanto del público como de los medios de espectáculos. Con la confirmación de la soltería de Lobatón, las especulaciones sobre una nueva relación se intensificaron, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos luego de la fiesta de cierre del programa.
Ante el crecimiento de estos rumores, seguidores de la influencer recurrieron a las redes sociales para consultar a su madre, Melissa Klug, sobre su opinión respecto a la situación. Klug, conocida como la “Blanca de Chucuito”, fue contundente al expresar su preocupación y su deseo de que su hija priorice su recuperación emocional antes de iniciar una nueva relación sentimental.
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“Como mamá, claro que me preocupa y me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas”, señaló en una respuesta publicada en su cuenta de Instagram.
A pesar de su postura, la empresaria reconoció la autonomía de su hija en la toma de decisiones personales. “Entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen. Puedo darle mi opinión desde el amor y la experiencia, pero al final es su vida y ella es quien decide el camino que quiere seguir”.
“Aunque a veces no coincida con sus decisiones o no siempre escuche mis consejos, seguiré apoyándola y deseándole lo mejor, porque lo que más quiero es verla feliz y en paz”, remarcó Klug, pareja de Jesús Barco.
La posición de la madre de Samahara Lobatón llega en un contexto de exposición mediática constante para los protagonistas, quienes desde su paso por “La Granja VIP” han estado bajo el foco público debido a la notoriedad de su relación.}
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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados juntos
Las especulaciones sobre el vínculo entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se reactivaron luego de que un reportaje televisivo difundiera imágenes de ambos saliendo juntos de una discoteca en Barranco. Según reveló el programa Amor y Fuego, la influencer y el hijo de Renato Rossini fueron grabados en la madrugada, caminando tomados de la mano, antes de abordar un taxi con destino al domicilio de Lobatón.
El informe mostró que los jóvenes llegaron al lugar alrededor de las 4:40 de la mañana y que intentaron ingresar a la vivienda mientras las cámaras registraban la escena. El reportaje añadió que ambos permanecieron parte de la madrugada en el domicilio, lo que reactivó el debate sobre si se trata de una amistad cercana o si están dando inicio a una relación sentimental.
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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados por Amor y Fuego saliendo tomados de la mano de una discoteca en Barranco alrededor de las 4:40 de la mañana. Luego abordaron un taxi y fueron grabados en la puerta del domicilio de la influencer, donde permanecieron parte de la madrugada.
El seguimiento mediático sobre este posible romance ha impulsado preguntas en redes sociales y programas de espectáculos, donde se analiza cada aparición conjunta y gesto de confianza entre Lobatón y Rossini Jr.. Mientras tanto, la postura de Melissa Klug permanece firme en el acompañamiento y el consejo, priorizando el bienestar de su hija por encima de cualquier rumor o especulación sentimental.
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