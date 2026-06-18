Celaris Energy: renovables en Perú demandan mayores mecanismos de remuneración para servicios complementarios

La entrada masiva de energías renovables en el sistema eléctrico peruano ha supuesto un debate sobre la necesidad de mecanismos de remuneración claros y específicos para los servicios complementarios, imprescindibles para asegurar la estabilidad y confiabilidad de la red.
La no reglamentación de la Ley 32249 ha servido, así, para que los operadores más afectados por los cambios demanden un marco regulatorio previo que enfrente los desafíos técnicos y económicos de la transición.
El crecimiento renovable exige flexibilidad e innovación en el sistema
Durante el foro Perú Energía 2026, la CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, señaló que el Perú cuenta con recursos abundantes, interés de inversores y una legislación en evolución, pero remarcó que el avance efectivo de las renovables depende de reglas claras que permitan transformar ese potencial en inversiones concretas.
PUBLICIDAD
Matto explicó que la Ley 32249 representa un paso importante, pero aún es necesario fortalecer el entorno normativo para facilitar la integración de nuevas tecnologías y definir cómo se remunerarán los servicios complementarios.
Según la ejecutiva, la flexibilidad y confiabilidad del sistema requieren de mecanismos modernos de gestión, especialmente en un contexto donde la generación renovable, por su naturaleza intermitente, demanda mayor respaldo técnico y capacidad de respuesta ante variaciones inesperadas.
El papel de las baterías y el almacenamiento en la transición energética
Uno de los puntos destacados por Matto fue el rol de los sistemas de almacenamiento con baterías como proveedores clave de servicios complementarios.
“La transición requiere señales de mercado que den visibilidad de largo plazo a las inversiones. Tecnologías como el almacenamiento serán determinantes para integrar más energías renovables, pero necesitan un marco regulatorio que reconozca y remunere adecuadamente su aporte a la confiabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico”, dijo.
PUBLICIDAD
En el contexto actual, el almacenamiento permite ofrecer servicios como regulación de frecuencia, control de tensión y arranque autónomo, funciones que resultan críticas ante una mayor penetración de renovables.
Sin reglas de remuneración claras, la inversión privada en baterías y otros sistemas de respaldo se ve limitada, lo que podría afectar la seguridad operativa del sistema.
Los servicios complementarios y la urgencia de un mercado competitivo
Matto remarcó que el sector eléctrico necesita consolidar un mercado de servicios complementarios competitivo y transparente, donde la remuneración se asigne de acuerdo con el principio de causalidad.
La Ley 32249 y su reglamento buscan crear condiciones para que múltiples actores y tecnologías, incluidas las renovables y el almacenamiento, puedan participar y recibir pagos justos por los servicios que aportan al sistema.
PUBLICIDAD
El COES tendrá la tarea de dimensionar anualmente las necesidades de estos servicios y de analizar si existen condiciones de competencia, mientras que el OSINERGMIN regulará los precios máximos y fiscalizará la transparencia de los procesos.
Gestión de la demanda y oportunidad histórica para Perú
La directiva de Celaris Energy también enfatizó la importancia de avanzar hacia un esquema donde la estabilidad del sistema no dependa solo de la generación y el almacenamiento, sino que involucre activamente a la demanda a través de mecanismos que permitan la participación voluntaria de grandes consumidores.
Esta visión compartida en el foro apostó por un modelo de gestión compartida de la estabilidad, donde la flexibilidad y la innovación sean incentivadas desde ambos lados del sistema.
PUBLICIDAD
Matto concluyó que el país enfrenta una oportunidad histórica para construir un sistema eléctrico más moderno, eficiente y preparado para los retos de la transición energética, siempre que se consoliden señales regulatorias y de mercado que impulsen la inversión y reconozcan el valor de los servicios complementarios.
Más Noticias
Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”
El jefe polideportivo de la ‘U’ solicitó mesura respecto a las expectativas generadas por la llegada de la atacante peruana procedente de la Universidad San Martín
Juntos por el Perú: ¿Se anularán más de 2300 mesas de sufragio en Lima y EE. UU.? La solicitud admitida en favor de Roberto Sánchez
La decisión solo valida que el recurso cumplió plazos, firmas y tasas, sin pronunciarse sobre presuntas irregularidades, y remite el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva en única instancia, de acuerdo a la normativa electoral
Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé fichará por el club tras su salida de San Martín: “Me parece una gran jugadora”
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, respondió si ‘Tomezinha’ se vestirá de ‘crema’ para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
“La seño ya dio la indicación”: testimonio complica a regidora Patricia Niño por asesinato de alcalde en Piura
Un testimonio incorporado a la investigación señala que la concejal habría proporcionado información sobre los movimientos del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febres, antes del ataque ocurrido
Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”
La actriz aclara su versión sobre el incidente que la enfrentó a sus compañeras en el reality, luego de que imágenes difundidas en redes sociales la señalaran por devolver restos de comida al grupo rival
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD