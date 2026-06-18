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Celaris Energy: renovables en Perú demandan mayores mecanismos de remuneración para servicios complementarios

La falta de reglas de remuneración claras limita la inversión privada en baterías y otros sistemas de respaldo, con impacto sobre la seguridad operativa del sistema, según María del Pilar Matto

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La integración de renovables exige flexibilidad, confiabilidad y respaldo técnico porque la generación intermitente requiere capacidad de respuesta ante variaciones inesperadas. EFE/ Eliseo Trigo
La integración de renovables exige flexibilidad, confiabilidad y respaldo técnico porque la generación intermitente requiere capacidad de respuesta ante variaciones inesperadas. EFE/ Eliseo Trigo

La entrada masiva de energías renovables en el sistema eléctrico peruano ha supuesto un debate sobre la necesidad de mecanismos de remuneración claros y específicos para los servicios complementarios, imprescindibles para asegurar la estabilidad y confiabilidad de la red.

La no reglamentación de la Ley 32249 ha servido, así, para que los operadores más afectados por los cambios demanden un marco regulatorio previo que enfrente los desafíos técnicos y económicos de la transición.

El crecimiento renovable exige flexibilidad e innovación en el sistema

Durante el foro Perú Energía 2026, la CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, señaló que el Perú cuenta con recursos abundantes, interés de inversores y una legislación en evolución, pero remarcó que el avance efectivo de las renovables depende de reglas claras que permitan transformar ese potencial en inversiones concretas.

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Matto explicó que la Ley 32249 representa un paso importante, pero aún es necesario fortalecer el entorno normativo para facilitar la integración de nuevas tecnologías y definir cómo se remunerarán los servicios complementarios.

Según la ejecutiva, la flexibilidad y confiabilidad del sistema requieren de mecanismos modernos de gestión, especialmente en un contexto donde la generación renovable, por su naturaleza intermitente, demanda mayor respaldo técnico y capacidad de respuesta ante variaciones inesperadas.

María del Pilar Matto - Celaris Energy
María del Pilar Matto afirmó en Perú Energía 2026 que el despliegue de energías renovables en Perú depende de reglas claras que conviertan el potencial en inversiones concretas.

El papel de las baterías y el almacenamiento en la transición energética

Uno de los puntos destacados por Matto fue el rol de los sistemas de almacenamiento con baterías como proveedores clave de servicios complementarios.

La transición requiere señales de mercado que den visibilidad de largo plazo a las inversiones. Tecnologías como el almacenamiento serán determinantes para integrar más energías renovables, pero necesitan un marco regulatorio que reconozca y remunere adecuadamente su aporte a la confiabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico”, dijo.

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En el contexto actual, el almacenamiento permite ofrecer servicios como regulación de frecuencia, control de tensión y arranque autónomo, funciones que resultan críticas ante una mayor penetración de renovables.

Sin reglas de remuneración claras, la inversión privada en baterías y otros sistemas de respaldo se ve limitada, lo que podría afectar la seguridad operativa del sistema.

Luz - electricidad
La entrada masiva de renovables en el sistema eléctrico de Perú abrió un debate sobre cómo remunerar los servicios complementarios que sostienen la estabilidad y la confiabilidad de la red.

Los servicios complementarios y la urgencia de un mercado competitivo

Matto remarcó que el sector eléctrico necesita consolidar un mercado de servicios complementarios competitivo y transparente, donde la remuneración se asigne de acuerdo con el principio de causalidad.

La Ley 32249 y su reglamento buscan crear condiciones para que múltiples actores y tecnologías, incluidas las renovables y el almacenamiento, puedan participar y recibir pagos justos por los servicios que aportan al sistema.

El COES tendrá la tarea de dimensionar anualmente las necesidades de estos servicios y de analizar si existen condiciones de competencia, mientras que el OSINERGMIN regulará los precios máximos y fiscalizará la transparencia de los procesos.

La Ley 32249 prevé que el COES dimensione cada año las necesidades de servicios complementarios y que OSINERGMIN regule los precios máximos y fiscalice la transparencia.
La Ley 32249 prevé que el COES dimensione cada año las necesidades de servicios complementarios y que OSINERGMIN regule los precios máximos y fiscalice la transparencia.

Gestión de la demanda y oportunidad histórica para Perú

La directiva de Celaris Energy también enfatizó la importancia de avanzar hacia un esquema donde la estabilidad del sistema no dependa solo de la generación y el almacenamiento, sino que involucre activamente a la demanda a través de mecanismos que permitan la participación voluntaria de grandes consumidores.

Esta visión compartida en el foro apostó por un modelo de gestión compartida de la estabilidad, donde la flexibilidad y la innovación sean incentivadas desde ambos lados del sistema.

Matto concluyó que el país enfrenta una oportunidad histórica para construir un sistema eléctrico más moderno, eficiente y preparado para los retos de la transición energética, siempre que se consoliden señales regulatorias y de mercado que impulsen la inversión y reconozcan el valor de los servicios complementarios.

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