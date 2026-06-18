Perú está intentando volverse autónomo en la producción de un componente clave para la minería de cobre

La minería en Perú busca dar un paso clave hacia la autosuficiencia industrial y desprenderse de la histórica dependencia de la importación de componentes esenciales para su operación.
El nuevo objetivo es fabricar localmente los liners, un componente técnico fundamental que recubre y protege los grandes molinos encargados de triturar el mineral extraído de las minas, permitiendo así la eficiencia y continuidad de las operaciones extractivas.
La posibilidad de producir estos elementos en territorio nacional marca un avance estratégico para la cadena de valor minera sudamericana, tradicionalmente expuesta a demoras, sobrecostos y falta de flexibilidad por depender de proveedores extranjeros.
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¿Qué es un liner y para qué metales se usa?
El liner es una pieza técnica que recubre el interior de los molinos industriales, protegiéndolos del desgaste causado por el material en proceso y ayudando a que la molienda sea más eficiente.
Sin este componente, la vida útil del molino se vería reducida drásticamente y el proceso de reducción de tamaño del mineral sería mucho menos eficiente.
Aunque su uso es fundamental en la minería de cobre, los liners también son esenciales para la molienda de oro, hierro y otros minerales estratégicos en la región andina y a nivel global.
Impacto de la industrialización local en la cadena minera
La firma de soluciones Bradken explica para Infobae Perú que producir localmente estos componentes permite reducir tiempos de entrega, bajar los costos logísticos y responder con mayor rapidez a las necesidades de las operaciones mineras.
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Esta integración disminuye la vulnerabilidad ante interrupciones globales en el comercio y fortalece la resiliencia de toda la cadena de valor minera. La compañía tiene incluso una nueva operación en Chilca para suministrar estos liners.
No es el único paso: el sector ha avanzado con la incorporación de tecnologías de automatización, digitalización y materiales avanzados. Las nuevas líneas de producción permiten monitorear en tiempo real el desgaste de los liners, anticipar mantenimientos y maximizar la eficiencia operativa.
Para la firma australiana, el desarrollo de estos materiales híbridos y el uso de herramientas digitales está desafiando los estándares de calidad y competitividad en la fabricación de componentes para la minería peruana.
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Efecto multiplicador en empleo y servicios industriales
Bradken resalta que la industrialización de estos liners fomenta la formación de polos tecnológicos y la especialización de trabajadores, fortaleciendo el ecosistema industrial vinculado a la minería.
Sostiene que el desarrollo de capacidades productivas locales, además, genera empleo directo en áreas técnicas e industriales, y también impulsa la demanda de servicios en logística, transporte, mantenimiento y suministro de insumos.
Además, las nuevas plantas en Sudamérica priorizan el uso de energías renovables, la economía circular y la reducción de emisiones. “La sostenibilidad es ahora un criterio central en el diseño y operación de instalaciones industriales, con metas de carbono neutralidad y reciclaje de materiales”, señala.
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Estos avances responden a regulaciones más estrictas y a la presión de los mercados globales, que exigen una minería más limpia y responsable.
Retos y oportunidades de la cadena regional de suministros mineros
A pesar de los avances, la industria minera sudamericana encara una serie de desafíos estructurales. La creciente demanda global de cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y la expansión tecnológica, exige una capacidad de respuesta cada vez mayor por parte de los proveedores regionales.
Esto obliga al sector a innovar de manera constante, tanto en materiales como en procesos productivos, para mantener la competitividad frente a actores internacionales con mayor escala y recursos.
Sin embargo, esta búsqueda de autonomía industrial para el tercer mayor productor cuprífero del mundo también abre oportunidades antes no exploradas.
Para países como Perú, apostar por la producción local de componentes clave como los liners, pueden fortalecer su posicionamiento en la minería global, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e independiente, sentencia.
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