Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,89 soles, manteniendo el mismo precio de cierre anterior y registrando una leve variación al alza del 0,06% respecto a la sesión previa, según reporta Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -1,18%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -5,97%.
Más Noticias
Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”
La actriz aclara su versión sobre el incidente que la enfrentó a sus compañeras en el reality, luego de que imágenes difundidas en redes sociales la señalaran por devolver restos de comida al grupo rival
Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”
La actriz peruana fue cuestionada por su comportamiento durante una transmisión en vivo, donde pidió a sus seguidores no dejarla perder ante un joven con discapacidad y terminó forzando el final de la competencia.
Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”
El jefe polideportivo de la ‘U’ solicitó mesura respecto a las expectativas generadas por la llegada de la atacante peruana procedente de la Universidad San Martín
‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’
El candidato presidencial moviliza a simpatizantes y organizaciones sociales para manifestarse por la legitimidad democrática mientras se realiza el recuento final de votos en Perú
En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú
Un informe de Diálogo Político registra seis definiciones ajustadas en dos décadas, tres de ellas en territorio peruano, mientras se espera la validación oficial del tercer episodio este 2026
MÁS NOTICIAS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD