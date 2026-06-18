Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,89 soles, manteniendo el mismo precio de cierre anterior y registrando una leve variación al alza del 0,06% respecto a la sesión previa, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -1,18%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -5,97%.