Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de junio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,89 soles, manteniendo el mismo precio de cierre anterior y registrando una leve variación al alza del 0,06% respecto a la sesión previa, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -1,18%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -5,97%.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

La actriz aclara su versión sobre el incidente que la enfrentó a sus compañeras en el reality, luego de que imágenes difundidas en redes sociales la señalaran por devolver restos de comida al grupo rival

Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”

La actriz peruana fue cuestionada por su comportamiento durante una transmisión en vivo, donde pidió a sus seguidores no dejarla perder ante un joven con discapacidad y terminó forzando el final de la competencia.

Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”

Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

El jefe polideportivo de la ‘U’ solicitó mesura respecto a las expectativas generadas por la llegada de la atacante peruana procedente de la Universidad San Martín

Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

El candidato presidencial moviliza a simpatizantes y organizaciones sociales para manifestarse por la legitimidad democrática mientras se realiza el recuento final de votos en Perú

‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú

Un informe de Diálogo Político registra seis definiciones ajustadas en dos décadas, tres de ellas en territorio peruano, mientras se espera la validación oficial del tercer episodio este 2026

En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú

José Domingo Pérez ante posible gobierno de Keiko Fujimori: “Debo salvaguardar mi vida”

Keiko Fujimori a muy poco de ser considerada virtual presidenta: esto dice la normativa

Keiko Fujimori llegó al país: simpatizantes la reciben en el aeropuerto internacional y la aclaman diciendo “Viva el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”

‘Combate’ regresa a la TV: la ‘reina madre’ y más figuras emblemáticas serían parte de este reencuentro con sus fans

Rodrigo González expone el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Darinka le recuerda a Jefferson Farfán que su hija tuvo apellido al año: “Lo que no tuviste en tu infancia, dáselo a tu hija, y no es dinero”

DEPORTES

Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026

Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026

Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: ¿cuándo inicia la semana 2?

¿Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026 HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo B del Mundial 2026