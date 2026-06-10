Perú estima ejecutar siete grandes proyectos mineros en 2026

Lima, 10 jun (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas de Perú estima la ejecución financiera de siete grandes proyectos mineros en distintos puntos del país para 2026, que permitirán recibir inversiones por más de 4.365 millones de dólares, informó el Ejecutivo este miércoles en un comunicado.

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, indicó que estos proyectos se concentran en las regiones de Áncash, Arequipa, Pasco y Puno, y destacó que uno de ellos ya está en implementación, que es el caso de Reposición San Rafael, un yacimiento de estaño operado por la empresa minera Minsur en la región altiplánica.

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De todos los proyectos, el mayor volumen de inversión lo concentra el proyecto de Optimización Cerro Verde, en la región sureña de Arequipa, que actualmente se encuentra en etapa de ingeniería de detalle y que generará inversiones por más de 2.100 millones de dólares, además de incrementar la producción cuprífera del país.

Asimismo, se espera el inicio de los proyectos Reposición Colquijirca (cobre) y Ampliación Huarón (plata) en Pasco, Corani (plata) en Puno, Ampliación Esperanza (oro) en Arequipa y Ampliación Huancapetí (zinc) en Áncash.

Figueroa informó sobre estos proyectos durante la conferencia 'El Perú como destino de inversión minera: Competitividad y oportunidades para el futuro', realizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), donde destacó que cada proyecto minero impulsa el desarrollo sostenible, con inversión, empleo, infraestructura y oportunidades para las comunidades.

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A continuación, la viceministra se reunió con representantes de la empresa mexicana Minera Peñoles que informaron sobre el programa de exploraciones en Perú que ejecutarán hasta 2030 y que incluiría etapas de construcción, habilitación, perforación, cierre y post-cierre.

La empresa busca expandir su presencia en el país andino con el proyecto exploratorio Racaycocha, ubicado en la región norteña de Áncash, donde está realizando estudios de presencia de cobre, molibdeno y minerales polimetálicos.

Figueroa destacó que el ministerio implementa un enfoque preventivo, técnico y social orientado a garantizar operaciones sostenibles, a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera y la Oficina General de Gestión Social. EFE