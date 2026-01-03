Ciencia y salud en 2025: los profesionales que dieron visibilidad internacional al Perú

Investigación y política pública: científicos peruanos con proyección internacional marcaron el 2025 en salud y ciencia | Composición: Infobae Perú

En 2025, la ciencia y la salud pública lograron visibilidad internacional para Perú a través del trabajo de profesionales que impulsaron conocimiento, innovación y políticas de impacto social. Sus aportes, en un contexto de crisis sanitarias, desafíos ambientales y persistentes brechas en el acceso a servicios, destacaron el valor de la investigación científica y el talento nacional para abordar problemas complejos y buscar soluciones sostenibles.

Desde laboratorios, universidades, comunidades amazónicas y espacios de decisión, estos líderes demostraron la capacidad de conectar la ciencia con las necesidades del país. Aunque el sistema de salud peruano aún enfrenta limitaciones estructurales, las trayectorias de estos profesionales reflejan avances en conservación ambiental, equidad de género y desarrollo tecnológico, y marcan 2025 como un año relevante para reconocer el aporte de la ciencia al país.

Walter Curioso Vílchez

En septiembre pasado, el científico peruano Walter Curioso Vílchez fue incluido, por quinto año consecutivo, en el ranking global elaborado por Stanford University y la editorial Elsevier, que reconoce al 2% de los científicos más citados e influyentes del mundo. Su trabajo destaca por la innovación en salud pública, informática biomédica y salud digital, con más de 140 publicaciones en revistas y libros especializados.

Entre sus aportes más relevantes se encuentra la implementación del “Certificado de Nacido Vivo en Línea”, que modernizó el registro de nacimientos en Perú, y el desarrollo de proyectos que utilizan inteligencia artificial para el diagnóstico automatizado de tuberculosis. Además, en 2024 fue incorporado a la Academia Nacional de Medicina del Perú, lo que le permitió participar en la formulación de políticas estratégicas para el sistema sanitario.

Stanford y Elsevier lo destacan en el 2 % de científicos más influyentes del planeta, cinco años seguidos. (Difusión)

Actualmente, Curioso Vílchez se desempeña como vicerrector de Investigación de la Universidad Continental, impulsando proyectos académicos y científicos a nivel nacional. También ha sido distinguido por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) con la categoría de Investigador RENACYT – Investigador Distinguido, el mayor reconocimiento científico en el país.

Rosa Vásquez Espinoza

En noviembre, la científica peruana Rosa Vásquez Espinoza recibió el Premio Internacional UNESCO–Al Fozan 2025 en reconocimiento a su trabajo pionero en la investigación de microorganismos amazónicos y su contribución a la conservación de ecosistemas indígenas. El galardón, entregado en la sede de la UNESCO en París, destaca a jóvenes investigadores que impulsan el desarrollo científico y la protección ambiental.

UNESCO reconoce a la científica peruana Rosa Vásquez Espinoza por su investigación en microorganismos. (Foto: UNESCO)

Vásquez Espinoza, bióloga química y exploradora, ha liderado expediciones científicas en zonas remotas de la Amazonía para identificar especies microbianas con potencial en salud, sostenibilidad y biotecnología. Su enfoque integra la ciencia moderna con los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, fortaleciendo la conservación y revalorización de la riqueza biológica y cultural de la región.

July Esther Caballero Peralta

La médica peruana María Elena Medina-Mora fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington D. C. por su labor en el fortalecimiento de los servicios de salud mental en Perú. El premio destaca su liderazgo en la implementación de políticas públicas que han permitido ampliar el acceso a atención especializada, especialmente en comunidades vulnerables.

Medina-Mora impulsó la creación y desarrollo de Centros de Salud Mental Comunitaria, que han beneficiado a miles de personas con atención integral y programas de prevención. Su enfoque promueve la integración de la salud mental en el sistema sanitario nacional, contribuyendo a reducir el estigma y a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La OPS resaltó que, gracias a su trabajo, Perú es referente regional en la transformación de los servicios de salud mental, con modelos innovadores de intervención y un marco normativo fortalecido. La distinción reconoce el impacto positivo y sostenible de las reformas impulsadas por Medina-Mora en la salud pública del país.

Dennisse Cinthya Ruelas

En octubre, la científica peruana Dennisse Ruelas fue distinguida por el programa UNESCO-L’Oréal “Por las Mujeres en la Ciencia” por su destacada trayectoria en investigación y su contribución a la promoción de la igualdad de género en el ámbito científico. Este reconocimiento internacional resalta el compromiso de Ruelas con el avance de la ciencia en Perú y el empoderamiento de mujeres jóvenes en carreras STEM.

Ruelas se ha especializado en el estudio de enfermedades infecciosas y el desarrollo de soluciones innovadoras para la salud pública, participando en proyectos de impacto regional. Además, lidera iniciativas de mentoría y formación para mujeres científicas, facilitando el acceso a oportunidades de capacitación y redes profesionales.

Nataly Rojas

La ingeniera peruana Nataly Andrea Rojas Barnett, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se convirtió en la primera mujer peruana comandante astronauta análoga en una misión simulada a Marte. En noviembre de 2024, Rojas lideró la misión internacional “Aurora”, desarrollada en Polonia, que recreó las condiciones de vida y trabajo en el planeta rojo, evaluando capacidades técnicas, científicas y resistencia emocional en situaciones de aislamiento extremo.

Nataly Rojas es la primera mujer peruana en asumir el liderazgo de una misión análoga a Marte, un proyecto internacional que simula las condiciones de vida en el planeta rojo. La misión evalúa capacidades técnicas, científicas y la resistencia emocional en situaciones extremas de aislamiento. (Composición: Infobae / Facebook: Nataly Andrea Rojas Barnett)

Con solo 23 años, Rojas ya cuenta con experiencia internacional en sistemas aeroespaciales, tras realizar pasantías en Turquía y colaborar con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en Japón. Además de su perfil como ingeniera electrónica, posee certificaciones como piloto de sistemas aéreos remotamente pilotados (RPAS).

El trabajo de Rojas abarca también la innovación tecnológica con impacto social. Fue parte del proyecto peruano Yapaykuy, premiado en 2023 en los Premios Verdes por su sistema digital inclusivo para personas con discapacidad. Asimismo, obtuvo el premio Startup Perú en 2024 y fue reconocida en certámenes internacionales como Brain Chile y Latinoamérica Verde.

Reconocimiento especial del CMP

El Colegio Médico del Perú reconoció este año a varios miembros de la Sociedad Científica de Genética del Perú (SCGP) por sus aportes destacados a la medicina peruana. Entre los galardonados se encuentran Elizabeth Huamán, Julio Valdivia, Aldo Suárez, Denisse Ruelas, Walter Curioso y Rosa Vásquez Espinoza, quienes han contribuido significativamente en áreas como la genética clínica, la investigación biomédica y la salud pública.

La distinción resalta la labor de estos científicos en el desarrollo de investigaciones innovadoras, la formación de nuevos profesionales y la promoción del conocimiento genético en el país. Sus trabajos han permitido avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, así como en la integración de la genética en la atención médica peruana.