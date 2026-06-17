¿Cuánto cuesta viajar a Cusco para el Inti Raymi? Los precios que ofrecen las aerolíneas

Cusco celebra la fiesta del Inti Raymi este miércoles 24 de junio. - Crédito Andina/Percy Hurtado Santillán

¿Sabías que la celebración del Inti Raymi, una apoteósica Fiesta del Sol que constituye la mayor festividad del mes jubilar del Cusco, ya se acerca? Esta es una de las más importantes del calendario turístico peruano y ya forma parte de la identidad y enorgullece a los cusqueños. Como tal, la celebración principal tiene lugar en el Cusco este mismo miércoles 24 de junio.

Por esto, miles de peruanos están interesados en viajar a la región para unirse a la celebración que se sentirá en todo el departamento. ¿Cómo están los pasajes para viajar al Cusco a pocos días de celebrarse esta fecha? Estos son los precios desde Lima Metropolitana:

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La aerolínea Latam cobra de ida desde este miércoles 17 hasta el mismo miércoles 24 de junio entre US$ 59,80 y US$ 63,34, como sus precios má bajos. Esto equivale a alrededor S/202,72 y S/214,72 (tomando como base un dólar de S/3,390)

En la aerolínea Sky se encuentran precio de entre US$ 42 y US$ 55 en las mismas fechas: entre S/142,38 y S/186,45.

En Jetsmart los pasajes van desde US$ 46 a US$ 39, S/132,21 y S/142,38, al tipo de cambio en casa de cambio del 17 de junio.

Cada 24 de junio, Cusco se viste de gala para celebrar el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Acompaña al Sapa Inca en un recorrido que inicia en el Qoricancha, pasa por la Plaza de Armas y culmina en la majestuosa fortaleza de Sacsayhuamán.

Pasajes de ida y vuelta para Cusco

Según la revisión de precios de Infobae Perú, desde Lima se podrá viajar al Cusco con un monto desde los US$ 107, equivalentes a S/362,73.

Revisa la lista ampliada de precios de tres aerolíneas que hacen la ruta de Lima-Cusco:

Latam cobra entre US$ 59,80 y US$ 63,34 para ida, y entre US$ 87,23 y US$ 116,73 para vuelta. Esto equivale a S/202,72 y S/214,72 para ida, y S/295,71 y S/395,71 para vuelta

Jetsmart cobra entre US$ 39,00 y US$ 46,00 para ida, y entre US$ 68,00 y US$ 90,00 para vuelta. Esto equivale a S/132,21 y S/155,94 para ida, y S/230,52 y S/305,10 para vuelta

Sky Airlines cobra entre US$ 42,00 y US$ 55,00 para ida, y entre US$ 76,00 y US$ 92,00 para vuelta. Esto equivale a S/142,38 y S/186,45 para ida, y S/257,64 y S/311,88 para vuelta.

La festividad recorre tres espacios históricos del Cusco: el templo de Qorikancha, la Plaza Mayor y la explanada de Sacsayhuamán. Foto: Andina

Así, el monto total de los pasajes de ida y vuelta irían en estos rangos —se debe recordar que esto depende de las fechas escogidas y la hora del vuelo—:

Latam: el viaje redondo tiene un costo mínimo de US$ 147,03 (S/498,43) y un máximo de US$ 180,07 (S/610,43).

Jetsmart: el viaje redondo tiene un costo mínimo de US$ 107,00 (S/362,73) y un máximo de US$ 136,00 (S/460,62).

Sky Airlines: el viaje redondo tiene un costo mínimo de US$ 118,00 (S/400,02) y un máximo de US$ 147,00 (S/499,53).

Algunos paquetes incluyen servicios extra, como transporte turístico hacia Sacsayhuamán para facilitar el acceso al recinto. Foto: Andina

¿Cuánto cuesta la entrada al Inti Raymi?

Asimismo, para la edición 2026, los asistentes pueden adquirir boletos para presenciar principalmente la ceremonia en Sacsayhuamán, donde se realiza el acto central de la festividad. Las entradas se dividen en tres zonas: verde, roja y naranja VIP, cada una con una ubicación diferente dentro del recinto.

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En la zona verde, el precio para extranjeros es de US$ 184, mientras que para peruanos alcanza los US$ 95

En el caso de la zona naranja VIP, el costo es de US$ 320 tanto para visitantes nacionales como internacionales

La zona roja tiene un valor de US$ 256 para ambos públicos.

De igual manera, existe una modalidad que incluye el ingreso al Qorikancha junto con Sacsayhuamán. En esta alternativa, la zona verde cuesta US$ 274 para extranjeros y US$ 185 para peruanos. La zona naranja VIP llega a US$ 410 y la zona roja alcanza los USD 346.