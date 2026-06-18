El 30% de peruanos cambiarían de trabajo por un mejor sueldo

La opción de mejorar los ingresos se ha vuelto un factor clave al evaluar nuevas oportunidades laborales, en un contexto de búsqueda de mayor estabilidad económica. Foto: TikTok

Los trabajadores peruanos mantienen una fuerte orientación hacia empleos que les permitan elevar sus ingresos. La posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas se ha convertido en un elemento determinante al momento de analizar nuevas propuestas laborales, en medio de la búsqueda de mayor estabilidad financiera.

De acuerdo con el “Pulso Búsqueda Laboral 2026”, elaborado por Rankmi, el 30% de los colaboradores en Perú señala que el salario y los beneficios son los aspectos más importantes al considerar un cambio de empleo. Esta tendencia ubica al país entre los mercados latinoamericanos donde la compensación tiene mayor peso en las decisiones de movilidad profesional.

PUBLICIDAD

Remuneración y crecimiento profesional marcan las prioridades

El estudio, que recopiló más de 5.100 respuestas de trabajadores de diferentes países de la región, encontró que las expectativas laborales no solo están vinculadas con los ingresos. Las posibilidades de desarrollo profesional y el balance entre la vida personal y las responsabilidades laborales también aparecen como factores relevantes para los colaboradores.

Sin embargo, en el caso peruano, la mejora salarial se mantiene como el principal motivo para evaluar una nueva oportunidad. La búsqueda de mejores condiciones económicas refleja una tendencia donde los trabajadores analizan no solo la permanencia en una empresa, sino también las posibilidades de avanzar en su trayectoria laboral.

PUBLICIDAD

En Perú, la mejora salarial sigue siendo el principal motivo para considerar un cambio de empleo, reflejando una tendencia en la que los trabajadores evalúan tanto la estabilidad como el crecimiento profesional. Foto: Pinterest

“Los resultados también muestran que la búsqueda de mejores oportunidades se desarrolla en un entorno desafiante. A nivel regional, el 62,1% de los trabajadores considera que encontrar un empleo mejor es difícil, lo que refleja una percepción de mayor competencia y cautela en el mercado laboral”, agregó María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs de Rankmi.

Respecto a los canales utilizados para encontrar nuevas oportunidades, los portales de empleo continúan siendo la principal vía para los trabajadores que buscan cambiar de posición. Estas plataformas se mantienen como un espacio relevante para conectar a los candidatos con empresas que requieren nuevos perfiles.

PUBLICIDAD

A la par, las redes de contacto y recomendaciones profesionales conservan importancia dentro de los procesos de contratación. Esto demuestra que las relaciones laborales construidas a lo largo de la carrera siguen siendo un recurso valorado para acceder a nuevas opciones de crecimiento.

“Hoy observamos que los trabajadores peruanos siguen otorgando una alta prioridad a la compensación económica al momento de evaluar nuevas oportunidades. Esto plantea desafíos importantes para las organizaciones, que deben construir propuestas de valor atractivas y competitivas para captar y retener talento”, concluyó Lamarca.

LinkedIn es de los portales más utilizados en Perú para conseguir trabajo. Foto: LinkedIn

¿Cuáles son los portales laborales más utilizados en Perú?

En Perú, los portales digitales se han convertido en uno de los principales canales para conectar a empresas y candidatos. Entre las plataformas con mayor presencia destaca Computrabajo, que suele ubicarse entre las páginas laborales más visitadas del país y concentra ofertas de distintos sectores y niveles de experiencia. También tiene una alta participación Bumeran, plataforma que reúne oportunidades profesionales y mantiene una presencia importante dentro del mercado peruano.

PUBLICIDAD

Otro espacio relevante es LinkedIn, especialmente utilizado por profesionales que buscan posiciones especializadas, crecimiento de carrera o nuevas conexiones laborales. Asimismo, portales como Indeed, Aptitus y otras bolsas de empleo complementan la búsqueda al reunir convocatorias de diferentes empresas. La preferencia por estos canales responde a que permiten comparar opciones, postular en línea y mantener actualizado el perfil profesional.