¿Cómo abastecían los incas a la costa peruana? Hallan chuño conservado por cinco siglos en Arequipa y revelan antiguas rutas alimentarias

atuendos, vestimentas, día soleado, anterior al descubrimiento de América, siglo XIII, XIV, habitar, habitantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación de alimentos antiguos suele ofrecer pistas sobre la vida cotidiana de las sociedades del pasado. En Perú, una reciente investigación arqueológica aporta nueva evidencia sobre los sistemas de abastecimiento que permitieron sostener a una de las organizaciones políticas más extensas de América prehispánica. El hallazgo se produjo en un entorno poco habitual para este tipo de productos y abre nuevas líneas de estudio sobre la circulación de recursos entre distintas regiones.

El descubrimiento tuvo lugar en Tambo Viejo, un asentamiento inca ubicado en el valle de Acarí, en la costa sur peruana. Allí, un equipo de especialistas encontró dos papas liofilizadas conservadas durante aproximadamente cinco siglos. Los restos permanecían protegidos dentro de una vasija de cerámica enterrada, una circunstancia que favoreció su preservación hasta la actualidad.

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La investigación, difundida en el Journal of Field Archaeology, destaca la importancia de este hallazgo debido a la escasez de evidencias arqueológicas similares. Los tubérculos identificados permiten examinar aspectos relacionados con la producción, almacenamiento y transporte de alimentos durante el periodo de dominio inca.

Un hallazgo excepcional en la costa sur peruana

Dos raras papas liofilizadas incas, conocidas como chuño, fueron halladas en una vasija de cerámica en el yacimiento de Tambo Viejo, Perú, ofreciendo evidencia clave sobre las redes de abastecimiento del antiguo imperio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las excavaciones efectuadas en Tambo Viejo durante 2024 permitieron localizar una vasija de cerámica empotrada en el suelo. En su interior aparecieron dos papas liofilizadas de color blanquecino, con fragmentos de piel aún visibles pese al paso de los siglos.

Según el estudio publicado en el Journal of Field Archaeology, junto a los tubérculos también se recuperaron fragmentos de cerámica inca y un huso deteriorado. Estos elementos contribuyeron a establecer la cronología del contexto arqueológico, situado entre los siglos XV y XVI.

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El trabajo fue dirigido por el arqueólogo Lidio Valdez, de la Universidad de Calgary. Los investigadores atribuyen el estado de conservación de las papas tanto a las condiciones áridas de la zona como a la protección proporcionada por el recipiente cerámico donde permanecieron almacenadas durante siglos.

El chuño como tecnología alimentaria andina

Los análisis determinaron que los tubérculos corresponden a chuño, un producto elaborado mediante técnicas tradicionales desarrolladas en los Andes para conservar papas durante largos periodos.

Este método aprovecha las bajas temperaturas nocturnas de las zonas altoandinas y la exposición solar durante el día. La repetición de ciclos de congelación y descongelación reduce progresivamente la humedad de los tubérculos hasta obtener un alimento deshidratado y resistente al deterioro.

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El estudio señala la existencia de dos variantes principales. El chuño negro se obtiene mediante procesos de prensado y secado posteriores a la congelación. El chuño blanco, identificado en Tambo Viejo, requiere además un periodo prolongado de remojo antes del secado final. Este procedimiento se aplicaba a determinadas variedades de papa que necesitaban un tratamiento adicional antes de su consumo.

La durabilidad del producto lo convirtió en un recurso estratégico para las poblaciones andinas. Su reducido peso y facilidad de almacenamiento permitían mantener reservas alimentarias durante extensos periodos.

Evidencia de una red de transporte de larga distancia

(historiaperuana.pe)

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo radica en su ubicación. Las condiciones climáticas necesarias para producir chuño no existen en la costa desértica donde se encuentra Tambo Viejo. Por ese motivo, los investigadores consideran que las papas tuvieron que ser trasladadas desde regiones altoandinas.

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La presencia de estos alimentos refuerza la evidencia sobre la existencia de una compleja red logística dentro del Imperio inca. Diversas crónicas históricas describen el desplazamiento de caravanas de llamas encargadas de transportar productos entre distintas regiones del territorio.

El chuño ocupaba un lugar importante dentro de ese sistema de abastecimiento. Gracias a su capacidad de conservación, podía almacenarse y distribuirse entre trabajadores, funcionarios y comunidades ubicadas a grandes distancias de los centros de producción agrícola.

Los especialistas consideran que el hallazgo constituye una prueba material directa de la circulación de recursos andinos hacia zonas costeras integradas al sistema administrativo inca.

Nuevas investigaciones para determinar su procedencia

A pesar de los avances obtenidos, el origen exacto de las papas encontradas todavía no se conoce. El equipo científico plantea la realización de análisis químicos con el objetivo de identificar la región donde fueron cultivadas.

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La información permitiría reconstruir con mayor precisión las rutas utilizadas para el transporte de alimentos dentro del territorio controlado por los incas. También ofrecería datos sobre los vínculos económicos existentes entre las comunidades de montaña y los asentamientos costeros.

El Journal of Field Archaeology resalta además la rareza de este tipo de descubrimientos. Los restos de chuño aparecen con poca frecuencia en contextos arqueológicos, situación que incrementa el valor científico de los ejemplares recuperados en Tambo Viejo.

Lidio Valdez expresó el interés del equipo por profundizar en esa línea de investigación y afirmó: “Sería genial conocer el origen de estas patatas”. El arqueólogo añadió: “No estoy seguro de que exista otro sitio inca que se le pueda comparar”.

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