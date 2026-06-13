Campaña veterinaria gratis para este 13 y 14 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La Municipalidad de El Agustino anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos, con el objetivo de acercar servicios preventivos y orientación a los dueños de mascotas del distrito. La actividad se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en la Plaza de Armas de El Agustino.
El municipio informó que la jornada incluirá desparasitación interna, aplicación antipulgas y vacunación antirrábica para canes y felinos. En este último caso, la comuna advirtió que habrá cupos limitados. La programación también contempla una charla de tenencia responsable, enfocada en el cuidado cotidiano, la prevención de riesgos y el manejo adecuado en espacios públicos.
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Como parte de la iniciativa, la municipalidad ofrecerá una “mochila de prevención de desastres” para los engreídos de casa, orientada a reforzar la preparación ante emergencias. El anuncio incluyó, además, la venta de postres para animales a cargo de Bolvipets, como actividad complementaria durante el evento.
Servicios gratis
- Desparasitación interna: administración de antiparasitario para controlar parásitos intestinales.
- Aplicación antipulgas: tratamiento externo para reducir infestaciones por pulgas.
- Vacunación antirrábica (cupos limitados): inmunización para prevención de rabia, sujeta a disponibilidad.
- Charla de tenencia responsable: orientación sobre cuidado, higiene, vacunación y manejo seguro.
Campaña veterinaria en Lince
De la misma forma, la Municipalidad de Lince organizará una campaña veterinaria gratuita el domingo 14 de junio, dirigida a perros y gatos del distrito y zonas aledañas. La atención será por orden de llegada, de 9:00 a 13:00, en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo. La alcaldesa Malca Schnaiderman señaló que el objetivo es acercar servicios básicos y promover el bienestar de los animales de compañía.
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Entre los servicios sin costo figuran consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, aplicación antipulgas, limpieza de oídos y corte de uñas. También se ofrecerán atenciones a costo social, como hemogramas y vacunas Quíntuple, Triple Felina, Leptospira y KC.
La jornada incluirá una feria de productos para mascotas, orientación a los dueños, una campaña de adopción responsable y una colecta de alimentos para albergues. El municipio recomendó llevar a las mascotas con correa y, si corresponde, con bozal, además de acudir temprano por el stock limitado de algunos servicios.
¿Por qué es importante la desparasitación?
- Salud digestiva: reduce parásitos internos que pueden causar diarrea, vómitos, pérdida de peso, anemia y decaimiento.
- Protección en etapas tempranas: cuida a cachorros y gatitos, más vulnerables a retrasos de crecimiento cuando la carga parasitaria aumenta.
- Prevención de zoonosis: disminuye el riesgo de transmisión a personas por contacto con heces o superficies contaminadas.
- Menos complicaciones: evita cuadros severos como obstrucción intestinal, deshidratación y deterioro general en infestaciones intensas.
- Mejor nutrición: favorece la absorción de nutrientes y ayuda a sostener una buena condición corporal y calidad del pelaje.
- Control ambiental: reduce la dispersión de huevos y larvas en patios, parques y veredas que frecuentan otros animales.
- Parte del plan sanitario: complementa vacunas y controles preventivos dentro del calendario veterinario.
- Manejo seguro: requiere pauta profesional, porque el producto y la frecuencia varían según especie, edad, peso y hábitos; evita la automedicación.
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