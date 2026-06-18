Día del Padre: adultos mayores de la ONP reviven abrazos con IA y se reconectan con sus familias

Adultos mayores de la ONP se capacitan en IA y fortalecen lazos familiares en talleres digitales. (Foto: ONP)

En el marco de la celebración por el Día del Padre, pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) participaron en actividades de alfabetización digital que les permitieron utilizar herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, para recrear momentos con sus familiares. A través de estas dinámicas, los adultos mayores lograron “revivir” abrazos y encuentros con seres queridos, en muchos casos ausentes o que viven en el extranjero.

Las actividades se desarrollaron en la Yuyaq Casa del Pensionista, donde los participantes aprendieron el uso de computadoras, celulares inteligentes y aplicaciones digitales. Según la ONP, este programa busca acercar a los pensionistas a un entorno cada vez más digitalizado, promoviendo su autonomía y fortaleciendo sus vínculos familiares mediante el uso de la tecnología.

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Pensionistas aprenden a usar tecnología e IA para mejorar su comunicación familiar. (Foto: ONP)

Tecnología e IA unen a la familia

Uno de los momentos más significativos de la jornada se dio cuando los adultos mayores utilizaron herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes junto a sus familiares. Estas recreaciones permitieron a los participantes visualizar escenas emotivas, como abrazos con padres, hijos o parejas, generando reacciones de profunda emoción entre los asistentes.

De acuerdo con la ONP, estas experiencias no solo tuvieron un valor tecnológico, sino también emocional, ya que permitieron a los pensionistas revivir recuerdos importantes de sus vidas. En algunos casos, las imágenes generadas despertaron lágrimas, sonrisas y silencios cargados de significado, reflejando el impacto de la tecnología en la memoria afectiva de los adultos mayores.

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ONP impulsa alfabetización digital para acercar a pensionistas a sus familias. (Foto: ONP)

Alfabetización digital fortalece a pensionistas

La ONP informó que durante el 2025 un total de 1.643 adultos mayores participaron en talleres de alfabetización digital, donde aprendieron desde el uso básico de celulares hasta herramientas más avanzadas. El objetivo de estos programas es reducir la brecha digital y facilitar que los pensionistas puedan desenvolverse con mayor independencia en la vida cotidiana.

Entre los casos destacados figura el de una pensionista de 74 años que, tras aprender el uso de tecnología, ahora comparte sus conocimientos con su padre de 93 años, también pensionista. Asimismo, otros beneficiarios han utilizado lo aprendido para mejorar su seguridad, monitorear sus viviendas a distancia o mantener contacto constante con familiares en el extranjero.

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Conexión, independencia y aprendizaje

Los testimonios recogidos reflejan cómo la tecnología ha transformado la vida de los adultos mayores. Un pensionista de 89 años, por ejemplo, mantiene videollamadas frecuentes con su hijo que reside fuera del país, lo que le ha permitido reducir la distancia emocional y fortalecer el vínculo familiar pese a la separación geográfica.

Otros participantes, como una pareja de adultos mayores, han aprovechado las herramientas digitales para impulsar pequeños emprendimientos, mejorar la calidad de sus fotografías y utilizar aplicaciones móviles en su vida diaria, lo que ha incrementado su confianza y autonomía.

Impacto de la alfabetización digital

La Oficina de Normalización Previsional resaltó que la experiencia de la Casa Yuyaq demuestra que la alfabetización digital no se limita al aprendizaje técnico, sino que también contribuye a reducir brechas sociales, fortalecer la autoestima y mejorar la calidad de vida de los pensionistas. Según la entidad, el uso de herramientas digitales permite a los adultos mayores mantenerse activos, conectados y más integrados en la sociedad.

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En esa línea, la ONP subrayó que estas iniciativas buscan demostrar que nunca es tarde para aprender y que la tecnología puede convertirse en un puente emocional entre generaciones. “La alfabetización digital significa reducir brechas, fortalecer la autoestima y mejorar la calidad de vida”, destacó la institución, al referirse al impacto de estos programas en la vida de los pensionistas.