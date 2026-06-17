Reniec recuerda que el DNI puede renovarse hasta 60 días antes de vencer: conoce los pasos

Los ciudadanos pueden actualizar información como domicilio, estado civil, grado de instrucción o firma durante la renovación - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que la renovación del documento nacional de identidad (DNI) puede iniciarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad. La entidad precisó que el procedimiento se puede completar por vía virtual o presencial, según el tipo de documento y la necesidad de actualizar datos personales.

Renovación virtual: pasos en la web

Para completar la gestión por internet, Reniec indicó una ruta que incluye pago, validación biométrica y registro en su plataforma. Los pasos son:

Pagar el trámite: quienes migren de DNI azul a DNI electrónico por primera vez deben abonar S/30 . Si ya cuentan con DNI electrónico y son mayores de edad, el pago es de S/41 . El abono se puede realizar por Yape , Agente BCP , Banco de la Nación , Págalo.pe o a través de la web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

Instalar la aplicación DNI BioFacial: Reniec señaló que el usuario podrá identificarse con una captura de imagen y actualizar su fotografía mediante esta aplicación.

Ingresar a la plataforma de renovación: el ciudadano debe entrar a el ciudadano debe entrar a https://apps.reniec.gob.pe/renovacionDni/ , aceptar los “Términos y condiciones” y seleccionar “Empezar trámite”.

Completar datos personales: se solicita número de DNI, fecha y lugar de nacimiento, además de la información requerida por la plataforma para validar la solicitud.

Elegir la oficina de recojo: el solicitante selecciona la sede para retirar el nuevo documento. Reniec enviará un correo de confirmación a la cuenta registrada.

Las personas mayores de 60 años reciben un DNI con la anotación “No caduca”, mientras que el trámite es gratuito para quienes tienen discapacidad permanente - Créditos: Reniec.

Renovación presencial y actualización de datos

En modalidad presencial, el usuario debe pagar el monto correspondiente por los canales autorizados y acudir a una oficina de Reniec con el comprobante. Durante la atención, el personal tomará la fotografía para actualizar el documento. Si la persona requiere modificar información, deberá presentar la sustentación según el cambio solicitado.

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Entre los ajustes más frecuentes figuran la actualización de domicilio, para la cual se solicita un recibo original de servicio público o tributo municipal con una antigüedad máxima de 6 meses; y la modificación del estado civil, que requiere declaración jurada si es casado, una copia del acta de matrimonio con anotación marginal si es divorciado, o el acta de defunción y una declaración jurada, según el caso de viudez.

También aparecen la actualización del grado de instrucción, con declaración jurada para educación especial, primaria o secundaria, o constancia de estudios técnicos o superiores; el cambio de firma, que se pide durante el trámite; y la corrección de nombres de padres u otros datos personales, con el acta de nacimiento correspondiente. Reniec precisó que no será necesario presentar actas si esa información ya figura en su base de datos.

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La entidad añadió dos precisiones: el trámite es gratuito y presencial para personas con discapacidad permanente, y quienes tienen más de 60 años reciben un DNI con la indicación “No caduca”. Para ciudadanos que residen fuera del país, la renovación debe realizarse en el consulado peruano correspondiente.

Los peruanos pueden renovar su DNIe en línea o presencial - Créditos: Reniec.

Consulta del estado del trámite

Para saber si el DNI ya está listo para el retiro, Reniec indicó que el ciudadano debe ingresar al portal de consulta, colocar su número de DNI o número de solicitud y revisar el estado del trámite: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm. Si el sistema lo muestra al 100 %, ya puede acercarse a la oficina elegida para recoger el documento.

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La advertencia no es menor. Reniec informó que existen 1 953 154 DNI de adultos caducos. La mayor concentración se ubica en Lima, con 535 876 documentos vencidos. Le siguen Piura (103.050), La Libertad (98.387), Cajamarca (74.893), Lambayeque (68.354) y Loreto (66.474).

En el listado también aparecen Junín (63.716), Arequipa (62.745), Áncash (60.648), Cusco (59.712) y Callao (55.369). Además, la entidad indicó que 348 141 DNI de adultos caducados corresponden a ciudadanos que residen en el exterior.