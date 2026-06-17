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La experiencia del cliente se rompe cuando las áreas dejan de sentirse parte de lo mismo

La falta de coordinación entre equipos genera demoras, mensajes inconsistentes, reprocesos y promesas incumplidas, y el usuario termina viviendo esa fragmentación en cada interacción, sin distinguir áreas ni responsabilidades dentro de la marca

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Mujer con expresión frustrada mira su teléfono en un escritorio desordenado en una oficina moderna y concurrida, con otros empleados trabajando en segundo plano
En una oficina concurrida, una empleada se muestra frustrada con su teléfono, ilustrando cómo la falta de alineación interna en las empresas afecta directamente la experiencia y satisfacción del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas empresas creen que los problemas en la experiencia del cliente empiezan en atención, en operaciones o en el área comercial. Pero la mayoría de las veces el verdadero problema aparece mucho antes: cuando cada área trabaja como si el cliente perteneciera solo a una parte de la organización y no a todos. El cliente no entiende de organigramas. No sabe qué área aprobó un proceso, quién debía responder o dónde empezó realmente el problema. Lo único que percibe es si la experiencia fue simple o desgastante. Y cuando una organización trabaja desconectada internamente, el cliente termina viviendo esa desconexión en cada interacción.

Ahí empiezan los retrasos, las respuestas contradictorias, los reprocesos, las promesas incumplidas y el desgaste. No porque las personas no quieran hacer bien su trabajo, sino porque cada equipo está mirando solo una parte del proceso y no la experiencia completa.

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Hombre frustrado de pie en un mostrador de servicio con los brazos abiertos, frente a dos empleados que miran pantallas de computadora en una oficina moderna con grandes ventanas.
Un cliente frustrado gesticula en el mostrador mientras dos empleados de atención al cliente parecen confundidos y abrumados, con teléfonos sonando sin respuesta en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Salesforce, el 79 % de los clientes espera interacciones coherentes entre todas las áreas de una empresa. Sin embargo, muchas organizaciones siguen operando en silos, donde cada equipo protege sus propios indicadores sin mirar el impacto total en el cliente. Y ese es uno de los errores más costosos que hoy siguen normalizados. Muchas veces el área comercial vende algo que operaciones no puede cumplir en el tiempo prometido. Atención al cliente recibe reclamos por decisiones que no controla. Logística prioriza eficiencia interna, pero no necesariamente la experiencia. Y mientras cada área defiende su posición, el cliente siente que nadie se hace realmente responsable. El problema es que muchas empresas siguen diseñándose desde adentro, pensando en funciones, jerarquías y procesos internos, cuando el cliente vive todo como una sola experiencia. Para él no existen áreas. Existe una sola marca. Y cuando esa marca no se siente alineada, la confianza empieza a romperse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una trabajadora de un centro de llamadas atiende a un cliente mientras revisa información en múltiples pantallas de computadora. La imagen refleja la concentración y la presión que enfrentan los profesionales de atención al cliente en entornos corporativos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PwC reveló que el 32 % de los clientes abandona una marca después de una sola mala experiencia, incluso cuando le gusta el producto. Porque la experiencia no depende únicamente de lo que se entrega, sino también de cómo se coordina todo alrededor de esa entrega. En muchas empresas, la desconexión interna ya se volvió costumbre. Reuniones donde cada área culpa a otra. Equipos que trabajan apagando incendios. Personas agotadas tratando de resolver urgencias que pudieron evitarse con mayor alineación. Y lo más peligroso es que esto empieza a verse como algo normal.

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  • Se normaliza que el cliente tenga que volver a llamar varias veces.
  • Se normaliza que un colaborador diga “eso no me corresponde”.
  • Se normaliza trabajar bajo presión constante.
  • Se normaliza que los equipos operen reaccionando en lugar de anticiparse.
Hombre con chaqueta oscura discute con dos empleados en un mostrador de tienda, sosteniendo un recibo; otros clientes y cajas se ven al fondo
Un cliente frustrado expresa su descontento a los empleados de un comercio, ilustrando cómo una mala experiencia puede llevar al abandono de una marca, según datos de PwC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero cuando el desgaste interno se vuelve cultura, el cliente siempre termina sintiéndolo. Aquí es donde la experiencia del empleado vuelve a ser clave. Porque un colaborador que trabaja en un entorno desalineado no solo pierde motivación: pierde claridad. Y cuando las personas no tienen claridad, aparecen errores, tensiones y respuestas inconsistentes.

Gallup señala que los equipos alineados y comprometidos tienen 23 % más rentabilidad y 18 % más productividad que aquellos que trabajan desconectados. No porque trabajen más horas, sino porque trabajan con mayor coordinación, confianza y sentido compartido. La experiencia del cliente mejora cuando las áreas dejan de competir entre sí y empiezan a trabajar alrededor de un propósito común. Y eso depende directamente del liderazgo. Un líder no solo gestiona resultados. También conecta áreas, ordena prioridades y construye colaboración. Cuando el liderazgo falla en eso, cada equipo termina defendiendo únicamente sus propios indicadores. Y ahí el cliente deja de ser el centro para convertirse en una consecuencia secundaria.

Gallup señala que los equipos alineados y comprometidos logran 23 % más rentabilidad y 18 % más productividad que los equipos desconectados.
Gallup señala que los equipos alineados y comprometidos logran 23 % más rentabilidad y 18 % más productividad que los equipos desconectados.

Por eso, las empresas que realmente destacan no son necesariamente las que tienen más tecnología o más presupuesto. Son las que logran que todas sus áreas entiendan cómo impactan en la experiencia final.

  • Las que generan conversaciones más colaborativas.
  • Las que alinean objetivos.
  • Las que comparten información.
  • Las que entienden que la experiencia del cliente no pertenece a un área, sino a toda la organización.

Porque la experiencia no se construye únicamente en el momento de atención. Se construye mucho antes: en cómo se coordinan las personas, en cómo se toman decisiones y en cómo se vive la cultura interna. Harvard Business Review encontró que las empresas con mayor colaboración interáreas logran hasta 30 % más satisfacción del cliente y reducen significativamente los errores operativos. Y aunque muchas veces se habla de innovación o transformación, pocas cosas transforman tanto como lograr que las áreas vuelvan a sentirse parte del mismo equipo.

atencion al cliente - ecommerce - chatbot
La falta de claridad en el trabajo interno multiplica respuestas inconsistentes al cliente

Además, cuando las organizaciones trabajan de manera alineada, no solo mejora la experiencia del cliente. También mejora la experiencia del colaborador. Hay menos desgaste, menos duplicidad, menos tensión innecesaria y mayor claridad para actuar. Las personas dejan de sentir que trabajan “contra el sistema” y empiezan a entender cómo su rol impacta realmente en el resultado final.

Y eso cambia completamente la dinámica interna. Porque un colaborador que siente respaldo, claridad y coordinación entre áreas puede enfocarse en resolver, no solo en sobrevivir al día a día.

La colaboración entre áreas puede elevar hasta 30 % la satisfacción del cliente y reducir errores operativos.
La colaboración entre áreas puede elevar hasta 30 % la satisfacción del cliente y reducir errores operativos.

En un contexto donde las empresas buscan diferenciarse cada vez más, muchas siguen ignorando algo fundamental: el cliente no necesita organizaciones perfectas. Necesita organizaciones alineadas. Porque cuando las áreas trabajan separadas, el cliente lo nota. Pero cuando trabajan conectadas, también. Y esa diferencia puede definir la permanencia o la fuga silenciosa de un cliente.

Antes de pensar en nuevas estrategias, automatizaciones o campañas, quizá vale la pena hacerse una pregunta más básica: ¿nuestra organización realmente trabaja como un solo equipo… o solo comparte el mismo logo?

Porque al final, la experiencia del cliente no se rompe en un solo punto de contacto. Se rompe cuando internamente dejamos de sentirnos parte de lo mismo.

Zaira Bendezú

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