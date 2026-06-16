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Quiénes son las voces mexicanas que sí estarán en Shrek 5

Alfonso Obregón no volverá como el ogro, pero estos actores de doblaje sí

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Conoce las voces que regresan a la nueva cinta de Shrek (captura de pantalla)
Conoce las voces que regresan a la nueva cinta de Shrek (captura de pantalla)

La llegada del primer avance de Shrek 5 en español latino provocó una reacción inmediata entre los seguidores, quienes notaron la ausencia de Alfonso Obregón como voz del ogro verde.

La incertidumbre sobre quién lo reemplazará se intensificó cuando DreamWorks optó por no informar el nombre del nuevo actor y desactivó los comentarios en YouTube tras el aluvión de críticas.

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Shrek y sus amigos regresarán en 2027

El tráiler ratificó el regreso de Eugenio Derbez como Burro, Dulce Guerrero como Fiona y José Gilberto Vilchis como la Galleta de Jengibre. En la versión original, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz mantienen sus papeles, y Zendaya dará voz a la hija de Shrek.

La decisión de apartar a Obregón generó múltiples reclamos en redes sociales, donde usuarios exigieron su retorno. La empresa no ofreció explicaciones públicas sobre el motivo de la sustitución ni sobre la identidad del nuevo actor para el doblaje latinoamericano.

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Alfonso Obregón y sus condiciones para regresar

La voz del actor de doblaje no aparece en el tráiler de la nueva cita.
La voz del actor de doblaje no aparece en el tráiler de la nueva cita.

A inicios de año, Alfonso Obregón detalló en un video las tres condiciones clave para retomar el papel de Shrek: recibir reconocimiento para el elenco de doblaje, dirigir el proceso para preservar la coherencia del personaje y obtener una remuneración justa. Ninguna de estas solicitudes fue confirmada como aceptada por DreamWorks.

El actor busca un mejor sueldo. Crédito: Instagram Alfonso Obregón

La controversia en torno a Obregón se agravó en agosto de 2024, cuando fue acusado de un delito de índole sexual contra una alumna. Tras el proceso, el actor comunicó que la justicia lo declaró inocente y libre de cargos, aunque la situación afectó su imagen y actividad profesional. DreamWorks no aclaró si este episodio influyó en la decisión de prescindir de él para la nueva entrega.

El regreso condicionado de Eugenio Derbez

Especial
El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

A diferencia del caso anterior, Eugenio Derbez sí consiguió negociar su retorno como Burro. El actor planteó su participación sólo si podía mantener el control creativo sobre la adaptación del guion, algo que ya había realizado en las entregas previas para ajustar los diálogos al público latinoamericano.

Derbez expuso que aceptar el papel sin intervenir en el libreto habría sido un riesgo para el personaje. La nueva administración de DreamWorks, tras un intercambio de posturas, finalmente accedió a su petición, permitiendo que el actor asegurara la continuidad del humor y las expresiones propias de la región.

La película, que inicialmente tenía previsto su estreno para diciembre de 2025, llegará finalmente a los cines el 30 de junio de 2027. El retraso en la fecha coincide con los cambios en el elenco de voces y las negociaciones internas, marcando una nueva etapa para la saga.

Mientras el público aguarda por el anuncio del nuevo Shrek, la expectativa se centra tanto en la identidad de la voz como en la capacidad de la producción para mantener la esencia del personaje que conquistó a varias generaciones.

El impacto de la saga Shrek en México

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La saga de Shrek tuvo un impacto notable en México desde el estreno de la primera película en 2001. La irreverencia del ogro y su humor satírico conectaron con el público mexicano, que encontró en la franquicia una forma de parodiar los cuentos de hadas tradicionales y burlarse de los estereotipos.

Las voces en español latino, encabezadas por Eugenio Derbez como Burro, sumaron un atractivo adicional, pues adaptaron chistes y referencias culturales que resonaron de manera especial entre los espectadores nacionales.

Las frases de la saga se integraron rápidamente al habla cotidiana, se volvieron parte del repertorio popular, presentes en redes sociales y memes.. Los personajes, en particular Shrek y Burro, adquirieron estatus de iconos, y su imagen apareció en fiestas, piñatas y productos.

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