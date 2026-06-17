El último puente inca volverá a renovarse el 2 de julio luego de acuerdos con comunidades que garantizan tradición reconocida por la UNESCO

El puente Q’eswachaka representa un vínculo tangible con la fascinante civilización inca, desafiando a los investigadores modernos en su comprensión de la historia y la arqueología. (Composición: Infobae / ATV Cusco / Andina)

La continuidad de una de las expresiones culturales más reconocidas de la región andina quedó asegurada tras una serie de coordinaciones entre autoridades y comunidades campesinas de la provincia de Canas. Luego de varios días de incertidumbre, la renovación anual del puente inca Q’eswachaka volverá a desarrollarse sobre el río Apurímac, una actividad que cada año reúne a pobladores encargados de preservar una tradición transmitida durante generaciones.

La confirmación de los trabajos supone un cambio respecto a la suspensión anunciada días atrás. La falta de acuerdos entre las partes involucradas había puesto en duda tanto la reconstrucción de la estructura como la realización de actividades asociadas a esta práctica cultural. Sin embargo, nuevas conversaciones permitieron destrabar el proceso y establecer una fecha para el inicio de las labores.

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La renovación del puente posee una relevancia que trasciende el ámbito local. Se trata de una costumbre reconocida internacionalmente y vinculada a conocimientos ancestrales que continúan vigentes gracias a la participación de comunidades campesinas que mantienen técnicas tradicionales para la elaboración de las sogas y el ensamblaje de la estructura.

Acuerdos permiten retomar la reconstrucción

El puente Q’eswachaka, construido con técnicas ancestrales de paja, madera y piedra, sigue en pie como testamento de la habilidad y la tradición de los incas. (Andina)

La consejera por la provincia de Canas, Magdalena Puturi, informó a RPP que la renovación anual del puente inca Q’eswachaka se realizará el próximo 2 de julio. La decisión llegó después de conversaciones con las comunidades de Huinchiri, Chaupi Banda, Choccayhua y Collana Quehue, responsables de las labores de reconstrucción.

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Según explicó la autoridad, las coordinaciones entre las comunidades y las autoridades permitieron resolver los desacuerdos que motivaron la suspensión anunciada el 11 de junio.

De acuerdo con la información difundida, los trabajos tendrán una duración de tres días y se desarrollarán sobre el río Apurímac, siguiendo el procedimiento tradicional empleado cada año por las comunidades participantes.

La suspensión inicial estuvo relacionada con una solicitud presentada por integrantes de la comunidad campesina de Huinchiri. Según autoridades locales, un grupo de comuneros planteó la posibilidad de recibir una compensación económica por su participación en las labores vinculadas a la renovación del puente.

La Municipalidad Distrital de Quehue informó que no podía atender ese requerimiento debido a que la reconstrucción forma parte de una práctica comunitaria que históricamente se ejecuta mediante trabajo colectivo. El alcalde Walter Oroche indicó que la falta de consenso impidió iniciar las tareas programadas.

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El municipio también comunicó previamente que la suspensión de la reconstrucción provocaba la cancelación del Festival Folklórico Q’eswachaka 2026, actividad que suele realizarse tras la culminación de los trabajos en la estructura ancestral.

Pedido de apoyo para las labores comunales

Tras alcanzarse los acuerdos, la consejera Magdalena Puturi solicitó respaldo institucional para cubrir gastos vinculados a la organización de la actividad. Entre las necesidades mencionadas figuran refrigerios y otros recursos destinados a las personas que participan en la recolección de materiales y en la elaboración de las sogas utilizadas para el puente.

La reconstrucción involucra la participación de numerosos comuneros, quienes cumplen distintas funciones durante las jornadas de trabajo. Estas labores incluyen la preparación de fibras vegetales y la confección de los elementos que posteriormente permiten reinstalar la estructura sobre el río.

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El debate generado por la suspensión también motivó pronunciamientos desde el Gobierno Regional del Cusco. El titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Baca, señaló que la organización de la renovación corresponde directamente al gobierno local de Quehue y a las comunidades involucradas.

Según indicó el funcionario, la entidad regional cumplió con las acciones de promoción turística que le fueron solicitadas. Asimismo, recordó que el destino cuenta con infraestructura turística construida mediante una inversión previa de cinco millones de soles.

Baca también precisó que la conservación estructural del puente corresponde al sector Cultura, diferenciando responsabilidades entre las instituciones relacionadas con el sitio.

Pronunciamiento de la comunidad de Huinchiri

La UNESCO declaró al puente Q’eswachaka como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2013 por su valor histórico, técnico y ceremonial. Foto: Difusión

En medio de la controversia, la Comunidad Campesina de Huinchiri difundió un pronunciamiento público para expresar su posición respecto a la continuidad de la tradición. En el documento sostuvo: “Nuestra cultura no es una mercancía”.

El comunicado destacó el valor histórico y cultural del puente y reafirmó la intención de mantener vigente la práctica ancestral. También incluyó una convocatoria dirigida a comuneros, residentes e interesados en presenciar las labores vinculadas a la renovación.

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La comunidad manifestó además que la tradición debía continuar pese a las dificultades surgidas durante la organización. En ese contexto afirmó: “Las autoridades pueden suspender sus acuerdos, pero ¡JAMÁS PODRÁN SUSPENDER LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO ORIGINAL!”.

El puente Q’eswachaka es considerado el último puente inca en uso. Su renovación anual constituye una práctica cultural que conserva técnicas ancestrales transmitidas entre generaciones de las comunidades participantes.

La UNESCO reconoce esta manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada año, la reconstrucción congrega a pobladores que mantienen conocimientos tradicionales relacionados con la elaboración de sogas, la organización comunal y la instalación de la estructura.

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