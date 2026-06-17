Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18% en comparación con el cierre anterior de 3,41 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,2%, mientras que en términos interanuales, su valor ha experimentado una bajada del 4,22%.
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, reflejando una creciente confianza en la moneda local.
Con una volatilidad actual del 2,64%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,77%, el mercado sugiere una estabilidad reciente en la cotización.
Más Noticias
Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
La primera jornada concluirá el miércoles 17 de junio y, a continuación, comenzará la segunda fecha con duelos destacados. Revisa la agenda deportiva
Teófilo Cubillas destaca en el top 10 de máximo goleadores de los Mundiales tras empate de Lionel Messi con Miraslov Klose
El ‘Nene’ ingresó a una lista selecta en solo dos ediciones de la Copa del Mundo, a diferencia de otros futbolistas que requirieron más participaciones para lograrlo
¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico
El presidente del Banco Central de Reserva sugirió que el fenómeno climático y la escasa expansión económica serán los mayores desafíos para la futura gestión, aun en un contexto de altos precios de exportación
Melissa Klug en contra de un posible romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: “Que se tome el tiempo de sanar”
La madre de la influencer se pronunció en redes sociales luego de que usuarios le consultaran sobre estos rumores de una relación
¿No habrá invierno durante el 2026? Autoridades advierten posible intensificación del calor hasta el próximo verano
Ciudades costeras de Perú soportan valores climáticos elevados, atribuidos a la temperatura superficial del mar, según informes oficiales que advierten sobre una posible prolongación del fenómeno hasta el verano de 2027
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD