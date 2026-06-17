Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de junio

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18% en comparación con el cierre anterior de 3,41 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,2%, mientras que en términos interanuales, su valor ha experimentado una bajada del 4,22%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, reflejando una creciente confianza en la moneda local.

Con una volatilidad actual del 2,64%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,77%, el mercado sugiere una estabilidad reciente en la cotización.

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