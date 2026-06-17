Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18% en comparación con el cierre anterior de 3,41 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,2%, mientras que en términos interanuales, su valor ha experimentado una bajada del 4,22%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, reflejando una creciente confianza en la moneda local.

Con una volatilidad actual del 2,64%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,77%, el mercado sugiere una estabilidad reciente en la cotización.