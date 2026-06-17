Campaña veterinaria gratis para este 18 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña veterinaria se llevará a cabo en Breña - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Breña anunció que este jueves 18 de junio organizará una campaña veterinaria gratis en el parque Virgen de Fátima, ubicado en la intersección del jirón Pomabamba con el jirón Huantar, con atención programada de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. La jornada estará dirigida a vecinos que acudan con sus mascotas.

La actividad se desarrollará durante la mañana y contará con servicios orientados al cuidado básico de perros y gatos. La comuna indicó que, en anteriores convocatorias, la asistencia fue alta y concentró a numerosos residentes del distrito junto con sus animales, por lo que recomendó organizar la visita con anticipación para facilitar el orden de ingreso y el acceso a los turnos.

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El punto de atención será un espacio público de fácil acceso dentro del distrito y funcionará en un horario acotado, por lo que la afluencia de asistentes puede influir en la rapidez de la atención. La municipalidad difundió el lugar exacto de la campaña para evitar confusiones y asegurar que los vecinos se dirijan al cruce señalado entre ambos jirones.

La campaña veterinaria para este jueves se llevará a cabo desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Breña.

Servicios disponibles durante la jornada

La campaña ofrecerá atenciones veterinarias enfocadas en prevención, control sanitario e higiene básica. Estos son los servicios anunciados por la comuna:

Registro de mascotas: inscripción del animal para fines de identificación y control municipal.

Consultas veterinarias: evaluación general para orientar sobre el estado de salud y cuidados básicos.

Desparasitación: aplicación de tratamiento para el control de parásitos internos, según criterio del personal.

Aplicación de antipulgas: procedimiento preventivo para reducir la presencia de pulgas en el pelaje.

Limpieza de oídos: revisión y aseo externo para ayudar a prevenir irritaciones o infecciones frecuentes.

La municipalidad señaló que este tipo de campañas busca acercar prestaciones básicas a la comunidad en un punto de reunión del distrito, con la finalidad de atender necesidades frecuentes sin que los vecinos deban desplazarse a otros lugares para resolver consultas simples de salud animal.

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Entre los anuncios complementarios, la comuna informó que ese día se inscribirán a las mascotas para el concurso de disfraces programado para el 04 de julio.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este jueevs 18 de junio - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Reduce parásitos intestinales como lombrices y tenias, que pueden provocar diarrea, vómitos, anemia y pérdida de peso.

Mejora la absorción de nutrientes, lo que favorece una mejor condición corporal y energía estable.

Disminuye el riesgo de complicaciones en cachorros, que son más vulnerables a cuadros de deshidratación y retraso en el crecimiento.

Ayuda a prevenir la transmisión a otros animales del hogar, especialmente en espacios compartidos y patios.

Reduce la contaminación del ambiente con huevos o larvas, porque baja la carga parasitaria que se elimina en las heces.

Protege a la familia al disminuir el riesgo de zoonosis, ya que algunos parásitos pueden afectar a personas, en especial a niños.

Complementa el control de pulgas, porque ciertos parásitos internos se transmiten a través de estos insectos.

Disminuye el riesgo de lesiones cutáneas por rascado y malestar general asociado a infestaciones.

Facilita controles veterinarios más precisos, al reducir causas frecuentes de decaimiento y falta de apetito.