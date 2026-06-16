Monserrat Seminario acusa a Melcochita de dejar en cero la cuenta de sus hijas en plena urgencia médica

Monserrat Seminario denunció que Melcochita no depositó dinero para la manutención de sus hijas menores desde la separación de hace cinco meses.

Monserrat Seminario denunció que el cómico Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, no ha depositado ni un sol en la cuenta bancaria que él mismo abrió para la manutención de sus hijas menores, pese a que llevan cinco meses separados. La revelación más grave es que una de las niñas requiere una operación que no puede concretarse por la falta de recursos.

“Una de ellas está delicada de salud, necesita ser operada y no puedo porque el señor no está cumpliendo con su rol de padre”, declaró Seminario. La aún esposa legal del humorista —quien se niega a firmar el divorcio— explicó que tardó en advertir la situación porque había decidido no tocar ese dinero para reservarlo ante cualquier emergencia. Al acudir al banco, encontró la cuenta en cero.

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“Todo ha sido mentira y lo descubrí al ir al banco y ver la cuenta en cero. No me di cuenta antes porque ese dinero preferí no moverlo para cualquier emergencia de mis hijas”, señaló. La gravedad del caso se acentúa por la urgencia médica de una de las menores: “La salud de mi hija está en peligro, pero el señor no me contesta por ningún lado”, afirmó.

La denuncia de Seminario llega en un momento en que Melcochita concentra la atención mediática por su relación con Heydi Amado, de 22 años —67 años menor que él—, y por el anuncio de un posible embarazo de su pareja. Frente a ese escenario, Seminario fue directa: “Él se jacta de ser buen padre y ahora, ¿qué va a decir? Lo que está haciendo es maldad. Lo único que deseo es que deposite el dinero, no me interesa tener contacto con él”, declaró.

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La conductora intervino durante el enfrentamiento y recordó que un juez de menores podría considerar la opinión de las hijas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia de una cuenta en cero y una hija que espera una operación

Cuando Pablo Villanueva y Seminario se separaron hace cinco meses, el cómico le propuso abrir una cuenta bancaria en la que realizaría depósitos mensuales para el sustento de sus hijas. Seminario aceptó y optó por no retirar el dinero, con la idea de tenerlo disponible ante cualquier urgencia.

La urgencia llegó antes de lo previsto: una de las niñas presenta un problema de salud que requiere intervención quirúrgica, y al revisar la cuenta, Seminario encontró que el saldo era cero.

El episodio no es el primero en el que el artista habría dejado de responder ante una emergencia de sus hijas. Días antes, una de las menores estuvo enferma con fiebre, problemas bronquiales y dolor en la vesícula, y que al llamarlo para que abonara los gastos médicos, Villanueva no quiso hacerlo.

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Ante la falta de respuesta del cómico, Seminario advirtió públicamente que, de confirmarse el embarazo de Amado, podría iniciar acciones legales. “Si está embarazada, que se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, declaró.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

La advertencia apunta tanto a proteger los intereses de sus hijas como a cuestionar el entusiasmo del artista por una posible nueva paternidad mientras descuida las responsabilidades que ya tiene.

El entorno familiar de Melcochita, en tensión

La situación de Seminario y sus hijas se enmarca en un contexto familiar cargado de tensiones. Susan Villanueva, otra hija del cómico —fruto de una relación anterior—, también alzó la voz públicamente en los últimos días. En una entrevista emitida en Magaly TV La Firme, Susan relató entre lágrimas los abusos que asegura haber sufrido de niña durante su estadía en Estados Unidos, y dirigió un llamado directo a su padre para que proteja a sus hermanas menores.

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“Cuida a esas niñas porque las tres son mujeres. No dejes que se cruce una Olga, no dejes que se cruce un Rodolfo en el camino de esas hijas”, declaró. Susan también cuestionó la posibilidad de que Villanueva, a sus casi 90 años, asuma una nueva paternidad.

“Un anciano de 90 años no va a ver al niño crecer. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos?”, señaló. La hija del sonero fue igualmente escéptica sobre el posible embarazo de Amado: “No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros: a las justas puede con su alma”, afirmó.

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La hija del artista reveló que decidió hablar por temor a que las hijas menores de su padre puedan enfrentar situaciones similares. ATV/ Magaly TV La Firme.

Seminario, por su parte, tomó con distancia el anuncio del posible embarazo. “Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas”, declaró. También cuestionó que el proceso de confirmación del embarazo se haya extendido más de una semana, cuando los resultados de una prueba o ecografía se obtienen el mismo día.

Villanueva y Amado anunciaron el posible embarazo en el programa Detrás de Cámaras de Panamericana Televisión, donde el cómico afirmó estar “entusiasmado” con la posibilidad de ser padre por duodécima vez. De confirmarse, el bebé nacería de una pareja con 67 años de diferencia de edad. Hasta el momento, ninguno de los dos ha presentado resultados médicos que confirmen oficialmente el embarazo.

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