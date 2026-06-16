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Antauro Humala ante virtual derrota de Roberto Sánchez, su exaliado: “Creo que en el Perú se vienen matanzas”

El jefe etnocacerista advirtió que el país podría enfrentar un eventual estallido social si no se abre un diálogo que incluya la convocatoria a una asamblea constituyente

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Roberto Sánchez
Antauro Humala anticipó un escenario de inestabilidad y violencia si Keiko Fujimori resulta ganadora frente a Roberto Sánchez, su exaliado, en la segunda vuelta electoral

El jefe etnocacerista Antauro Humala anticipó este viernes un escenario de inestabilidad y violencia en el país si se confirman los resultados favorables a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y su exaliado en la primera vuelta.

En diálogo con la agencia AFP, difundido también por su canal de YouTube, el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) atribuyó la virtual derrota en las urnas a las “reglas electorales cambiadas durante el proceso” y a un “ausentismo histórico de más de 30%” de ciudadanos.

En ese sentido, planteó como única alternativa un “acuerdo nacional” para prevenir una escalada de enfrentamientos semejantes al estallido social de 2022 y 2023 bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte.

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“Sería un gol de media cancha que tanto Sánchez como Fujimori se entiendan y hagan algo así como un Pacto de la Moncloa. Lo veo difícil, pero creo que la ingobernabilidad peruana puede tener una solución o (...) una esperanza o una luz al final del túnel con un diálogo nacional que contempla (...) una asamblea constituyente”, afirmó.

Humala atribuyó la virtual derrota de Sánchez a modificaciones en las reglas electorales durante el proceso y a un ausentismo superior al 30% en el balotaje
Humala atribuyó la virtual derrota de Sánchez a modificaciones en las reglas electorales durante el proceso y a un ausentismo superior al 30% en el balotaje

“(Pero en) caso en que se imponga la candidatura de la derecha y si se va a perseverar en este país casi ingobernable con la tesis de negativa a un diálogo nacional contra la asamblea constituyente, yo creo que en el Perú se vienen, como ha venido sucediendo, matanzas”, añadió.

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Humala advirtió que el sur del país podría movilizarse, debido a experiencias previas de represión estatal. “El sur ya conoce al fujimorismo. Si la señora Fujimori fuera un poquito más inteligente, se vería obligada a convocar la asamblea constituyente, porque eso sí calmaría a todo el sur”, sostuvo.

Cuestionó la decisión de Sánchez de “moderar” el discurso durante la campaña de segunda vuelta, donde incluso modificó su plan de gobierno pocos días antes de los comicios, lo que, en su opinión, debilitó la propuesta original. “Ablandaron el discurso, lo volvieron rosadito, hasta casi anaranjadito. El discurso oficial de Roberto Sánchez se asemeja casi igual que el de Fujimori respecto a Julio Velarde y el BCR”, señaló.

Antauro Humala
Antauro Humala advirtió que el sur del país podría movilizarse ante una eventual victoria fujimorista y criticó la decisión de Sánchez de suavizar su discurso en la campaña de segunda vuelta

El líder etnocacerista reconoció que mantiene una relación cordial con el candidato, aunque aclaró que “él está manejando la nave”, por lo tanto, “los errores serán de él”, ante la aparente victoria de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

“Nuestro análisis nos ha permitido sobrevivir veinticinco años en política desde la cárcel. Hicimos ganar la presidencia a Ollanta, ayudamos al triunfo de Perú Libre y Pedro Castillo, y fuimos decisivos en la primera vuelta de Roberto Sánchez”, expresó mientras el conteo oficial otorga al candidato un 49,902 % de votos, con una diferencia de 35.752 sufragios por debajo de Fujimori, quien alcanza el 50,098 %.

Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

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