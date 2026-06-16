Indecopi: Incluso en ‘outlets’, negar la devolución de una prenda es una cláusula abusiva

Indecopi reveló una cláusula abusiva de las tiendas por departamento. - Crédito Freepik

Ni Ripley, Falabella o Oechsle pueden negarte devolver una prenda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha adviertido sobre cláusulas abusivas que podrían colocar a consumidores en situaciones de desventaja injustificada.

En el marco de su campaña “Papá protege, nosotros también” y ante el incremento de ventas por el Día del Padre, “el Indecopi informó que las tiendas por departamento no pueden imponer restricciones que limiten el derecho de los consumidores a realizar cambios o devoluciones de productos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos en ofertas, promociones u outlets, debido a que podrían constituir cláusulas abusivas”.

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Es decir, que si encuentras un defecto en una prenda, no te pueden impedir pedir devolución o aceptar a trámite tu pedido, justificado en que el producto fuera adquirido como una oferta o en un ‘outlet’ (normalmente con gran descuento). Si la entidad lo hace, la puedes reportar a Indecopi y podría acarrearla multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2 millones 475 mil.

En el marco de la campaña escolar 2026, el Indecopi recordó a los padres de familia que el servicio educativo privado está sujeto a reglas claras en materia de consumo. Video: TV Perú/ Noticias matinal

Cláusula abusiva en tiendas por departamento

De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se consideran cláusulas abusivas aquellas que colocan al consumidor en una situación de desventaja injustificada o que restrinjan derechos reconocidos por ley.

“En esa línea, el Indecopi precisó que no resulta válido, por ejemplo, informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones. Asimismo, tampoco es válido exigir condiciones desproporcionadas —como que los productos se encuentren completamente sellados, sin señales de uso o con todos sus empaques originales— para acceder a un cambio o devolución", resalta la entidad.

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La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 del INDECOPI ordena a Tiendas Peruanas S.A. eliminar una cláusula abusiva en la política de cambios y devoluciones de Oechsle.

Asimismo, el Indecopi explicó que, si un producto presenta fallas, no cumple con lo ofrecido o no resulta idóneo para el uso al que está destinado, el consumidor tiene derecho a exigir una solución, independientemente de si lo adquirió en campaña comercial o con descuento.

“Ante la existencia de posibles cláusulas abusivas, los consumidores pueden presentar sus denuncias ante el Indecopi. Como medidas correctivas, la institución puede disponer la eliminación de dichas cláusulas, además de imponer sanciones a los proveedores infractores que, de acuerdo con el Código, pueden ir de una amonestación a multas de hasta 450 UIT”, aclaró.

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Indecopi aplicó dos amonestaciones a Saga Falabella por este caso. - Crédito Difusión

Lo que dice la Ley

El artículo 97 de “Derechos de los consumidores” del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala lo siguiente: “Los consumidores tienen derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o a la devolución de la contraprestación pagada”

Esto se dará en los siguientes casos:

Cuando los que ostenten una certificación de calidad no cumplan con las especificaciones correspondientes

Cuando los materiales, elementos, substancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostentan

Cuando el producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias o por los vicios ocultos, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado

Cuando la entrega del producto o la prestación del servicio no se efectúe en su debida oportunidad y su ejecución no resulte útil para el consumidor

Cuando la ley de los metales de los artículos de joyería u orfebrería sea inferior a la que en ellos se indique

Cuando el producto o servicio no se adecue razonablemente a los términos de la oferta, promoción o publicidad

Cuando hecha efectiva la garantía legal subsistan los defectos del producto o no permitan cumplir con su finalidad.