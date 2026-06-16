Cristian Rivero abre su corazón a puertas del Día del Padre: “Mis hijos son mi mayor alegría, el regalo más grande”

Cristian Rivero comparte su experiencia de paternidad

Cristian Rivero enfrenta una etapa significativa en su vida personal, marcada por las experiencias y aprendizajes que le ha traído la paternidad. Junto a Ismael La Rosa y Gino Pesaressi, Rivero participa por primera vez en una conversación abierta sobre lo que implica acompañar el desarrollo de sus hijos, en el marco de una iniciativa especial por el Día del Padre. La reunión de estas tres reconocidas figuras peruanos trasciende sus trayectorias individuales en la televisión, el teatro y las plataformas digitales, para centrarse en un tema que los une más allá de los escenarios: el desafío de ser padres.

Para Cristian Rivero, la paternidad ha significado un cambio profundo en la percepción del tiempo y las prioridades. “La paternidad me ha enseñado a valorar mucho más el tiempo. En medio del trabajo y las responsabilidades, uno aprende que los momentos más importantes son aquellos que compartes con tus hijos. Verlos crecer y acompañarlos en cada etapa es, sin duda, el mayor privilegio que tengo”, afirma el conductor, quien hoy considera que el rol de padre es el más relevante de su vida. Rivero destaca la importancia de permanecer presente y activo en la vida de su familia, aun cuando las exigencias profesionales son altas.

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Cristian Rivero y Gianella Neyra tienen dos hijos. El primero fruto de una anterior relación de la actriz con el argentino Segundo Cernadas.

Esta etapa para Rivero coincide con una fase de transición para sus hijos, quienes atraviesan la pubertad y la adolescencia. El actor reconoce que este periodo plantea retos particulares, ya que surgen nuevas dinámicas familiares, inquietudes y descubrimientos. A pesar de las dificultades, el actor sostiene que el acompañamiento, el diálogo y la empatía son claves para fortalecer el vínculo con sus hijos y ayudarlos a transitar con seguridad por estos años de cambios.

El testimonio de Cristian Rivero destaca la transformación positiva que implica la paternidad, la capacidad de adaptación que demanda y la satisfacción de acompañar a los hijos en su crecimiento. Para el conductor, ser papá es un aprendizaje constante, un ejercicio de paciencia y dedicación que, más allá de los logros profesionales, representa el mayor orgullo y responsabilidad de su vida.

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Ismael La Rosa y Gino Pesaressi, cambio de perspectiva

Ismael La Rosa, por su parte, comparte el impacto que la paternidad ha tenido en su vida y cómo ha reconfigurado su visión sobre lo cotidiano. “Ser papá me cambió la perspectiva de muchas cosas. Hoy disfruto más los pequeños momentos, las conversaciones, las aventuras cotidianas y todo aquello que antes podía pasar desapercibido. Mis hijos me han enseñado a ser una mejor versión de mí mismo”, señala el actor, quien también enfatiza la relevancia de escuchar y acompañar a sus hijos en cada etapa.

Ismael La Rosa tiene una familia constituida con Virna Flores. IG

Gino Pesaressi se suma a la reflexión, resaltando que la llegada de su hija representó un giro total en su manera de afrontar la vida diaria. “La paternidad es una experiencia que te desafía todos los días, pero también es la más gratificante. Mi hija me recuerda constantemente la importancia de vivir el presente, de disfrutar las cosas simples y de dar siempre lo mejor de mí tanto como padre como persona”, expresa el presentador y actor. Pesaressi resalta que la rutina familiar, los consejos y las actividades compartidas constituyen la base para construir recuerdos y fortalecer la relación con los hijos.

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Gino Pesaressi y Mariana Vértiz se lucen juntos en la sesión de fotos por la Primera Comunión de su hija.

El encuentro de estos tres padres peruanos, como parte de una campaña con Skechers, pone en evidencia que, más allá de su exposición pública, la familia y la paternidad ocupan un lugar central en sus vidas. Los tres coinciden en que mantener la comunicación abierta, compartir actividades y estar presentes son aspectos esenciales para acompañar a los hijos durante la adolescencia, una etapa que consideran decisiva para el desarrollo personal y emocional.

Cristian Rivero, Ismael La Rosa y Gino Pesaressi exploran el rol de ser padres y la importancia de estar presentes